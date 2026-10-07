España

Amor Gil, doctora y perito, revela por qué el INSS rechaza el 90% de las solicitudes de incapacidad permanente: “Se evita con un paso que casi nadie conoce”

La médico de urgencias considera que hay un informe indispensable que dictamina el rumbo del trámite y evita “meses perdidos, dinero gastado, desgaste emocional innecesario”

La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)
La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)
Guardar

La incapacidad permanente se da cuando un trabajador que, tras recibir tratamiento médico y obtener el alta, mantiene reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas. Estas condiciones limitantes impiden que la persona pueda realizar sus labores con normalidad y sin dolor. No obstante, para conseguir una prestación económica por esta incapacidad, hay que pasar una evaluación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Ante esto, la médico de urgencias y perito independiente Amor Gil Díaz explica por qué muchas personas que ponen en marcha un proceso de incapacidad permanente reciben un rechazo por el INSS en su solicitud. La doctora afirma que este proceso implica normalmente un gran precio económico y emocional.

PUBLICIDAD

Y es que, para llevar a cabo el trámite burocrático, muchos recurren a un abogado, recopilan informes médicos y esperan durante meses una resolución que puede acabar siendo desfavorable. “Meses perdidos, dinero gastado, desgaste emocional innecesario”, enumera la doctora en un video publicado en sus redes sociales. De esta manera, la dra. Gil revela el motivo por el que se rechazan estas solicitudes.

La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)
La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)

“Llegan al tribunal sin saber si cumplen los requisitos legales”

En su intervención, Amor Gil Díaz asegura que “el 90 % de las incapacidades permanentes se deniegan en primera instancia” por un motivo que muchos desconocen. La doctora aclara que, desde su punto de vista, las denegaciones no responden únicamente al criterio del INSS, sino también a carencias en la construcción del expediente. “En la mayoría de los casos”, matiza, el problema aparece porque el “expediente no estaba bien construido desde el principio”.

PUBLICIDAD

Tal y como señala, “eso se evita con un paso previo que casi nadie da”. Y es que muchos pacientes “llegan al tribunal sin saber si cumplen los requisitos legales, sin tener las limitaciones funcionales documentadas correctamente y sin el argumento médico-legal que el INSS necesita leer”, explica. Para Gil, esos elementos condicionan el resultado del procedimiento administrativo y, en algunos casos, la posterior reclamación ante los tribunales, pues los informes clínicos no siempre reflejan las limitaciones que afectan al desempeño laboral de la persona.

Pero, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Según la perito, “el informe de viabilidad existe para evitar exactamente esto”. Ese documento permite revisar la documentación disponible, valorar las posibilidades del caso e identificar qué aspectos conviene reforzar antes de presentar la solicitud.

La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)
La doctora Amor Gil Díaz, perito médico (@agdperitajemedico)

En pocas palabras, el documento puede orientar sobre “qué grado es más sostenible, qué necesitas reforzar y si merece la pena invertir”. La evaluación, explica, no sustituye la resolución de la Seguridad Social ni garantiza la concesión de una prestación, pero busca determinar si existen elementos para continuar. “Así llegas al proceso con el expediente correcto, no con el que tenías”, afirma Gil en el vídeo.

Al final, esta es una herramienta de orientación médico-legal para evitar que los solicitantes avancen sin una estrategia documental. La especialista concluye que, cuando el análisis inicial determina que el caso tiene fundamento, el siguiente paso consiste en preparar la documentación que respalde la petición de incapacidad permanente. “Si tras ese análisis el caso tiene base, entonces damos el siguiente paso”, señala la doctora con experiencia en este ámbito.

Temas Relacionados

IncapacidadPensión de IncapacidadBajas MédicasTrabajadores EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Un estudio del CIS revela que los servicios específicos para personas mayores siguen siendo poco conocidos, mientras el uso de la banca digital cae con fuerza entre la población de más edad

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”

El doctor explica por qué algunas personas repiten este comportamiento en sus relaciones y qué señales pueden alertar de ello

José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 8 de octubre: la inesperada propuesta de Victoria y Mercedes que pone a José Luis en el centro de todo

La ficción de TVE afronta un nuevo capítulo marcado por las amenazas de Enriqueta, las maniobras de Manuela y unos sentimientos que empiezan a ser imposibles de ocultar

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 8 de octubre: la inesperada propuesta de Victoria y Mercedes que pone a José Luis en el centro de todo

La princesa Victoria escapa por poco del Palacio Real de Estocolmo antes de un tiroteo en el que la policía sueca abatió a un hombre armado

La heredera sueca acababa de protagonizar una reunión de una de las fundaciones que preside en el palacio en el que viven sus padres

La princesa Victoria escapa por poco del Palacio Real de Estocolmo antes de un tiroteo en el que la policía sueca abatió a un hombre armado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

La acampada en Sol se queda: la Justicia responde a la Comunidad de Madrid que no ve inacción en la Delegación del Gobierno

La defensa de Zapatero encadena reveses al intentar apartar pruebas, frenar a Hacienda y cuestionar las pesquisas sobre sus negocios en el ‘caso Plus Ultra’

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

ECONOMÍA

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

DEPORTES

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema

Cuando el fútbol fue a la huelga general: de la rebelión de las “botas caídas” a la “jornada de los juveniles”

La reflexión de Lamine Yamal sobre la vivienda: “Le compré una casa a mi madre donde ella eligió. Venía de un piso donde cocina y habitación estaban en el mismo sitio”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz: “Quizá les pueda molestar verme en el equipo de Jannik Sinner”

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido