El centro que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado gasta demasiada luz y necesita poner 792 placas solares en su techo para generar electricidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una reciente visita al CETSE

Es uno de los edificios más importantes para la seguridad del Estado. Un pilar estratégico. El CETSE, un antiguo cuartel de la Guardia Civil reconvertido en el año 2016, gestiona y supervisa los sistemas tecnológicos que permiten el funcionamiento seguro y coordinado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Integra plataformas esenciales para las comunicaciones policiales y un sinfín de bases de datos. Por poner solo algunos ejemplos: custodia toda la información balística que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil, el sistema de identificación dactilar, perfiles géneticos de ADN, la base de datos de las personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, antecedentes policiales, millones de datos sobre tráfico...

El CETSE, ubicado en El Pardo, guarda también los secretos de ‘LexNet’, la plataforma del Ministerio de Justicia para el intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos evitando el teléfono, el fax o el correo electrónico. El problema es que, al manejar tal volumen de información, consume demasiada luz. Dependiente del Ministerio del Interior, el edificio acaba de poner en marcha un nuevo centro de proceso de datos que provocará un aumento significativo en la demanda eléctrica. En la actualidad, el CETSE dispone de tres puntos de suministro eléctrico: uno destinado al uso general del propio edificio y dos correspondientes al centro de proceso de datos.

“Con el fin de mitigar el aumento del consumo eléctrico del edificio completo y su consecuente gasto económico”, el ministerio del Interior está licitando un contrato valorado en 534.000 euros para instalar una planta solar fotovoltaica en el techo del edificio, sustituyendo el sistema actual de cubierta vegetal. “Con esta acción se reducirá drásticamente el consumo procedente de energías convencionales o fósiles, lo que también redundará en un importante ahorro económico para la Administración”, señala la memoria justificativa del contrato. El objetivo es poner 792 módulos con una potencia unitaria de 620 vatios. Interior espera empezar las obras en marzo, que durarían cuatro meses.

Simulación de los paneles en el techo del CETSE

El Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) alberga la sede de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), que coordina la seguridad de instalaciones como presas, centrales nucleares y eléctricas, aeropuertos o sistemas bancarios. Demasiada información concentrada en un solo edificio. El objetivo del contrato “es diseñar una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes, dotando a las instalaciones del complejo de un alto grado de autoabastecimiento energético, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo con los compromisos de política energética con el correspondiente beneficio ambiental y social por el ahorro de emisiones contaminantes”.

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.

Paneles de 32 kilos

Cada panel que se va a colocar en el tejado pesa 32 kilos. “Las actuaciones de autoconsumo fotovoltaicas planteadas se realizan en el edificio y en el aparcamiento donde el consumo energético y la disposición constructiva lo hacen viable técnicamente”, señala el pliego. El CETSE, como organismo especializado en el tratamiento de datos, ha hecho una simulación de las consecuencias energéticas de este proyecto: Los paneles producirán 714 megavatios a la hora, lo que supone un ahorro de emisiones estimado en 190 toneladas de CO2 al año, o el equivalente a 8.705 árboles plantados.

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios se utilizarán estructuras metálicas con lastre, diseñadas para garantizar una fijación segura y resistente a las condiciones ambientales sin necesidad de perforar la cubierta. Estas estructuras se componen de perfiles de aluminio y acero galvanizado, asegurando la estabilidad frente a cargas de viento y nieve.