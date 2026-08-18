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La Policía arresta a un hombre en la Feria de Málaga que habría apuñalado a un joven por intentar ligar con su novia

La víctima fue alcanzada en la región del hemitórax izquierdo, lo que obligó a su evacuación urgente a un hospital de la capital malagueña, donde permanece

Una calle concurrida con edificios, farolas, plantas verdes, adornos coloridos, personas y una gran estructura decorativa blanca y azul
Una calle céntrica de Málaga se llena de personas y adornos florales durante la celebración de la Feria. (Ayuntamiento de Málaga)
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Un hombre ha sido arrestado por la Policía Nacional tras presuntamente apuñalar con un machete a un joven de 23 en el Real Cortijo de Torres, durante la Feria de Málaga. El suceso, ocurrido durante la pasada madrugada, ha generado conmoción en el recinto ferial, y la víctima permanece ingresada en estado grave. La investigación apunta a un ataque motivado por cuestiones pasionales, según informaron fuentes policiales citadas por Europa Press.

La madrugada del lunes, el buen ambiente habitual del Real Cortijo de Torres, epicentro de la Feria de Málaga, se vio alterada por un violento incidente. Según la Policía Nacional, el presunto agresor, identificado como un hombre de 29 años que regenta un puesto de cócteles en la zona de atracciones, utilizó un machete para atacar al joven. La víctima fue alcanzada en la región del hemitórax izquierdo, lo que obligó a su evacuación urgente a un hospital de la capital malagueña, donde permanece. La rápida actuación de los servicios de emergencia resultó fundamental para estabilizar al herido.

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Los agentes del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga localizaron al presunto autor en el interior de una caravana junto al recinto ferial horas después del suceso. Los efectivos lo detuvieron y lo pusieron a disposición judicial por un presunto delito de tentativa de homicidio. Testigos del suceso han relatado que la zona se llenó de nerviosismo tras el ataque, interrumpiendo la celebración y provocando la intervención inmediata de los equipos de seguridad de la feria. Pero lo que se preguntan la mayoría de personas al presenciar o conocer un suceso así es el motivo que hay detrás.

El video muestra una operación policial con la incautación de un arsenal de armas. Se observan varias pistolas dentro de bolsas y sobre una mesa, junto con numerosos cartuchos y cajas de munición. También se muestran dos chalecos antibalas. Un agente con guantes azules manipula una pistola. Esta operación de la Policía Nacional se realizó en Marbella, Málaga, y resultó en la detención de cuatro personas relacionadas con tráfico de armas y drogas. Se hallaron fusiles de asalto, granadas y miles de cartuchos.

Apuñalamiento tras ligar con su novia

Fuentes policiales han indicado que el ataque registrado en la Feria de Málaga estaría vinculado a una motivación pasional. La víctima, ajena al personal de la Feria, habría intentado acercarse a una mujer que mantenía una relación con el principal sospechoso, lo que desencadenó el ataque con el cuchillo. En ese contexto, y conforme a la versión de la Policía Nacional citada por la agencia, el acusado presuntamente apuñaló al joven. La investigación policial permanece abierta mientras se recogen pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos y el grado de implicación del detenido. El joven apuñalado continúa en estado grave, de acuerdo con las últimas informaciones oficiales.

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El suceso ha generado preocupación entre asistentes y trabajadores, quienes han solicitado un refuerzo de las medidas de seguridad en el recinto ferial. Muchos de ellos expresaron su inquietud por la posibilidad de que se repitan episodios violentos en un entorno destinado al ocio familiar. Las autoridades han intensificado la vigilancia, con un mayor número de efectivos en la zona. Pese al incidente, la Feria de Málaga sigue con sus actividades habituales. Las autoridades han pedido calma a la ciudadanía y han pedido a quienes posean información relevante a colaborar con la investigación en curso, subrayando la importancia de preservar la seguridad de todos los asistentes y poder hacer justicia, mientras el joven sigue luchando en el hospital.

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