Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 8 de octubre: la inesperada propuesta de Victoria y Mercedes que pone a José Luis en el centro de todo

Victoria y Mercedes celebran la nueva posición de la Salcedo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La tensión continúa creciendo en Valle Salvaje. Las amenazas de Enriqueta siguen condicionando las decisiones de Victoria y Mercedes, mientras Manuela trata de mantener a salvo sus planes después de haber conseguido poner en jaque la relación entre Luisa y Alejo.

Además, Rosalía comienza a asumir una realidad que su hermana Leonor ya ha detectado: sus sentimientos por Rafael son cada vez más fuertes. Todo ello mientras los secretos de Genaro y Bárbara siguen despertando las sospechas de Atanasio en la Casa Pequeña.

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El capítulo del jueves llega después de que Victoria y Mercedes hayan ideado una solución tan inesperada como arriesgada para hacer frente a las exigencias de Enriqueta. La propuesta tiene a José Luis como pieza clave, aunque todavía está por ver si el plan puede llegar a convertirse en una salida real para ellas.

José Luis vuelve a pedir el título en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Enriqueta, que inicialmente recibe la idea con incredulidad, comenzará a contemplar la posibilidad de convertirse en la esposa de José Luis desde una perspectiva diferente. La mujer compartirá sus pensamientos con Braulio y empezará a valorar qué podría suponer para ella ese matrimonio.

Mientras tanto, Manuela buscará apoyo en Braulio después de que sus maniobras hayan empezado a quedar al descubierto. La joven no se atreve a contarle a su padre toda la verdad, consciente de que Hernando podría reaccionar de una manera que complique todavía más su situación.

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La joven ha conseguido separar a Luisa y Alejo, pero ahora tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Su estrategia todavía puede tener recorrido, aunque cada vez parece más difícil controlar todos los frentes que ha abierto.

En paralelo, Rosalía volverá a enfrentarse a José Luis. El conflicto entre ambos por Lucas continúa provocando tensión y Rafael permanecerá atento a la actitud de su padre hacia ella. La situación puede terminar afectando todavía más a una relación que ya está marcada por demasiadas dificultades.

Rosalía se lleva a Lucas pese a la oposición de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y mientras tanto, Rosalía tendrá que seguir lidiando con aquello que cada vez le cuesta más esconder. Su cercanía con Rafael y con los niños ha hecho que sus sentimientos crezcan, algo que Leonor ya ha comprendido perfectamente.

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Lo que seguirá pasando en ‘Valle Salvaje’

Los próximos capítulos mantendrán abiertos varios de estos conflictos. La propuesta que coloca a José Luis y Enriqueta en el centro de la estrategia de Victoria y Mercedes seguirá dando que hablar, aunque todavía habrá que descubrir si el posible matrimonio llega realmente a convertirse en una solución.

Manuela, por su parte, tendrá que afrontar una situación cada vez más complicada mientras intenta evitar que la verdad llegue hasta su padre. Y Luisa y Alejo todavía tendrán asuntos pendientes después de todo lo ocurrido.

Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

También habrá novedades en torno a Genaro y Bárbara, cuyas maniobras continúan bajo la mirada de un Atanasio cada vez más desconfiado.

Pero, sobre todo, Rosalía y Rafael seguirán acercándose a un punto de no retorno. Leonor ya sabe lo que está ocurriendo, pero queda por descubrir si Rosalía será capaz de seguir ocultando sus sentimientos o si terminará dando un paso que cambie para siempre su relación con el duque.

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