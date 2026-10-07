España

Recuperan a Saky, una chihuahua robada en Badalona y vendida a otra persona, tras ser reconocida por una vecina: “Mi niña ya está en casa”

Una mujer reconoció a la perra en Barcelona y el escáner del microchip confirmó que era la mascota robada

Saky tras ser rescatada por las autoridades. (Guardia Urbana/Facebook)
Saky tras ser rescatada por las autoridades. (Guardia Urbana/Facebook)
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Una vecina de Barcelona caminaba por la calle cuando se cruzó con unas personas que paseaban a una chihuahua y, de pronto, recordó haber visto la foto del animal en redes sociales tras ser denunciado como desaparecido. Tras alertar a la Guardia Urbana y verificar los agentes la información mediante la lectura del microchip, el caso se cerró con lo que la familia define como un “milagro”. Tras más de un mes de incertidumbre, angustia y búsquedas desesperadas, Saky, una chihuahua sustraída a finales de agosto en Badalona, ha regresado sana y salva a los brazos de su propietaria.

Los hechos se remontan al pasado 27 de agosto en la calle del Pintor Rosales, ubicada en el barrio de Llefià, en Badalona. Aquel día, la pequeña Saky desapareció tras ser robada. A partir de ese instante, su dueña, Olga, emprendió una dura búsqueda para intentar dar con su paradero. Con el apoyo de diversas entidades animalistas, las fotografías de la perrita comenzaron a circular sin descanso por las plataformas digitales, pidiendo la colaboración ciudadana ante cualquier posible pista.

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La angustia se prolongó durante más de cinco semanas hasta que la casualidad hizo su trabajo al otro lado del río Besòs, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Una vecina de la zona reconoció de inmediato a Saky en manos de unos desconocidos. Sin dudarlo un segundo, la mujer se aproximó a una patrulla de la Guardia Urbana que realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones para dar la voz de alarma.

Saky, la chihuahua recuperada en Barcelona, con su dueña Olga. (Facebook)
Saky, la chihuahua recuperada en Barcelona, con su dueña Olga. (Facebook)

Comprada a un tercero e identificada por el microchip

Los agentes se acercaron a las personas que paseaban a la perra, quienes aseguraron que no la habían robado, sino que se la habían comprado previamente a una mujer, aunque evitaron ofrecer mayores detalles sobre las condiciones o el origen de la transacción comercial, según recoge el medio El Periódico.

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Ante las dudas razonables y la alerta de la testigo, los policías procedieron a utilizar el lector de microchips. La verificación técnica fue concluyente: el número registrado en el dispositivo electrónico coincidía exactamente con el de la chihuahua que figuraba en la base de datos policial con una denuncia interpuesta en Badalona.

Saky, la chihuahua recuperada en Barcelona. (Facebook)
Saky, la chihuahua recuperada en Barcelona. (Facebook)

A través de sus canales oficiales, la propia policía local barcelonesa confirmó los detalles de la intervención. Según explicó el cuerpo policial, fue la alerta de esta vecina lo que permitió a las patrullas actuar con rapidez. Al comprobar el microchip y ratificar que la perra constaba como sustraída, los agentes procedieron a su recuperación inmediata y posterior devolución a su dueña.

Por su parte, a través de una publicación en su perfil de Facebook, Olga celebró que su “niña” ya estuviera de nuevo en casa y calificó el final de la historia como un verdadero “milagro”. Tras más de un mes de angustia, la propietaria quiso expresar su inmensa gratitud tanto a la Guardia Urbana de Barcelona por hacer posible la devolución de la perra como a los miles de usuarios que movilizaron las redes sociales, reconociendo abiertamente que sin la ayuda de todas las personas no podría haber recuperado a su mascota.

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