La princesa Victoria escapa por poco del Palacio Real de Estocolmo antes de un tiroteo en el que la policía sueca abatió a un hombre armado

La princesa Victoria de Suecia, en imagen de archivo (Reuters)

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La tarde del pasado martes 6 de octubre se vivió con especial tensión para la familia real sueca. Justo en frente del Palacio Real de Estocolmo, se desplegó un gran dispositivo policial después de que los agentes recibieran un aviso pasadas las 18:30 horas porque había un hombre armado ante la residencia real del rey Carlos Gustavo y la reina Silvia, según recoge Billed Bladet.

Con la llegada de la policía sueca la situación no amainó y se vieron obligados a abrir fuego para reducir al hombre. El medio danés informa de que el atacante acabó siendo trasladado al hospital con heridas graves, aunque su vida no corre peligro. La situación pudo asustar sobre todo a la heredera, la princesa Victoria de Suecia, que acababa de salir del palacio antes de que la situación se desencadenase.

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Según Svensk Damtidning, la hija mayor del rey Carlos Gustavo se encontraba en reunión del Fondo para el Landstorm de la princesa heredera Margarita, la fundación y fondo de mérito militar que preside en Suecia y que se estableció en 1921, tras el prematuro fallecimiento de la princesa heredera Margarita de Connaught. El encuentro se produjo poco antes del incidente, pero a la princesa le habría dado tiempo a abandonar el palacio.

La familia real sueca en el balcón del Palacio Real en Estocolmo durante el cumpleaños del rey Carlos Gustavo (Grosby)

La tranquilidad de Victoria de Suecia

Tras el suceso, la heredera al trono sueco acudió como si nada hubiese ocurrido al estreno del documental Ocean Dreams en el Museo de Historia Natural de Estocolmo, donde se mostró tranquila ante la prensa. De hecho, en las imágenes recogidas por la prensa sueca se la muestra sonriente saludando al resto de invitados, a los que les dijo que la proyección le pareció “fantástica”.

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Al mismo tiempo, su marido, el príncipe Daniel se encontraba en Madrid mientras se desataba el caos en el Palacio Real de Estocolmo. El marido de la heredera acudió a la capital española para inaugurar en el Museo del Prado una exposición en homenaje a la reina Cristina de Suecia. No pudo mantener encuentros ni con la reina Sofía, que estaba en la sede gallega de Inditex, ni con el rey Felipe y la reina Letizia, que hoy mismo terminan su viaje por Finlandia.

El hombre que acabó abatido había amenazado a los guardias del palacio con un cuchillo y cuando llegó la policía pidió que le disparasen. En primer lugar, los cuerpos de seguridad decidieron tomar el control utilizando una pistola eléctrica, pero al no conseguir resultado alguno se optó por disparar. Con la actuación de la policía sueca se logró que no hubiese peligro para los presentes en la zona de Lejonbacken donde se encuentra el castillo.

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Jonas Sture Falk, más conocido como el ‘Pablo Escobar sueco’, ha sido entregado por Suecia para entrar en prisión en España y comparecer ante la Audiencia Nacional por el último juicio de la macrooperación 'Beautiful'.

La familia real sueca, fuera de peligro

La policía sueca ya iniciado una investigación para descubrir los motivos por los que el hombre pedía que le disparasen, con la salud mental como principal sospecha, aunque todavía no hay declaración oficial. Los cargos que caen ahora mismo sobre el atacante son por sus amenazas a uno de los agentes y por infringir de manera grave las leyes suecas sobre el uso de armas blancas.

Por otro lado, ningún miembro de la familia real sueca sufrió ningún tipo de peligro en el momento del tiroteo, tampoco los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, cuya residencia oficial es el propio Palacio Real de Estocolmo. La Casa Real no ha hecho declaraciones al respecto.

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