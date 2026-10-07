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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 8 de octubre: la inesperada propuesta de Victoria y Mercedes que pone a José Luis en el centro de todo

La ficción de TVE afronta un nuevo capítulo marcado por las amenazas de Enriqueta, las maniobras de Manuela y unos sentimientos que empiezan a ser imposibles de ocultar

Victoria y Mercedes celebran la nueva posición de la Salcedo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria y Mercedes celebran la nueva posición de la Salcedo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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La tensión continúa creciendo en Valle Salvaje. Las amenazas de Enriqueta siguen condicionando las decisiones de Victoria y Mercedes, mientras Manuela trata de mantener a salvo sus planes después de haber conseguido poner en jaque la relación entre Luisa y Alejo.

Además, Rosalía comienza a asumir una realidad que su hermana Leonor ya ha detectado: sus sentimientos por Rafael son cada vez más fuertes. Todo ello mientras los secretos de Genaro y Bárbara siguen despertando las sospechas de Atanasio en la Casa Pequeña.

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El capítulo del jueves llega después de que Victoria y Mercedes hayan ideado una solución tan inesperada como arriesgada para hacer frente a las exigencias de Enriqueta. La propuesta tiene a José Luis como pieza clave, aunque todavía está por ver si el plan puede llegar a convertirse en una salida real para ellas.

José Luis vuelve a pedir el título en 'Valle Salvaje' (RTVE).
José Luis vuelve a pedir el título en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Enriqueta, que inicialmente recibe la idea con incredulidad, comenzará a contemplar la posibilidad de convertirse en la esposa de José Luis desde una perspectiva diferente. La mujer compartirá sus pensamientos con Braulio y empezará a valorar qué podría suponer para ella ese matrimonio.

Mientras tanto, Manuela buscará apoyo en Braulio después de que sus maniobras hayan empezado a quedar al descubierto. La joven no se atreve a contarle a su padre toda la verdad, consciente de que Hernando podría reaccionar de una manera que complique todavía más su situación.

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La joven ha conseguido separar a Luisa y Alejo, pero ahora tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Su estrategia todavía puede tener recorrido, aunque cada vez parece más difícil controlar todos los frentes que ha abierto.

En paralelo, Rosalía volverá a enfrentarse a José Luis. El conflicto entre ambos por Lucas continúa provocando tensión y Rafael permanecerá atento a la actitud de su padre hacia ella. La situación puede terminar afectando todavía más a una relación que ya está marcada por demasiadas dificultades.

Rosalía se lleva a Lucas pese a la oposición de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rosalía se lleva a Lucas pese a la oposición de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y mientras tanto, Rosalía tendrá que seguir lidiando con aquello que cada vez le cuesta más esconder. Su cercanía con Rafael y con los niños ha hecho que sus sentimientos crezcan, algo que Leonor ya ha comprendido perfectamente.

Lo que seguirá pasando en ‘Valle Salvaje’

Los próximos capítulos mantendrán abiertos varios de estos conflictos. La propuesta que coloca a José Luis y Enriqueta en el centro de la estrategia de Victoria y Mercedes seguirá dando que hablar, aunque todavía habrá que descubrir si el posible matrimonio llega realmente a convertirse en una solución.

Manuela, por su parte, tendrá que afrontar una situación cada vez más complicada mientras intenta evitar que la verdad llegue hasta su padre. Y Luisa y Alejo todavía tendrán asuntos pendientes después de todo lo ocurrido.

Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

También habrá novedades en torno a Genaro y Bárbara, cuyas maniobras continúan bajo la mirada de un Atanasio cada vez más desconfiado.

Pero, sobre todo, Rosalía y Rafael seguirán acercándose a un punto de no retorno. Leonor ya sabe lo que está ocurriendo, pero queda por descubrir si Rosalía será capaz de seguir ocultando sus sentimientos o si terminará dando un paso que cambie para siempre su relación con el duque.

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