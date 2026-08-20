La dieta de Óscar y Mario Casas, revelada por su hermana Sheila: “Demasiado pollo con arroz y postres con mucho chocolate”

Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia (Instagram)

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La familia Casas ha vuelto a reunirse este verano en Cap Cana, en República Dominicana, y Sheila Casas ha revelado todos los detalles de la escapada tras su regreso al trabajo en El verano se mueve, el programa de Telecinco en el que colabora. Óscar y Mario Casas son los protagonistas de la familia en cuanto a interés mediático y sus físicos son envidiados por muchos, por lo que Ion Aramendi ha preguntado a la tertuliana qué es lo que comen sus hermanos.

La tradición familiar se mantiene cada verano: Mario, Óscar, Sheila, Christian y Daniel buscan una semana libre para viajar con sus padres, Ramón Casas y Heidi Sierra, y recuperar durante unos días la convivencia de la infancia. Este año el destino elegido ha sido una villa amplia situada dentro de un resort de una de las áreas más exclusivas del país caribeño.

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Las imágenes que los hermanos han compartido en redes sociales muestran una estancia marcada por los planes al aire libre: paseos por playas de arena blanca, baños, buceo y atardeceres en familia. El viaje ya ha terminado y ha tenido una ausencia visible, la de Melyssa Pinto, pareja de Mario Casas, con la que cada vez es más natural verle.

Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia (Instagram)

La dieta de la familia Casas

Sheila Casas ha precisado, en su regreso a la televisión, que la familia ha alternado las comidas en la villa con salidas a restaurantes de la zona, pero se ha repetido un plato en especial. “Comemos healthy, comemos sano. Pollo con arroz ha habido mucho, demasiado”, ha dicho entre risas al mencionar el plato más típico de los aficionados al gimnasio.

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Eso sí, Casas ha revelado que también tienen caprichos, como los “helados”: “Nos gusta comer sano, pero nos saltamos la dieta con postres con mucho chocolate”. Este estilo de vida no es único de los actores, sino de todo el núcleo: “Nos cuidamos porque al final somos una familia que hacemos ejercicio”. De hecho, ni siquiera de vacaciones se saltaron la rutina: “Yo era la única que me quedaba en casa, pero el resto iba al gimnasio todos los días, ninguno ha fallado”.

Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia (Instagram)

Las vacaciones familiares de Mario y Óscar Casas

La villa en la que se han alojado ofrecía espacio suficiente para compartir tiempo juntos sin renunciar a cierta independencia, una dinámica similar a la de su hogar en Madrid, con distintos dormitorios y grandes zonas comunes. La estancia no se ha limitado a Cap Cana. Los hermanos también han recorrido otros puntos de República Dominicana y se han acercado a Santo Domingo, donde han visitado la Zona Colonial y han probado parte de la gastronomía local.

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La parte más divertida del viaje llegaba al caer la noche. Después de las actividades del día toda la familia se reunía en la villa para jugar, el único momento en el que aparecían discusiones. “Siempre hay un tramposo y ahí es donde siempre discutimos”, ha explicado Sheila Casas. La principal alusión iba dirigida a su padre, a quien ha señalado sin rodeos: “Es el peor, porque siempre quiere ganar”.

Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia (Instagram)

Además, para ella, Óscar Casas es “el más gracioso y divertido, sin duda”. En este ránking humorístico, Mario Casas ocupa el último lugar por ser el más serio al mantener un perfil más tranquilo dentro de casa pese a su exposición pública, mientras que Christian se asemeja más al humor del ex de Ana Mena.

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El viaje ha dejado también escenas de baile protagonizadas por Óscar y Sheila, y varios mensajes públicos sobre el peso emocional de esta tradición. Christian Casas resumió la escapada con una reflexión publicada junto a un carrusel de imágenes: “Que no nos falten jamás estos días en familia, en los que, de alguna manera, volvemos a nuestra infancia. Por mucho que pasen los años, algunas cosas nunca cambian”. Óscar Casas optó por una declaración más breve en sus redes sociales: “Os amo”.