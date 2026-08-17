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La nueva vida Juan Urdangarin tras su ascenso en la empresa de competiciones de lanchas del yerno de Aznar: de becario a alto ejecutivo en cuatro años

El discreto hijo de la infanta Cristina ha ascendido por promoción interna a Host Cities Manager de las E1 Series

Juan Urdangarin en imagen de archivo (Europa Press)
Juan Urdangarin en imagen de archivo (Europa Press)
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Juan Urdangarin ha ascendido a sus 26 años a Host Cities Manager en las E1 Series, el campeonato mundial de lanchas 100% eléctricas presidido por Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. El movimiento consolida en Reino Unido una carrera desarrollada con bajo perfil público y sitúa al hijo mayor de la infanta Cristina al frente de la coordinación local de los Grandes Premios en cada ciudad sede.

Según El Español, el nuevo puesto de Juan Urdangarin implica actuar como enlace entre el comité organizador global y las autoridades locales, portuarias y de seguridad de cada destino internacional, con la misión de asegurar la logística y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad en las pruebas del campeonato. El ascenso se produjo el pasado mes de abril, después de una trayectoria iniciada en octubre de 2022 dentro del mismo grupo empresarial. En ese periodo, el nieto de los reyes eméritos ha pasado de becario en la estructura de Extreme E a ocupar un cargo ejecutivo en la división náutica del proyecto.

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Su recorrido académico explica buena parte de ese perfil internacional. Cursó el Bachillerato Internacional en la École Internationale de Ginebra y después se graduó en la Universidad de Essex con una doble titulación en Relaciones Internacionales y Economía. La primera etapa profesional de Urdangarin dentro del grupo se desarrolló en Extreme E, la competición de todoterrenos eléctricos impulsada por la misma estructura empresarial. Entró como Sales & Location Development Intern y permaneció en ese puesto hasta enero de 2025.

La infanta Cristina junto a su hijo Juan Valentin Urdangarin en una imagen imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
La infanta Cristina junto a su hijo Juan Valentin Urdangarin en una imagen imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La trayectoria de Juan Urdangarin

Durante esa fase trabajó en prospección de mercado, búsqueda de patrocinios y análisis de viabilidad para seleccionar las ubicaciones naturales de las carreras. Esa experiencia le llevó después a las E1 Series, la filial centrada en el primer campeonato mundial de embarcaciones y lanchas 100% eléctricas. En esa nueva división se incorporó primero como City Partnership Executive. El puesto estaba orientado a la negociación con socios institucionales y al desarrollo de alianzas estratégicas con las ciudades candidatas a albergar pruebas del calendario.

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La publicación señala que su promoción interna ha sido ratificada por la dirección de la compañía tras ese desempeño previo. Con el cargo actual, se ha convertido en el responsable de coordinar y dirigir la organización local de los Grandes Premios en cada sede. Detrás de las E1 Series está Alejandro Agag, empresario y yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar desde su matrimonio en 2002 con Ana Aznar. Tras instalarse en Londres, desarrolló varios proyectos empresariales vinculados a la movilidad eléctrica y la competición.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

El discreto hijo de la infanta Cristina

Esa diversificación incluyó primero la ABB FIA Formula E World Championship, después las carreras de todoterrenos eléctricos y, más tarde, la prueba marítima con lanchas eléctricas. Es en ese ecosistema empresarial donde Urdangarin ha desarrollado toda su trayectoria profesional desde que terminó sus estudios. Lejos de su vínculo con la familia real española, ha construido esa carrera con escasas apariciones públicas. Entre las más recientes figuran su asistencia al enlace de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo en Madrid, en abril de 2024, alguna presencia en partidos de balonmano de su hermano Pablo y el almuerzo ofrecido por el rey Juan Carlos I en El Pardo por el 50º aniversario de la Monarquía parlamentaria, en noviembre de 2025.

Sophia Khan y Juan Urdangarin, en montaje de Infobae. (RRSS/REUTERS)
Sophia Khan y Juan Urdangarin, en montaje de Infobae. (RRSS/REUTERS)

En el terreno personal, una de las pocas informaciones que han trascendido es su relación con Sophia Khan, una canadiense formada en la Universidad de St. Andrews con un máster en Desarrollo Sostenible y Gestión. Khan también trabaja en las E1 Series, en su caso como Team Executive, donde comparte con Urdangarin el entorno profesional y el interés por la sostenibilidad aplicada a los grandes eventos.

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