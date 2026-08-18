Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante los ejercicios militares Orión 2026 (Aurelien Morissard/Pool vía REUTERS)

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Francia tiene nuevas normas y proyectos en el ámbito de defensa. El Gobierno ha promulgado la actualización de la Ley de Programación Militar (LPM) para 2024-2030, que contempla una inversión adicional de 36.000 millones de euros y otorga nuevas herramientas al Estado para reforzar el control sobre la economía de guerra, la movilización ciudadana y la industria nacional de defensa. El texto, publicado el 16 de agosto, responde a la necesidad de adaptar el modelo militar francés a los retos estratégicos actuales, según explica del Ministerio de Defensa.

La nueva ley pone el foco en sectores como los drones, la guerra electrónica, la defensa antiaérea, el espacio y la preparación operativa, considerados prioritarios para la seguridad nacional. El refuerzo presupuestario permitirá acelerar la adquisición de municiones, renovar equipos críticos y aumentar la preparación de las fuerzas armadas. El Estado gana margen para exigir a las empresas reservas estratégicas y puede priorizar pedidos industriales destinados a la defensa, asegurando el suministro de materiales, componentes y productos esenciales.

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Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′. Estará formado por 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados. (Ministère de Armées)

Impulso industrial de Francia

El presidente Emmanuel Macron y la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, han destacado la importancia de que Francia esté en condiciones de responder a cualquier contexto, incluso ante una posible crisis de gran magnitud en Europa. La reciente actualización de la Ley de Programación Militar tiene como objetivo fortalecer el tejido industrial nacional, priorizando a los fabricantes que producen en territorio francés y generando nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

El texto aprobado refuerza la apuesta por la investigación y el desarrollo en áreas tecnológicas estratégicas, buscando mantener la competitividad internacional de la industria de defensa francesa. El presupuesto asignado también contempla el impulso a la innovación y la modernización de los equipos, lo que permitirá al país adaptarse a los desafíos de seguridad del futuro y asegurar el suministro de material esencial a las fuerzas armadas.

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"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Control del Gobierno y movilización ciudadana

La actualización de la ley introduce el estado de alerta de seguridad nacional, que podrá activarse por decreto del gobierno ante amenazas graves y actuales. Esta medida otorga al Estado más herramientas para proteger los intereses fundamentales y la información estratégica del país, además de reforzar las medidas preventivas contra la divulgación de datos sensibles. La norma amplía la capacidad estatal para orientar la economía hacia las necesidades de defensa, incrementando la flexibilidad en la gestión de recursos y la planificación estratégica.

En el plano social, transforma la jornada de defensa y ciudadanía en una jornada de movilización, centrada en actividades que fortalezcan la cohesión nacional y permitan a los jóvenes de 18 a 25 años acercarse a la defensa y al servicio militar. El Servicio Nacional voluntario y selectivo ofrece a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias profesionales y desempeñar un papel activo en la protección del territorio nacional. El Ministerio de las Fuerzas Armadas subraya que esta actualización consolida la base industrial y tecnológica, impulsa la innovación y mejora la capacidad de reacción ante escenarios de crisis.

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