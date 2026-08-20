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Jorge Pradas, doctor: “Estos son los cinco peores hábitos para tus ojos”

El especialista alerta sobre las consecuencias de frotarse los ojos, utilizar pantallas a oscuras y no protegerse de los rayos ultravioleta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un joven observa su móvil antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay gestos que forman parte de nuestra rutina diaria y que hacemos casi de manera automática, sin pensar en las consecuencias que pueden tener para la salud ocular. Mirar el móvil a oscuras antes de dormir, frotarse los ojos cuando sentimos picor o pasar horas frente al ordenador sin apenas parpadear son hábitos muy comunes que, si se repiten con frecuencia, pueden provocar molestias y afectar al bienestar de nuestros ojos.

El doctor Jorge Pradas ha puesto el foco en estos hábitos a través de uno de sus vídeos publicados en TikTok, donde explica cuáles considera los cinco comportamientos más perjudiciales para los ojos. El especialista repasa desde prácticas relacionadas con la sequedad ocular hasta otras que pueden tener consecuencias más serias si se convierten en costumbres.

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Uno de los gestos que señala es frotarse los ojos, una reacción muy habitual cuando existe cansancio, picor o sensación de irritación. “Es peligroso porque puede producirte un queratocono, pero no es muy frecuente”, señala Pradas.

Una mujer frotándose los ojos al usar el ordenador. (Freepik)
Una mujer frotándose los ojos al usar el ordenador. (Freepik)

El queratocono es una enfermedad en la que la córnea se adelgaza y adopta progresivamente una forma más irregular, lo que puede alterar la visión. Aunque frotarse los ojos no significa que necesariamente vaya a aparecer esta enfermedad, evitar hacerlo de forma intensa o repetida puede ser una precaución especialmente importante en personas con problemas corneales.

Las pantallas, un enemigo para la hidratación de los ojos

También llama la atención sobre utilizar el móvil a oscuras, una escena especialmente habitual antes de dormir. Según explica el doctor, en estas condiciones “tu pupila se dilata del todo y recibe la luz azul de golpe”, algo que, apunta, “te puede generar un ojo seco”. El contraste entre una pantalla brillante y una habitación sin apenas iluminación puede resultar molesto para la vista, sobre todo cuando se mantiene la mirada fija durante largos periodos.

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Mujer sentada ante una computadora portátil con interfaz de IA médica, junto a estudios impresos, un frasco de medicamentos, un celular y un calendario.
Una persona utiliza su ordenador en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma otro gesto muy ligado al uso de dispositivos: no parpadear lo suficiente. “Delante del ordenador parpadeamos diez veces menos y, por lo tanto, te seca el ojo”, explica Pradas. Al concentrarnos en una pantalla, la frecuencia del parpadeo puede disminuir, lo que dificulta que la película lagrimal se distribuya correctamente sobre la superficie del ojo. El resultado puede ser sequedad, escozor, sensación de arenilla, lagrimeo o incluso visión borrosa de forma puntual.

Gafas de sol y revisiones, dos claves para cuidar la vista

Otro de los hábitos que destaca es no utilizar unas gafas de sol adecuadas, especialmente cuando existe una exposición prolongada al sol. Pradas pone el foco en la importancia de contar con una buena protección frente a la radiación ultravioleta: “Si no usas un buen filtro ultravioleta, dañarás tu retina para siempre”, afirma.

Un hombre con gafas de sol oscuras y camisa de mezclilla azul, de pie en un entorno natural con árboles y hojas verdes brillantes y desenfocadas al fondo.
Un hombre con gafas de sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición continuada a los rayos UV puede afectar a diferentes estructuras del ojo y aumentar el riesgo de desarrollar problemas oculares a largo plazo. Por ello, elegir unas gafas de sol con un filtro adecuado es una medida sencilla para proteger la salud visual, más allá de utilizarlas únicamente para evitar las molestias que provoca la luz intensa.

Junto a la protección solar, revisarse la vista con regularidad es otro de los aspectos en los que insiste el especialista. Para Pradas, posponer las revisiones puede hacer que determinados problemas pasen desapercibidos durante demasiado tiempo. “Los daños en el ojo avanzan sin darte cuenta y pueden ser permanentes”, advierte el doctor. Por eso, las revisiones periódicas pueden ayudar a detectar alteraciones antes de que lleguen a afectar de forma importante a la visión.

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