Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista

El centrocampista del Elche Josan Ferrández (EFE/R. García)

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La situación personal de Josan Ferrández ha experimentado un cambio en apenas unas horas. El capitán del Elche CF fue detenido este martes después de una denuncia presentada por su mujer por presuntos malos tratos y permaneció en los calabozos de los juzgados de Orihuela. Este miércoles, sin embargo, el futbolista quedó en libertad y sin cargos después de que su pareja retirara la denuncia, según informan los diarios Información y Plaza Deportiva.

La detención tuvo lugar en Callosa del Segura, localidad en la que reside el futbolista. Josan y su pareja, Rosa Duarte, tienen dos hijas en común y se encuentran actualmente en proceso de separación, según la información publicada por Información. El caso se produjo, por tanto, en el contexto de un proceso de divorcio que ambos han confirmado posteriormente. La denuncia incluía diferentes elementos que fueron aportados como pruebas. Según la información difundida, entre ellos figuraban conversaciones de WhatsApp con mensajes presuntamente vejatorios y fotografías de moratones que la denunciante atribuía a los supuestos malos tratos.

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Tras permanecer en los juzgados de Orihuela, Josan recuperó la libertad este miércoles y quedó sin cargos después de la retirada de la denuncia por parte de su mujer, según informó Plaza Deportiva. El futbolista y Rosa Duarte decidieron pronunciarse públicamente horas después a través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales. El mensaje comienza situando el momento que atraviesa la pareja y confirmando que ambos están inmersos en un proceso de divorcio.

El futbolista Josan Ferrández (Europa Press)

El comunicado conjunto de Josan Ferrández y su mujer

“Queremos manifestar conjuntamente que nos encontramos inmersos en un proceso de divorcio. Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible”, rezó el texto. En ese mismo comunicado, ambos quisieron referirse a las informaciones que habían trascendido durante la jornada. Josan y Duarte aseguraron que, en ese momento, no existía ningún procedimiento judicial abierto que afectara al futbolista del Elche.

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“En relación a las informaciones y especulaciones de este miércoles, Ferrández y Duarte señalaron que, “en este momento, no existe ningún procedimiento judicial abierto” que afecte al futbolista del Elche.” La pareja también reclamó que el proceso de separación se mantenga al margen de la exposición pública. La petición se extendió especialmente al entorno más cercano de ambos.

Imágenes de las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de València donde permanece detenido Rafa Mir, futbolista del Valencia CF, por una denuncia interpuesta por una mujer por presunta agresión sexual. La denuncia la ha interpuesto una mujer de 25 años que manifestó haber sufrido una agresión sexual junto con otra mujer, de 21 años, en el domicilio particular del delantero. El arresto de Rafa Mir se produjo en el día de ayer en el marco de una investigación que ha sido declarada secreta por orden judicial.

“Por respeto a nuestra situación personal y, especialmente, a nuestro entorno más cercano, pedimos que cualquier cuestión relacionada con este proceso permanezca dentro de nuestra esfera privada”, advirtieron. El comunicado concluyó con la voluntad expresada por ambos de cerrar la polémica y afrontar el futuro desde el respeto. “Nuestra voluntad es zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad. Agradecemos la comprensión y el respeto hacia nuestra privacidad”, concluyó el comunicado del futbolista y su pareja.

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En el plano deportivo, Josan mantiene su vínculo con el Elche CF. El capitán renovó por una temporada con el conjunto ilicitano y afronta en la campaña 2026-27 su décimo curso en el club. Durante su trayectoria como futbolista franjiverde ha formado parte de tres ascensos, dos de ellos a Primera División y otro a Segunda. Además de su condición de capitán del equipo, Josan fue pregonero de las fiestas de Elche el pasado mes de agosto. Ahora, tras quedar en libertad y sin cargos después de la retirada de la denuncia, el jugador afronta una situación personal que tanto él como su pareja han situado dentro de un proceso de divorcio y sobre la que han pedido respeto a su privacidad.