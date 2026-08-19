Los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en 1992 aparecen tras el deshielo de un glaciar suizo: una prueba de ADN confirma su identidad

Glaciar de Trift, imagen de archivo. (Wikki Commons)

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Más de tres décadas después de su desaparición, los restos de dos alpinistas belgas han salido a la luz en los Alpes suizos. El retroceso del glaciar de Trift, acelerado por el deshielo, ha dejado al descubierto los cuerpos de los dos montañistas, desaparecidos en 1992. Un análisis de ADN ha permitido confirmar su identidad y cerrar un misterio que permanecía abierto desde hace 34 años.

Los restos fueron encontrados el pasado 26 de julio por un excursionista en una zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza. Tras avisar a las autoridades, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, en Sion, donde se llevaron a cabo las pruebas necesarias para determinar su identidad.

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La identificación llegó a través de una comparación directa de perfiles de ADN, que confirmó que se trataba de los dos alpinistas belgas desaparecidos en la región de Weissmies en 1992, según informó la policía cantonal y recoge EFE.

Los dos montañistas tenían entonces 39 y 41 años. Ambos habían iniciado su última excursión el 4 de septiembre de 1992. Aquel día partieron desde el refugio de Weissmies con el objetivo de alcanzar otro refugio situado en las inmediaciones del pico del mismo nombre, una cumbre que alcanza los 4.017 metros de altitud. Sin embargo, el tiempo jugó en su contra.

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El sol brilla sobre el glaciar del Ródano. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Las condiciones meteorológicas se complicaron durante el recorrido y los dos hombres no llegaron a su destino. Después de que se denunciara su desaparición, las autoridades pusieron en marcha diferentes operaciones de búsqueda durante los meses siguientes. Los equipos de rescate rastrearon la zona en busca de cualquier indicio que pudiera ayudar a localizarlos, pero los esfuerzos no dieron el resultado esperado. La única pista que se consiguió recuperar fue una mochila.

Ahora, más de 30 años después, el retroceso del hielo ha permitido localizar los cuerpos en una zona que había permanecido cubierta durante décadas. El hallazgo pone de manifiesto una de las consecuencias menos conocidas del acelerado deshielo que están sufriendo los glaciares de los Alpes: la aparición de restos de personas que desaparecieron en la montaña hace décadas.

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El caso de los dos alpinistas belgas no es el único hallazgo reciente relacionado con el retroceso del hielo. Según informa Corriere della Sera, en los Alpes tiroleses (Austria) fueron encontrados los restos de un excursionista italiano, de 22 años, cuya desaparición había sido denunciada en 1991. Los huesos aparecieron el 21 de junio en un pedregal de la zona de Vorderen Brandjochspitze, en la cadena montañosa de Nordkette.

Un lago formado por el hielo derretido en la lengua del glaciar Rhone cerca de Goms, Suiza. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El deshielo deja al descubierto el pasado

El hallazgo de los dos alpinistas belgas se produce en un contexto de rápido retroceso de las masas de hielo de los Alpes. Según un estudio de la Universidad de Núremberg, en 14 años desaparecieron unos 22 kilómetros cúbicos de hielo, una cantidad equivalente al 36% de su volumen total. Suiza se encuentra entre los territorios más afectados por este proceso.

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Los glaciares alpinos han perdido aproximadamente la mitad de su volumen desde 1850 y el ritmo de deshielo se ha acelerado especialmente desde el año 2000. El retroceso no solo está transformando el paisaje de las montañas, sino que también está dejando al descubierto objetos y restos humanos que habían quedado atrapados bajo el hielo durante décadas.

Los científicos advierten de que el retroceso continuará si el cambio climático mantiene su ritmo actual. En Suiza, las proyecciones apuntan a que dentro de un siglo podrían quedar únicamente pequeños vestigios de algunos glaciares. Mientras tanto, el deshielo seguirá transformando las montañas y, en algunos casos, sacando a la luz historias que llevaban décadas atrapadas.

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