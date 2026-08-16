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La Guardia Civil incauta en Tenerife 13 toneladas de “gas de la risa”, la droga que gana popularidad entre los jóvenes pese a sus riesgos

Se trata de la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso, cuyo uso recreativo se ha extendido debido a su bajo precio y fácil acceso

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La Guardia Civil ha desmantelado en Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso, el denominado “gas de la risa”, cuyo consumo como droga recreativa se ha incrementado entre los jóvenes en los últimos años, impulsado por su bajo coste, la facilidad de adquisición y la corta duración de sus efectos, pese a que puede provocar daños graves en la salud. Este gas incoloro se utiliza principalmente en pequeñas cantidades como anestésico en procedimientos médicos y odontológicos, si bien también tiene aplicaciones industriales, como en la repostería para la elaboración de cremas y en estética para ciertos tratamientos.

En el marco de la operación, la Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha investigado a otras seis más por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de la segunda mayor incautación de óxido nitroso en Europa, según ha informado este domingo el instituto armado.

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La operación se centró en diversas zonas de ocio de Tenerife, donde la presencia del óxido nitroso como droga recreativa había aumentado de forma considerable. Las investigaciones revelaron la existencia de una estructura jerarquizada, con un núcleo directivo de carácter familiar.

Un agente muestra una de las botellas de óxido nitroso, más conocido como "gas de la risa", incautadas en Tenerife. (Guardia Civil)
Un agente muestra una de las botellas de óxido nitroso, más conocido como "gas de la risa", incautadas en Tenerife. (Guardia Civil)

Registros en tres municipios

Según detalló la Guardia Civil, la organización contaba con una rama encargada de la logística y la recepción del producto desde el extranjero, así como otra dedicada a la distribución final en diferentes puntos de la isla. Durante los registros simultáneos realizados en los municipios de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, los agentes incautaron 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso cercano a 13.000 kilogramos, además de 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo.

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Entre los materiales intervenidos, los agentes también hallaron 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de tusi, una droga sintética que ha ganado popularidad en este último tiempo. La Guardia Civil también encontró otras drogas como pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides. El arsenal incluía cinco armas de fuego simuladas, ocho armas blancas —entre ellas varias hachas—, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la supervisión del Tribunal de Instancia de Arona y la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona, permanece abierta. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación.

Imagen de dos de los detenidos en la operación. (Guardia Civil)
Imagen de dos de los detenidos en la operación. (Guardia Civil)

Puede causar convulsiones y pérdida de conciencia

Según advierten las autoridades sanitarias, los efectos del óxido nitroso aparecen en segundos y suelen durar entre uno y dos minutos. Esta sustancia provoca euforia, risa involuntaria, desconexión, mareos y distorsión sensorial, lo que lleva a que muchos jóvenes la consideren de bajo riesgo. El principal peligro inmediato es la hipoxia, ya que el gas desplaza el oxígeno en los pulmones y puede causar desmayos, convulsiones, pérdida de conciencia, paro respiratorio y daño cerebral.

Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte que la inhalación directa desde los cartuchos puede producir quemaduras por frío extremo y aumentar el riesgo de asfixia. Por otro lado, el consumo repetido del gas de la risa se asocia también a un déficit de vitamina B12, esencial para el sistema nervioso. Esta carencia puede provocar entumecimiento de las extremidades, pérdida de la sensibilidad, problemas de coordinación, alteraciones de la memoria y neuropatías que, en algunos casos, pueden ser irreversibles.

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