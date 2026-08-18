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La bebida de limón antiinflamatoria que es perfecta para reducir la hinchazón abdominal: puedes prepararla en menos de 10 minutos

La combinación de ingredientes saludables es fundamental por su alto contenido de vitamina C, la presencia de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal, y el bajo aporte calórico

Un vaso de batido verde, manzanas verdes (una entera, una partida), kiwis partidos, rodajas de limón, jarra de agua, paño y mesa de madera.
Bebida de manzana, kiwi, zumo de limón y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para combatir el calor, las bebidas refrescantes, ligeras y naturales se convierten en un imprescindible en la dieta diaria. Prueba de ello es la mezcla de manzana, kiwi, zumo de limón y agua. Es perfecta para combatir el calor, hidratarse y disfrutar de una explosión frutal en cada sorbo. Por si esto fuera poco, se prepara en menos de 10 minutos y es antiinflamatoria, ya que ayuda a reducir la hinchazón abdominal.

La combinación de manzana, kiwi, zumo de limón y agua es una alternativa refrescante con aportes nutricionales relevantes. Esta bebida proporciona un alto contenido de vitamina C lo que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Además, la presencia de fibra favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a generar sensación de saciedad. El bajo aporte calórico de la mezcla la convierte en una opción adecuada para quienes buscan controlar el peso sin renunciar a un consumo adecuado de nutrientes.

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El agua, como base de la preparación, garantiza la hidratación, mientras que los compuestos antioxidantes presentes en el kiwi y el limón ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Por su parte, el aporte de minerales como el potasio y el magnesio, presentes en las frutas, resulta beneficioso para el funcionamiento muscular y nervioso. Esta bebida puede integrarse en una dieta equilibrada y se valora, además, por su capacidad para favorecer la digestión y colaborar en la eliminación de toxinas.

Receta de bebida de limón

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

La bebida de manzana, kiwi, zumo de limón y agua es una preparación sencilla que consiste en triturar y mezclar estas frutas con agua fría, logrando un refresco natural y lleno de vitaminas. La clave está en el uso de fruta fresca y en ajustar la acidez con el zumo de limón.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 10 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 7 minutos
  • Mezclado y reposo: 3 minutos

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas (Golden o Fuji)
  • 2 kiwis maduros
  • El zumo de 1 limón
  • 500 ml de agua fría
  • 1-2 cucharadas de azúcar o stevia (opcional)
  • Hielo al gusto
  • Unas hojas de menta fresca (opcional)

Cómo hacer bebida de limón

Limones enteros, limones partidos por la mitad, limones en rodajas y gotas de agua se disponen sobre una tabla de madera.
El limón destaca por su alto aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pela las manzanas y los kiwis. Corta en trozos pequeños para facilitar el triturado.
  2. Exprime el limón y reserva el zumo.
  3. Coloca la fruta troceada en el vaso de la batidora o robot de cocina.
  4. Añade el zumo de limón y el azúcar si lo deseas.
  5. Incorpora el agua fría y tritura todo hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Pasa la bebida por un colador si prefieres una textura más líquida.
  7. Sirve en vasos con hielo y decora con menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2-3 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70-90 kcal
  • Hidratos de carbono: 18-22 g
  • Azúcares naturales: 16-20 g
  • Fibra: 2-3 g
  • Vitamina C: alta

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mantén la bebida en la nevera un máximo de 24 horas, bien tapada. Remueve antes de servir, ya que puede separarse la pulpa.

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