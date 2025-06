Una familia gana dos veces la lotería el mismo día, incluido el premio mayor de 12 millones de euros: “Vi el sorteo por televisión y sentí un escalofrío”

Lotería. (Adobe)

Una familia de Bretaña ha vivido una jornada histórica tras ganar dos premios de lotería en un solo día, incluyendo el premio mayor de 12 millones de euros. La suerte les sonrió de forma asombrosa gracias a dos participaciones diferentes, un hecho que ha dejado a todos sorprendidos y, sobre todo, emocionados.

Según un comunicado de la empresa Française des Jeux (FDJ), reportado por BFMTV, la familia, residente en Hilion, una pequeña localidad de Côtes-d’Armor, en Francia acertó dos veces en la misma jornada. Primero, ganaron 60.000 euros al acertar los cinco números de una de sus cuadrículas. Sin embargo, el gran golpe de suerte llegó más tarde, cuando una segunda participación les otorgó nada menos que 12 millones de euros.

El descubrimiento del primer premio fue realizado por la madre de la familia, quien estaba viendo el sorteo por televisión. Al escuchar la noticia, sentenció que sentía “un escalofrío” recorriéndole el cuerpo. “Al principio, no me lo podía creer. Terminé la actividad que estaba haciendo y, cuando vi el espectáculo de la rifa con Jean-Pierre Foucault, me emocioné muchísimo”, relató a la FDJ. No dudó en llamar inmediatamente a su marido para compartir la increíble noticia.

Shock en la familia. No se lo creen

La reacción de su esposo fue igualmente incrédula: “Cuando escuchamos lo que había ocurrido, nos quedamos en shock. No sabíamos cómo reaccionar. Llamamos a nuestros hijos, y ellos tampoco podían creerlo”, recordó la madre de familia.

Lo que hace este triunfo aún más llamativo es el hecho de que la familia siempre juega con los mismos números, con la excepción del número de la suerte, el cual cambian regularmente. Esta estrategia, aparentemente simple, se ha convertido en la clave de su enorme suerte.

Tras el primer premio de 60.000 euros, la familia no dejó de soñar con lo que podían hacer con ese dinero, pero la sorpresa final vino con el segundo premio, que elevó su ganancia total a una cifra impensable. Después de conocer la noticia, la familia se enfrentó a una nueva tarea: esconder las cuadrículas ganadoras. Utilizaron métodos ingeniosos, como guardarlas entre las páginas de una agenda o esconderlas en un cinturón deportivo, antes de llevarlas a las oficinas de la FDJ para hacer efectivas las ganancias.

De una casa junto al mar a una aspiradora robot

La madre de familia ya tiene claro qué hacer con su parte del dinero: comprar una casa junto al mar, un sueño que siempre había tenido y que ahora parece estar al alcance de su mano. Mientras tanto, uno de sus hijos ha decidido que su parte del premio se destinará a algo más modesto, pero igualmente emocionante: invertir en una aspiradora robot.

Este increíble golpe de suerte ha dejado a toda la familia de Hilion con un futuro asegurado y con el recuerdo de un día que, sin duda, cambiará sus vidas para siempre.