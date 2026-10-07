Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Trabajadora del sector naval.

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La industria de la Defensa necesita contratar a trabajadores ante el aumento de la inversión, el actual contexto geopolítico y el objetivo europeo de reforzar su autonomía estratégica. Para ello, ofrece un sueldo medio bruto que supera los 60.000 euros anuales y no es necesario haber sido militar ni haber hecho la ‘mili’.

El acceso a estos puestos tampoco exige necesariamente pasar por la universidad. Más del 30% de las plantillas de las empresas más punteras del sector de Defensa procede de la Formación Profesional (FP), según la Fundación del Metal para la Formación, integrada por Confemetal, CCOO Industria y UGT FICA.

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El abanico de opciones de empleo de los nuevos trabajadores van desde la construcción y reparación de embarcaciones y buques hasta la aeronáutica y espacial, los vehículos terrestres militares y la fabricación de armas y municiones.

Además, la FP Dual abre una vía de entrada para los jóvenes, ya que permite combinar la formación académica con prácticas en empresas, de manera que los estudiantes pueden comenzar a familiarizarse con el funcionamiento de la industria mientras completan sus estudios. La experiencia adquirida durante esa etapa puede mejorar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral una vez finalizada la formación.

Un sector que genera 36.000 puestos de trabajo directos

La industria de la Defensa en España genera actualmente 36.000 empleos directos, a los que se suman otros 37.000 puestos indirectos y 15.000 inducidos, según el informe de UGT FICA. El ecosistema, además, está compuesto en buena medida por pequeñas y medianas empresas, que desempeñan un papel fundamental en las cadenas de suministro.

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Aunque las grandes compañías concentran el 75% de las ventas del sector, las pymes representan cerca del 80% del tejido industrial, de acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa. Esta estructura hace que las oportunidades laborales no se limiten a los grandes contratistas, sino que se extiendan a numerosas empresas especializadas que participan en diferentes fases de los proyectos.

Si se amplía la perspectiva para incluir también los sectores de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, el número de trabajadores supera los 83.000 empleos directos, según los datos de la asociación sectorial TEDAE. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran buena parte de la facturación, con el 53%, el 17% y el 7%, respectivamente.

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Empleo tecnológico y buenas condiciones laborales

Trabajar en este sector implica también formar parte del ecosistema de la industria y los servicios del metal, que incluye actividades como la automoción, la siderurgia o la metalurgia. Según la Fundación del Metal para la Formación, se trata de un entorno con elevados niveles de empleabilidad y condiciones laborales competitivas.

Los trabajadores están sujetos a subidas salariales vinculadas a los convenios colectivos, además de contar con beneficios sociales que pueden incluir seguros de vida, coberturas de incapacidad e incentivos para la jubilación. Unas condiciones que, unidas a la especialización tecnológica de muchos de los puestos, convierten al sector en una alternativa profesional para quienes optan por una FP.

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En opinión de Héctor Aguirre, coordinador gerente de la Fundación del Metal para la Formación, los estudiantes que cursan FP podrán “trabajar construyendo submarinos o en un proyecto de abastecimiento en vuelo de aviones militares. Son casos reales de personas con nombres y apellidos, incluso mujeres, que han dado el paso para formar parte de un sector estratégico, tecnológico y vanguardista. Y todo a tiro de FP”.

Aguirre incide que “cualquier joven que se pregunta por su futuro y estabilidad tiene en la Defensa un destino seguro y con fantásticas condiciones laborales para poder vivir bien y sin apreturas”.

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