Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 21 de agosto: Beatriz estrecha el cerco sobre Begoña y Pablo conoce el motivo de su despido

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La semana de Sueños de libertad llega a su desenlace con varios conflictos abiertos y algunas de las relaciones entre sus protagonistas cada vez más complicadas. La ficción de Antena 3 cerrará este viernes 21 de agosto su tanda de episodios con el capítulo 631, en el que las consecuencias de lo ocurrido durante los últimos días comenzarán a hacerse visibles.

Aunque la trama ha avanzado durante la semana por distintos frentes, dos asuntos han ido ganando especial protagonismo: la delicada situación de Perfumerías Brossard-De la Reina y las sospechas que rodean el pasado sentimental de Begoña y Andrés. A ellos se suman los problemas de Pablo Salazar, la presión que recibe Marta para ponerse al frente de una fundación y las incógnitas que todavía rodean a Eduardo y Roque.

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Durante los primeros días, Marta descubrió a Andrés con Valentina y Julia conoció la nueva relación de su tío. Al mismo tiempo, las bajas ventas de los perfumes comenzaron a preocupar seriamente a la empresa y Beatriz llegó a la conclusión de que Begoña y Andrés habían sido pareja.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

La tensión aumentó el miércoles con el despido de Pablo de la caja de ahorros, una decisión impulsada por Gabriel tras conocer su acercamiento a Damián. Paralelamente, los rumores sobre la relación de Pablo con Marisol siguieron creciendo.

El jueves, los problemas de la empresa se complicaron por la huelga de transportes en Francia y la polémica sobre la producción española. Marta terminó enfrentándose a Gabriel, mientras la merienda en casa de Begoña propició un nuevo momento de tensión entre ella y Andrés. Por otro lado, Curro avanzó en su investigación familiar y una carta póstuma de Federico podría cambiarlo todo.

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Capítulo 631 del viernes 21 de agosto

El capítulo 631 de Sueños de libertad pondrá el foco en las consecuencias de algunos de estos conflictos. Beatriz continuará presionando a Begoña y utilizará a Julia para poner sobre la mesa una cuestión especialmente delicada. La niña está muy unida a Andrés y ya se ha preguntado si ahora lo verá menos debido a que su tío tiene pareja.

La situación llevará a Andrés a hablar con Valentina sobre el matrimonio de Begoña, que todavía permanece vinculada a su primo. Una conversación que puede resultar especialmente incómoda teniendo en cuenta la historia que ambos comparten y las sospechas que Beatriz mantiene sobre ellos.

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Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, otros personajes afrontarán sus propios retos. Salva valorará positivamente el diseño realizado por Mabel para una tienda, aunque ella recibirá sus palabras con cierta distancia. Claudia, por su parte, reconocerá ante Paula el buen trabajo que está realizando como dependienta, reforzando así la evolución de su relación profesional.

Marta tampoco conseguirá librarse de la presión. La propuesta para que asuma la presidencia de la fundación continúa sobre la mesa y tendrá que encontrar un argumento suficientemente convincente para justificar su negativa.

La relación entre Pablo y Nieves también atravesará un nuevo momento de tensión. Gabriel contará a Pablo el enfrentamiento que mantuvo con su esposa el día anterior y le pedirá que controle la situación. Sin embargo, Nieves no parece dispuesta a dar un paso atrás y, lejos de suavizar su postura, animará a su marido a plantar cara.

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Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El despido de Pablo tendrá además una consecuencia directa: informará a Miguel de que ha perdido su puesto en la caja de ahorros debido a los rumores relacionados con su supuesta relación con Marisol. Una revelación que puede hacer que el conflicto deje de ser únicamente profesional para convertirse en un problema mucho más personal.

Por otro lado, Eduardo seguirá intentando asimilar la petición que le hizo Roque. La carta póstuma de Federico podría esconder una verdad especialmente dolorosa sobre el pasado de su padre, su madre y su tío. Leerla o no hacerlo se convertirá, por tanto, en una decisión con capacidad para cambiar muchas cosas.

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La semana concluirá también con la celebración organizada por Digna y Clara para promocionar los perfumes. El evento será un éxito en líneas generales, aunque un imprevisto estará a punto de echarlo todo a perder.