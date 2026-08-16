Salsa de pimiento amarillo: una receta llamativa y llena de sabor que puedes usar para dipear o complementar tus entrantes, ensaladas, carnes y pescados

El pimiento es uno de los pilares de la cocina mediterránea, formando parte de numerosas recetas. Además, al tener diferentes variedades, se puede adaptar a muchos estilos y alimentos, siendo un complemento ideal como guarnición o protagonista de platos principales.
Entre todas ellas, el pimiento amarillo destaca por sus matices ligeramente dulces y su color tan llamativo, dos características que lo convierten en una opción perfecta para preparar una salsa diferente y llena de sabor.
Este acompañamiento es suave, cremoso y casa perfectamente con carnes, pescados, verduras, pasta y arroz. Por otra parte, prepararla es mucho más sencillo de lo que parece, dando como resultado una salsa que puede aportar un toque distinto a tus recetas.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos (asar los pimientos)
- Tiempo total: 25 minutos
Ingredientes
- 2 pimientos amarillos grandes
- 1 diente de ajo
- 100 g de queso crema
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer salsa de pimientos amarillos, paso a paso
- Lava y seca los pimientos amarillos. Colócalos enteros sobre una bandeja de horno, procurando que queden separados para que se asen de manera uniforme.
- Asa los pimientos a 200 °C durante unos 15 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción para que se hagan por todos los lados. Cuando la piel esté tostada y ligeramente arrugada, sácalos del horno y deja que se templen unos minutos.
- Pela los pimientos cuando estén suficientemente fríos para manipularlos y elimina las semillas y el tallo. Después, córtalos en tiras gruesas para facilitar el triturado.
- Pela el diente de ajo y córtalo en láminas finas. Puedes retirar el germen si quieres conseguir un sabor más suave.
- Coloca en el vaso de una batidora los pimientos asados, el ajo, el queso crema y el aceite de oliva. Tritura hasta obtener una crema homogénea, sin grumos y con una textura suave.
- Añade sal y pimienta negra al gusto y vuelve a triturar durante unos segundos para integrar bien todos los ingredientes. Si quieres modificar la textura, añade una cucharada de agua y mezcla de nuevo para conseguir una textura más líquida.
- Sirve la salsa fría o templada, según el plato con el que vayas a acompañarla.
¿Cuánta cantidad tiene esta receta?
Esta receta permite preparar aproximadamente 300 ml de salsa. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para conservar el sabor y la textura originales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 80 kcal
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La salsa se puede conservar en un recipiente hermético dentro de la nevera durante aproximadamente 3 días. Antes de consumirla, comprueba su aspecto y olor. No se recomienda congelarla, ya que el queso crema puede cambiar su textura y hacer que la salsa pierda cremosidad.
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