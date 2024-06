Oro blanco: este es el ‘superalimento’ español que ayuda a controlar el peso, reduce la inflamación y el riesgo de diabetes

Receta de horchata tradicional (Fabián Montano Hernández/Shutterstock)

Es una de las bebidas más características de España, concretamente de la Comunidad Valenciana, y se elabora a partir de chufa mezclada con agua y azúcar. Hablamos de la horchata, un alimento refrescante, lleno de sabor y que también ofrece varios beneficios para la salud, entre ellos el control del peso, la reducción de la inflamación, la disminución del riesgo de diabetes y la mejora de la microbiota intestinal. Así lo muestra un estudio de la Universidad de París (Francia) publicado en la revista Microbioma en 2021.

Uno de los beneficios más destacados de la horchata es su potencial para ayudar en el control del peso. Especialmente cuando se consume sin azúcares añadidos, es baja en calorías y grasas, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener o perder peso. Además, la chufa es rica en fibra dietética, que puede aumentar la sensación de saciedad. Esto se debe a que la fibra ralentiza la digestión y la absorción de nutrientes, lo que ayuda a mantener la sensación de plenitud por más tiempo y reduce la tendencia a comer en exceso. Esta propiedad puede ser particularmente útil en un plan de pérdida de peso, ya que ayuda a controlar los antojos y la ingesta calórica total.

La inflamación crónica es un factor subyacente en muchas enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la artritis y ciertas formas de cáncer, como explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. La horchata contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, como la vitamina E, un potente antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres y reduce las respuestas inflamatorias. Además, los ácidos grasos monoinsaturados presentes en la chufa también tienen propiedades antiinflamatorias, similares a las encontradas en el aceite de oliva. Consumir horchata regularmente puede, por lo tanto, contribuir a una reducción en los marcadores de inflamación y promover una mejor salud general.

Otro beneficio significativo de la horchata es su capacidad para ayudar a reducir el riesgo de diabetes, puesto que su bajo índice glucémico no causa picos rápidos en los niveles de azúcar en la sangre. Consumir alimentos y bebidas con un bajo índice glucémico es crucial para la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2. Además, la fibra dietética presente en la horchata puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre al ralentizar la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo. La fibra soluble, en particular, forma un gel en el intestino que retrasa la absorción de azúcares. Este efecto no solo ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina, lo que es crucial para prevenir y controlar la diabetes.

Por otra parte, la salud de la microbiota intestinal es fundamental para el bienestar general del cuerpo. Una microbiota intestinal equilibrada no solo mejora la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también juega un papel crucial en la función inmunológica y la protección contra patógenos. La horchata, rica en fibra prebiótica, puede contribuir a la salud de la microbiota intestinal, como reveló un estudio del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) de Valencia. Sus fibras prebióticas actúan como alimento para las bacterias beneficiosas en el intestino, promoviendo su crecimiento y actividad. Un intestino saludable con una microbiota equilibrada puede mejorar la digestión, reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales y fortalecer el sistema inmunológico.