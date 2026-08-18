Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de abandonar a la ciudad autónoma en plena crisis migratoria y ha exigido que los migrantes que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio sean retornados a Marruecos. “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro Gobierno nos tiene abandonados”, ha denunciado horas después de que la Comisión Europea respaldase el retorno de quienes permanezcan ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados, dentro del marco del Derecho de la Unión Europea.

Vivas ha realizado estas declaraciones junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, después de mantener una reunión en la ciudad autónoma. El presidente ceutí ha reclamado al Ejecutivo central que acelere la tramitación de los expedientes y ha sostenido que dispone de medios suficientes para proceder a los retornos. A su juicio, si la ciudad todavía no ha recuperado la normalidad más de dos semanas después de la entrada masiva es porque el Gobierno y el Ministerio del Interior “no quieren”.

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“El Gobierno tiene medios para expulsar a los migrantes”, ha afirmado Vivas. “El mismo interés y empeño, que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular”, ha añadido.

La cuestión de los retornos ha cobrado especial relevancia este martes después del pronunciamiento de Bruselas. El portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, ha señalado que la expectativa de la institución comunitaria es que “todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”. Preguntado específicamente por los menores no acompañados, ha asegurado que su devolución también está contemplada por el Derecho de la UE. Bruselas ha señalado además que España y Marruecos deberán cooperar para que los retornos puedan llevarse a cabo de manera efectiva. La Comisión ha valorado también las declaraciones del Gobierno español en el sentido de que las personas que permanezcan ilegalmente en Ceuta no serán trasladadas a la Península.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (Javier Fernández / Europa Press)

“Si no se está haciendo es porque no quieren”

El presidente ceutí ha utilizado el respaldo expresado desde Bruselas para insistir en que ahora corresponde al Ejecutivo central actuar. Vivas ha reclamado que las personas que entraron irregularmente y que no tengan derecho a protección internacional sean devueltas a Marruecos, sin que la solución pase por su traslado a la Península. “La emergencia consiste en sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, ni de regularización, ni de traslado a la Península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa”, ha señalado.

Vivas ha asegurado que la población ceutí “está indignada”, “se siente impotente” y “se siente abandonada”. El presidente de la ciudad autónoma considera que el problema ya no se limita a la atención de las personas que llegaron durante la entrada masiva, sino que pasa por gestionar la situación generada posteriormente y acelerar los procedimientos administrativos necesarios. “Si se quiere, se puede y si no se está haciendo es porque no quieren”, ha insistido.

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El presidente ceutí ha reconocido que le resulta especialmente duro tener que formular una acusación de este calibre desde una institución pública, pero ha defendido que la situación obliga a elevar el tono. “Es la única manera que nos queda a los ceutíes de clamar en el desierto”, ha afirmado.

El presidente de la ciudad autónoma considera que el ejecutivo de Pedro Sánchez no está dando respuesta y ha elevado el tono.

Junto a la reclamación de los retornos, Vivas ha pedido más efectivos policiales para Ceuta. Considera que el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es necesario tanto para afrontar la situación sobre el terreno como para poder gestionar la carga de trabajo derivada de la crisis.

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El dirigente también ha acusado a Marruecos de ejercer “presión migratoria” con el objetivo de “desestabilizar y poner en jaque la soberanía española”. La petición de mayor presencia policial se suma así a sus reclamaciones para reforzar el control de la frontera y acelerar la respuesta administrativa.