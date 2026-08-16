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Salsa de pimiento amarillo: una receta llamativa y llena de sabor que puedes usar para dipear o complementar tus entrantes, ensaladas, carnes y pescados

Es fácil de preparar y da un toque diferente a tus platos

Un tazón blanco con salsa amarilla, pimientos amarillos enteros y en rodajas, galletas saladas y una tabla de cortar de madera.
Salsa de pimento amarillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pimiento es uno de los pilares de la cocina mediterránea, formando parte de numerosas recetas. Además, al tener diferentes variedades, se puede adaptar a muchos estilos y alimentos, siendo un complemento ideal como guarnición o protagonista de platos principales.

Entre todas ellas, el pimiento amarillo destaca por sus matices ligeramente dulces y su color tan llamativo, dos características que lo convierten en una opción perfecta para preparar una salsa diferente y llena de sabor.

Este acompañamiento es suave, cremoso y casa perfectamente con carnes, pescados, verduras, pasta y arroz. Por otra parte, prepararla es mucho más sencillo de lo que parece, dando como resultado una salsa que puede aportar un toque distinto a tus recetas.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos (asar los pimientos)
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 pimientos amarillos grandes
  2. 1 diente de ajo
  3. 100 g de queso crema
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. Sal al gusto
  6. Pimienta negra al gusto

Cómo hacer salsa de pimientos amarillos, paso a paso

  1. Lava y seca los pimientos amarillos. Colócalos enteros sobre una bandeja de horno, procurando que queden separados para que se asen de manera uniforme.
  2. Asa los pimientos a 200 °C durante unos 15 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción para que se hagan por todos los lados. Cuando la piel esté tostada y ligeramente arrugada, sácalos del horno y deja que se templen unos minutos.
  3. Pela los pimientos cuando estén suficientemente fríos para manipularlos y elimina las semillas y el tallo. Después, córtalos en tiras gruesas para facilitar el triturado.
  4. Pela el diente de ajo y córtalo en láminas finas. Puedes retirar el germen si quieres conseguir un sabor más suave.
  5. Coloca en el vaso de una batidora los pimientos asados, el ajo, el queso crema y el aceite de oliva. Tritura hasta obtener una crema homogénea, sin grumos y con una textura suave.
  6. Añade sal y pimienta negra al gusto y vuelve a triturar durante unos segundos para integrar bien todos los ingredientes. Si quieres modificar la textura, añade una cucharada de agua y mezcla de nuevo para conseguir una textura más líquida.
  7. Sirve la salsa fría o templada, según el plato con el que vayas a acompañarla.
Receta de salsa vizcaína, un básico de la cocina vasca que acompaña al bacalao y también a platos de carne.

¿Cuánta cantidad tiene esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente 300 ml de salsa. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para conservar el sabor y la textura originales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 80 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa se puede conservar en un recipiente hermético dentro de la nevera durante aproximadamente 3 días. Antes de consumirla, comprueba su aspecto y olor. No se recomienda congelarla, ya que el queso crema puede cambiar su textura y hacer que la salsa pierda cremosidad.

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