Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, advierte de que una presión incorrecta acelera el desgaste de los neumáticos. (@juanjoseebenezer)

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La presión de los neumáticos influye de forma directa en el reparto del desgaste de la goma y en su capacidad para mantener un contacto adecuado con el asfalto. Una revisión periódica permite evitar deterioros que obligan a adelantar el cambio de las cubiertas.

En ese sentido, el mecánico Juan José Ebenezer ha alertado de que no vigilar la presión de los neumáticos puede traducirse en un desgaste prematuro y en un riesgo durante la conducción. “El no saber esto te puede costar muy caro en tu coche y es una tontería, sinceramente”, ha advertido.

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El caso expuesto por el mecánico parte de un neumático con apenas un bar de presión. Ese nivel ha provocado que la zona central permaneciera prácticamente nueva mientras ambos laterales se desgastaban, un patrón que, según explica, obliga a sustituir los neumáticos y puede comprometer la conducción.

Ebenezer ha mostrado una rueda cuyo desgaste interior también responde a un problema de alineación, pero ha señalado que la falta de aire agrava el deterioro de los flancos. “Fijaos cómo se desgasta la parte de dentro, cómo se desgasta la parte de fuera y la de en medio está completamente nueva, prácticamente”, ha indicado.

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Los riesgos de una presión incorrecta

La explicación del mecánico se apoya en la deformación de la cubierta. Cuando el neumático está bajo de presión, ha dicho Ebenezer, “de ser plano, se hunde en la parte de en medio”, de modo que los laterales soportan un desgaste mayor.

El efecto se invierte cuando hay exceso de aire. El neumático “se ahueva, se abre así hacia abajo” y acaba gastando la zona central, mientras los laterales apenas sufren rozamiento, según ha explicado Ebenezer.

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El mecánico ha resumido esa doble advertencia con una misma idea: “Que poco es malo y mucho también”. A su juicio, la presión debe revisarse porque los dos extremos reducen la vida útil de la goma y alteran la superficie de contacto con el suelo.

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La revisión no solo permite detectar un dibujo gastado de forma irregular. Ebenezer ha enseñado un neumático con una raja que, según ha afirmado, podía pasar inadvertida sin inspección: “Si no llega a haber sido en la revisión aquí, no se da cuenta la pedazo de raja que tenemos”.

Las burbujas que alertan de un daño interno

Bajo la goma exterior e interior, el neumático contiene alambres, fibras o cuerdas que retienen la presión necesaria para soportar la carga del coche. La goma visible también evita que se escape el aire y proporciona adherencia al suelo, pero el mecánico ha distinguido esa función de la resistencia que aportan los elementos internos.

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Si esas fibras se rompen, el aire puede no salir de inmediato porque aún existe una capa de goma interior. El problema, ha señalado, es que la estructura deja de sujetar la presión y el aire empuja hacia el punto más débil.

Ese deterioro explica las protuberancias que pueden aparecer en un neumático aparentemente intacto. Ebenezer las ha descrito como “un tomate, que es una bola”, más habitual en el lateral, aunque también puede formarse en la parte delantera.

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La burbuja aparece cuando la goma no está dañada, pero sí se han roto las fibras que contienen la presión. “El aire busca la salida más débil, por lo tanto, hace una burbuja igual que hacemos pompa con los chicles”, ha explicado el mecánico.

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Ebenezer ha recomendado llevar en el coche un medidor de presión ante el coste de usar los equipos de las gasolineras. “El hecho de no comprobar la presión de neumático puede hacer que te gastes dinero en cambiar la pareja de neumático, que valen una pasta, o te puede hacer tener un accidente porque ni siquiera te des cuenta”, ha concluido.