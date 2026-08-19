Rocío Carrasco le regaló un bolso de Rocío Jurado a Alba Carrillo y resultó ser falso: “Le pidió a su hermano que comprara un Chanel y se quedó el dinero”

Amador Mohedano y Rocío Jurado en una imagen de archivo. (Europa Press)

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Alba Carrillo tiene un sinfín de anécdotas que ha ido contando con su habitual falta de filtro en los últimos meses como presentadora de El sótano club en Ten. Ahora podrá seguir haciendo lo mismo desde La Séptima en el programa Fuera de control en el que participará con Marta Márquez a partir de la próxima temporada.

Una de esas anécdotas que se le escapó y que podría haber vendido como exclusiva tiene a Rocío Jurado como protagonista. La modelo ha establecido una relación muy estrecha con su hija, Rocío Carrasco, con la que coincidió en el que fue su último reality, Hasta el fin del mundo en RTVE. Esa amistad le llevó a que Carrasco le regalase un bolso de una marca de lujo que había pertenecido a su madre.

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Su relato salió a partir de comentar la relación entre Isabel Pantoja y su hermano: “A mí su hija me regaló un bolso de ella, pero tengo una historia con este bolso, porque había otro hermanísimo como Agustín que hacía cosas con los dineros y de repente un bolso que parecía bueno...”. Enseguida Carrillo se dio cuenta del potencial de la historia, que sin mencionarlo ponía en el foco a Amador Mohedano, que fue representante de su hermana Rocío Jurado.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo, en imagen de archivo (Europa Press)

La estrategia de Amador Mohedano

“No lo voy a contar, porque esto me pagan a mí en el ¡Hola!, hombre, me caso otra vez, ya os contaré bien la peli”, bromeó Carrillo dejando la historia a medias, pero sus colaboradores insistieron y acabaron sacándole más información. “Cuidado con los hermanos de las cantantes que ellos son los que llevan el dinero y luego no pagan las cosas como deben”, advirtió en paralelo al tema de la tarde.

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“Vamos a decir que tú haces un concierto y le dices a tu hermano ‘toma este dinero, vete y me compras un Chanel’”, acabó explicando la presentadora. No quiso dar más detalles, pero uno de sus colaboradores acabó la frase por ella: “Le compró uno falso y se quedó con el dinero”.

Alba Carrillo en 'El sótano Club' (Ten)

El bolso falso de Rocío Jurado

La cosa quedó ahí, pero fuera de cámaras acabó explicándoles bien la historia a sus compañeros como prometió durante la emisión. Hace unas semanas, Shannis, influencer y una de las colaboradoras del espacio, fue a Poco se habla, el pódcast de Xuso Jones y Ana Brito, y rescató esta historia con nuevos detalles.

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“Alba Carrillo me contó que le regalaron un bolso de la Jurado y era falso”, dijo ante la sorpresa de los presentadores. Sin embargo, también dejó algunos huecos por respeto a su compañera: “No lo puedo contar, porque Alba Carrillo lo medio contó el otro día, pero no lo contó entero”. “Se ve que cierta persona le compraba los bolsos a Rocío Jurado y le tongaba. Entonces claro, dinerito para el bolsillo, te doy un bolso falso”, volvió a explicar Shannis.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica dela familia de Rocío Jurado.

Justo después, reveló cómo se dio cuenta realmente Alba Carrillo de que el bolso de Rocío Jurado era falso: “Ese bolso de Rocío Jurado se lo regalaron y y cuando lo llevó a arreglar le dijeron ‘esto es imitación’”. De esta manera, la reliquia de la que se desprendió Rocío Carrasco acabó teniendo más valor sentimental que material.

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