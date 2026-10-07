Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

Pedro Sánchez lamenta la muerte de Maricarmen (Composición Infobae)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal este miércoles: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”.

Maricarmen, de 87 años, permanecía ingresada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid desde que fue desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante décadas. El Sindicato de Inquilinas ha comunicado su muerte y ha señalado que no llegó a beneficiarse del acuerdo que contemplaba su regreso al inmueble.

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La mujer tenía un 50 % de discapacidad y vivía en un piso de renta antigua en el barrio de Sainz de Baranda. La inmobiliaria Urbagestión, que había adquirido la vivienda, le reclamaba un alquiler mensual de 2.650 euros, una cantidad que no podía asumir con su pensión.

El acuerdo llegó antes de su muerte

Tras el desalojo, la presión social abrió una negociación para que Maricarmen pudiera regresar a su casa con una renta equivalente al 30 % de sus ingresos, unos 435 euros mensuales. El pacto se alcanzó en una mesa de negociación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), según informó el Sindicato de Inquilinas.

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Un grupo de manifestantes acampados en la Puerta del Sol van en dirección al Congreso de los Diputados. "No son muertes, son asesinatos", gritan.

La organización sostuvo que la solución llegó tarde y vinculó el deterioro de salud de la mujer al proceso que atravesó durante los últimos años. Antes del cuarto intento de desahucio, sus vecinos la bajaron seis pisos en silla de ruedas debido a que el ascensor estaba averiado.

El caso ha provocado movilizaciones en Madrid y otras ciudades, además de una acampada en la Puerta del Sol. Desde el día del desalojo, la situación de Maricarmen situó el acceso a la vivienda en el centro del debate político.

Ministros y dirigentes políticos expresan sus reacciones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha resumido su reacción en un mensaje publicado en la red social X: “Qué tristeza tan grande”. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que la lucha de Maricarmen “despertó conciencias en toda España” y ha añadido que su “dignidad y coraje marcan el camino”.

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El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado su indignación en X. La eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero ha escrito: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”.

Pedro Sánchez lamenta la muerte de Maricarmen (X)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que la muerte de Maricarmen “nos golpea” y sostiene que “la política no puede permitir ninguna inhumanidad”. También ha afirmado que las instituciones continuarán “luchando para evitar que vuelva a repetirse”.

El exministro Alberto Garzón ha atribuido el fallecimiento al desgaste acumulado por Maricarmen durante años y semanas de conflicto. Por su parte, el Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha señalado que deja “su ejemplo y un encargo: seguir en la lucha. Recogemos el testigo. Seguimos”.

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