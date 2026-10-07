Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

Un aspirante completa una planilla de contratación laboral sobre un escritorio en un taller de pequeña empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el 5 de octubre, los trabajadores en España tienen nuevos derechos frente a sus empresas en materia de transparencia salarial. La normativa que acaba de entrar en vigor obliga a las compañías a detallar por escrito las condiciones económicas de cada puesto, tanto para las nuevas contrataciones como para quienes ya forman parte de la plantilla. La medida, sin embargo, ha pasado casi inadvertida en medio de la actualidad electoral y de los decretos de vivienda. El abogado laboralista Miguel Benito ha repasado en qué consisten exactamente estos cinco derechos y qué puede reclamar un empleado si su empresa no los cumple.

Desde el pasado lunes, todo empleado en España puede exigir a su empresa que le informe por escrito sobre sus condiciones salariales exactas, incluida su categoría profesional, el convenio aplicable y el modo en que se calculan sus incentivos. La compañía dispone de treinta días hábiles para responder, y si no explica con claridad el sueldo variable, el trabajador puede reclamar su abono íntegro.

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Benito ha remarcado que esta obligación alcanza a toda la plantilla, no solo a quienes se incorporan. “Esta ley obliga tanto a ser totalmente claro y transparente con las condiciones salariales de las nuevas contrataciones, como a informar a toda aquella persona que ya esté trabajando sobre las condiciones que tiene en su trabajo”, ha explicado el abogado laboralista. Esa exigencia, según ha apuntado, termina con una práctica habitual hasta ahora: “Con esto se van a acabar los contratos verbales en los que no te informaban de nada o muchos contratos por escrito en los que ponían: según convenio”.

La categoría profesional y el convenio, los primeros puntos a vigilar

Entre los datos que la empresa debe especificar, Benito ha señalado dos con especial atención. El primero es la categoría o grupo profesional, que en ocasiones se fija deliberadamente por debajo de lo que corresponde. “A veces te ponen una más baja para pagarte de menos”, ha advertido el abogado laboralista. Por eso ha recomendado revisar ese dato con cuidado antes de aceptar cualquier aclaración por parte de la empresa.

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El segundo punto es el convenio colectivo vinculado al puesto. Benito ha subrayado que ese documento recoge “todos tus derechos laborales que tienes como mínimo”, de modo que conocerlo permite comprobar si la empresa está pagando por debajo de lo exigido.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

El tercer derecho tiene que ver con los incentivos y la parte variable del salario. “También tienes derecho a saber cómo se calcula tu sueldo, en especial los incentivos o el sueldo variable”, ha afirmado el abogado laboralista. La consecuencia de no cumplir con esa explicación puede ser económica para la empresa. Según ha detallado Benito, si la compañía “no te lo explican bien y solo te pagan un porcentaje o no te pagan nada”, el trabajador podría reclamar por esa falta de explicación y la empresa tendría que pagarle todo.

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Los algoritmos que reparten turnos y vacaciones también entran en la norma

El cuarto derecho alcanza a los sistemas automatizados que inciden en la jornada laboral. Las empresas también están obligadas a aclarar cómo funcionan “los programas o las máquinas que te afectan en el trabajo”, ha indicado el abogado laboralista. Como ejemplo, ha citado los sistemas que organizan turnos, clientes o vacaciones. La exigencia busca que ningún programa asigne tareas o beneficios sin que el empleado pueda conocer el criterio que hay detrás de esa decisión.