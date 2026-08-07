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Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril, un primate africano en peligro de extinción: está amenazado por la caza y la pérdida de su hábitat

La supervivencia de esta especie preocupa ya desde la década de los año 60 y en la isla de Bioko ha perdido más del 50 % de su población en los últimos 30 años

Nace una cría de dril en BIOPARC Valencia: es uno de los primates más amenazados del mundo. (BIOPARC Valencia)
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En BIOPARC Valencia han dado la bienvenida a una nueva cría de dril (Mandrillus leucophaeus) nacida en sus instalaciones, lo que catalogan como un hito importante teniendo en cuenta que es uno de los primates más amenazados del mundo. El dril, que cuenta con una apariencia similar al mandril, vive en los bosques de Camerún, Nigeria y en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial.

Su madre es Akira, una joven de 5 años que es la primera vez que da a luz. A primera hora de la mañana, los cuidadores del centro comprobaron que el parto se había desarrollado con normalidad durante la noche, al igual que es frecuente en su medio silvestre para disminuir el riesgo de los depredadores.

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Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)
Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)

Por el momento, los expertos han señalado que la evolución de la cría recién nacida es óptima. Ahora resulta clave la interacción de Akira con el resto de hembras experimentadas del recinto, lo que le permitirá adquirir rápidamente “la confianza y destreza necesaria para atender a la criatura”.

Tal y como señala BIOPARC Valencia, el centro alberga nueve ejemplares de dril, lo que constituye el grupo más numeroso en España y el tercero más importante de Europa. Estos primates habitan en un recinto selvático junto a otras especies como el hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis), el ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus), la sitatunga occidental (Tragelaphus spekii) y el talapoín norteño (Miopithecus ogouensis).

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Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)
Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)

El dril está en peligro de extinción

En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el dril figura como “en peligro de extinción”. Esta preocupación por su supervivencia ya se manifestó hace décadas, en los años 60, tras observarse un descenso significativo en las poblaciones de Nigeria y Camerún.

Esto se debe, en primer lugar a la destrucción y fragmentación de su hábitat, motivadas por la deforestación para la expansión de la agricultura, las plantaciones a gran escala o la construcción de carreteras. Por ejemplo, en Camerún se han desarrollado o propuesto múltiples proyectos de plantaciones de palma aceitera.

Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)
Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)

A esto se suma la caza, favorecida también por esta deforestación. “La tala legal e ilegal en toda su área de distribución sigue siendo una amenaza; además de la pérdida directa de hábitat, la tala abre caminos para los agricultores y proporciona nuevo acceso a cazadores y comerciantes de carne de animales silvestres”.

Desde la UICN aseguran que, pese a que en los últimos años se han establecido áreas protegidas y programas de monitoreo, esta especie continúa enfrentándose una fuerte presión cinegética para obtener su carne. De hecho, los programas nacionales, locales o comunitarios protegen legalmente estos hábitats más importantes para el dril; sin embargo, “el cumplimiento es bajo o moderado, en el mejor de los casos, y la vigilancia en todas las áreas protegidas es insuficiente”.

Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)
Nace en BIOPARC Valencia una cría de dril. (BIOPARC Valencia)

Se estima que estas amenazas constantes han derivado en una reducción de su población de más del 50 % en los últimos treinta años en la isla de Bioko, por ejemplo. Además, algunas subpoblaciones continentales ya se han extinguido localmente o podrían hacerlo en un futuro próximo.

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