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Avance de La Promesa del lunes 5 de octubre: Julieta se enfrenta a un intruso que entra de noche en su habitación

La ficción de La 1 recupera su horario habitual tras la boda de Curro y Ángela con una semana marcada por un embarazo inesperado

La Promesa: Julieta. (RTVE)
La Promesa: Julieta. (RTVE)
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Después de una semana muy especial marcada por la boda de Curro y Ángela, La Promesa recupera del 5 al 9 de octubre su horario habitual en las tardes de La 1. Los capítulos 921 a 925 ya han tomado el relevo de las emisiones especiales y abren nuevas tramas que prometen complicar todavía más la situación de algunos de los protagonistas.

La ficción traslada además buena parte de la acción hasta Lisboa, donde Curro y Ángela comenzarán su luna de miel en el palacio del duque de Buenaventura. Lo que debería ser una etapa feliz para la pareja pronto quedará empañado por la actitud del joven, que se muestra cada vez más distante y guarda un secreto relacionado con Jana.

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Mientras tanto, en palacio, las consecuencias de algunas decisiones recientes comenzarán a hacerse notar. Petra afrontará una situación límite, Julio seguirá bajo sospecha y Martina tendrá que enfrentarse a una noticia que puede cambiar por completo sus planes de futuro.

Qué pasa en el capítulo 921 de ‘La Promesa’

El capítulo del lunes arranca con la llegada de la madre de Jacobo, una visita que obliga al joven a mantener las apariencias y fingir ante ella que su relación con Martina es completamente normal. Adriano, sin embargo, advierte de las consecuencias que puede tener este matrimonio de conveniencia, que corre el riesgo de convertirse en una auténtica tortura para los tres implicados.

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La tensión también se instala entre el servicio. La repentina salida de Pía genera desconcierto, mientras Tomasa y Julio temen que Petra haya descubierto que fueron ellos quienes sabotearon el banquete de bodas. Ambos están convencidos de que podrían enfrentarse a represalias si se confirma su implicación.

Tomasa sigue presionando a Petra en 'La Promesa' (RTVE).
Tomasa sigue presionando a Petra en 'La Promesa' (RTVE).

Al mismo tiempo, Leocadia continúa presionando a Máximo para que cumpla con su compromiso matrimonial. Samuel y María Fernández, por su parte, toman una decisión importante al plantearse contarle a Carlo que están dispuestos a luchar por su amor. Ciro tampoco tendrá una jornada tranquila: recibe una llamada que alerta de un problema relacionado con una empresa que habría licenciado a espaldas de Manuel.

Y mientras Curro intenta ocultar qué está detrás de su comportamiento, en palacio Martina tendrá cada vez más dificultades para seguir adelante con el plan de boda. Su secreto terminará saliendo a la luz, aunque todavía quedará por descubrir cómo afectará al futuro de Jacobo, Adriano y el resto de los implicados.

Los siguientes capítulos traerán además nuevos enfrentamientos entre el servicio, decisiones relacionadas con las bodas que están sobre la mesa y una inesperada intervención de Manuel. En Lisboa, la preocupación de Ángela por Curro irá a más hasta que el joven termine revelando una de las decisiones que más pueden alterar el rumbo de la historia.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)

La semana llegará a su desenlace con una doble incógnita: qué ocurrirá con el embarazo de Martina y hasta dónde está dispuesto Curro a llegar para mantener a Ángela a su lado. Una propuesta inesperada del joven podría cambiar para siempre los planes de la pareja y también de La promesa.

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