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Ceuta y el Gobierno central activan un plan urgente para trasladar a 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península

Desde Unicef advierten de la inseguridad e insalubridad de cientos de menores migrantes en la ciudad autónoma y consideran clave que sean identificados de forma adecuada

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. (Europa Press)
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. (Europa Press)
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Se cumplen casi tres semanas desde la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta y la crisis sigue lejos de solucionarse. La permanencia de adultos en la ciudad sigue generando preocupación, pero la atención se centra ahora en los menores no acompañados, con especial énfasis en las niñas, que están más expuestas a agresiones sexuales, trata y explotación. Ante este escenario, el Gobierno de la ciudad autónoma y el Ejecutivo central preparan un plan de emergencia que busca retirar de las calles a unas 500 menores migrantes y trasladarlas a la Península, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado Infobae. Las organizaciones sociales y humanitarias calculan que son cerca de 3.000 los menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

El Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Infancia han iniciado ya la primera fase de este plan, que contempla la acogida urgente de estas niñas en seis espacios diferentes: una nave que ya está operativa, otras dos que se habilitarán próximamente, un salón de bodas con capacidad para 120 personas y dos edificios de viviendas, que ofrecerán 70 y 80 plazas respectivamente.

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Un menor migrante construye un refugio en Ceuta. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Un menor migrante construye un refugio en Ceuta. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han aclarado a este periódico que el plan incluye el Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida. Entre esas fórmulas se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las regiones. Este método cumple con una sentencia del Tribunal Supremo y permite que los traslados se realicen sin que las comunidades autónomas puedan rechazar la tutela, ya que no son ellas quienes asumen esa responsabilidad.

“En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para 500 menores aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso”, indican fuentes ministeriales. El nuevo plan podría extenderse entre uno y dos meses.

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Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Inseguridad e insalubridad”

Por otro lado, Unicef ha advertido este miércoles de la situación de “inseguridad e insalubridad” en la que se encuentran cientos de menores en Ceuta a la espera de ser trasladados “a lugares seguros”. La directora de Influencia, Programas y Alianzas de la organización, Lara Contreras, ha denunciado que “cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria”.

Un equipo de Unicef se encuentra en la ciudad autónoma para colaborar en la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime), una iniciativa propuesta por la propia organización y que llevará adelante el Ministerio de Juventud e Infancia. Esta unidad tiene como objetivo identificar a los niños y niñas migrantes, registrar sus datos y derivarlos a espacios seguros donde puedan recibir atención psicosocial.

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