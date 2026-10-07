Juls Janeiro rompe su silencio y anuncia medidas legales contra Marta Riesco por vincularle con Pietro Costanzia: “Es un bulo y un claro desprestigio hacia mí”

Juls Janeiro sentencia los bulos. (Europa Press)

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Acostumbrada a gestionar su presencia pública con prudencia y centrada en su faceta en redes sociales, Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha decidido romper de forma tajante su habitual silencio. El motivo de su indignación nace a raíz de las recientes informaciones difundidas por la periodista Marta Riesco, quien afirmaba que la joven habría mantenido un romance con Pietro Costanzia, atribuyendo además a este presunto idilio una serie de consecuencias negativas en el seno del clan familiar.

Lejos de dejar pasar la especulación o permitir que el tiempo diluya la polémica, Juls ha reaccionado con máxima contundencia a través de sus canales oficiales. La joven ha publicado un escrito en su perfil de Instagram donde niega categóricamente cualquier tipo de vínculo afectivo con Costanzia. Esta maniobra supone un claro punto de inflexión en la manera en que la creadora de contenido afronta los titulares sobre su vida privada, demostrando que existe una línea roja infranqueable cuando considera que se atenta contra su honor o se salpica de forma injusta a su entorno más cercano.

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El paso dado por la primogénita del torero y la odontóloga no se limita a un simple desmentido informal ante sus seguidores, sino que constituye un aviso formal para navegantes. Indignada ante lo que define como una pura invención sin fundamento, la influencer ha dejado claro que no piensa tolerar que se construyan narrativas falsas a su costa. Con las ideas muy claras y respaldada por su equipo jurídico, la noticia de su inminente batalla legal ha generado un notable revuelo en los medios de comunicación y plataformas digitales, donde su pronunciamiento oficial se ha convertido de inmediato en el tema central de conversación.

Las medidas legales de Juls Janeiro

En el arranque de su escrito, la joven entra directamente al trapo para señalar la falsedad de la información vertida y advertir sobre las represalias judiciales que ya están en marcha. “Ante las falsas informaciones que se han ofrecido por Marta Riesco en relación a la alusión a una relación sentimental inexistente con Pietro Constanzia, así como la vinculación de tal relación con unas presuntas consecuencias en mi ámbito familiar”, arranca el documento difundido por la influencer, fijando un tono formal y contundente desde la primera palabra.

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El reencuentro en directo entre Rocío Carrasco y Marta Riesco durante la emisión de 'El gran desfile' de 'La familia de la tele'. (RTVE)

Por ello, el comunicado especifica de forma explícita que se va a proceder al “ejercicio de acciones legales”, una vía judicial que no se dirigirá únicamente contra la comunicadora autora de la información. La hija de María José Campanario ha hecho extensible este aviso de demanda a “aquellos que den credibilidad a semejante bulo”, buscando frenar de golpe la difusión en cadena que suele producirse en platós de televisión y portales digitales. Con esta firme determinación, la joven pretende sentar un precedente frente a la proliferación de noticias no contrastadas que afectan a su imagen.

En el núcleo central de su comunicado, la joven se muestra especialmente rotunda al desarmar por completo la veracidad de la noticia que la situaba en el foco mediático junto al italiano. Con el objetivo de despejar cualquier sombra de duda de manera definitiva, asegura de forma tajante: “En ningún caso he mantenido una relación sentimental con esta persona”. “Tal imputación obedece a un claro desprestigio hacia mí, poniéndome en un escenario con el que nada tengo que ver”, concluye el comunicado.

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La respuesta de Marta Riesco

La periodista no ha dudado en compartir cómo ha recibido el comunicado de Juls. “Descojonada estoy, me quiere demandar a mí por decir lo de la relación con Pietro, relación que fue portada de Lecturas, y que hasta su madre en un comunicado no negó”, ha contestado Riesco. La tensión ha crecido cuando la comunicadora ha empezado a poner titulares en su perfil de Instagram de compañeros de profesión que ya habían compartido esa información. Pero la trama no se ha quedado ahí.

Marta Riesco contesta a Juls Janeiro. (Europa Press)

Marta Riesco ha dicho: “Ahora me toca responderte, amiga mía”. Después, mirando a cámara y hablando como acostumbra a diario, ha dejado el tema en el aire y ha asegurado que “va con todo” y que lo va a contar todo en el programa donde trabaja, El Sótano Club, presentado por Alba Carrillo.

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