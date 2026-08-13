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El incendio de Niebla (Huelva) pierde fuerza tras arrasar 31.000 hectáreas y dejar a 700 vecinos fuera de sus casas

El avance de las llamas se ha ralentizado en las últimas horas, aunque el perímetro ya supera los 120 kilómetros y varias áreas siguen fuera de control

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
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El incendio de Niebla ha perdido fuerza después de arrasar más de 31.000 hectáreas en la provincia de Huelva. Pese a que el fuego sigue muy activo, su evolución continúa dentro de los patrones previstos por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con un perímetro que ya ronda los 120 kilómetros y varias zonas todavía bajo presión.

El balance operativo refleja una desaceleración del avance de las llamas: hace tres días la superficie quemada aumentó en 12.000 hectáreas en 24 horas, hace dos en 6.000 y el martes en 3.000, según ha detallado la UME, que mantiene un despliegue reforzado a la espera de un posible descenso de temperaturas previsto para el viernes.

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718 vecinos desalojados

El número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia asciende a 718. En concreto, 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla. Durante la pasada jornada se sumaron 24 vecinos de El Madroñuelo y otros diseminados de Escacena del Campo, además de otras 13 personas de Aznalcóllar.

En estos momentos permanecen albergadas 62 personas. De ellas, 26 están en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real, 31 en el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino.

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)

La salida preventiva de población se ha ejecutado, según el parte operativo, con la idea de anticiparse a una evolución del incendio que pudiera suponer un riesgo para los vecinos. El objetivo ha sido realizar esos desplazamientos de forma ordenada y segura antes de que cambiara el comportamiento del fuego.

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El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha expresado su “optimismo” sobre la evolución del incendio declarado el pasado jueves, aunque ha advertido de que se trata de un fuego “muy complejo”. El mando ha vinculado esa dificultad a los cambios constantes de viento y al esfuerzo sostenido que exige un perímetro de 120 kilómetros.

Los trabajos de control del fuego continúan una semana después de su notificación

Marcos Izquierdo ha explicado que ese escenario obliga a mantener personal de forma constante sobre el terreno y a desplegar maquinaria de ingenieros para preparar líneas de defensa a lo largo de todo el perímetro. También ha precisado que el operativo ha tenido que asumir un “esfuerzo extraordinario” por la extensión ya recorrida por las llamas.

La bajada del ritmo no elimina la complejidad del fuego

El responsable de la UME ha señalado que la meteorología está reduciendo la eficacia de los medios aéreos. Según ha dicho, el agua que lanzan helicópteros y aviones no llega a la superficie con el efecto deseable por las condiciones extremas de temperatura, viento y humedad.

El dispositivo ha incorporado además más personal para sostener el esfuerzo. El martes se trasladó un subgrupo táctico de alrededor de 120 militares desde León para permitir que el batallón de Morón de la Frontera pudiera reorganizarse, según ha indicado el mando desde el puesto de mando avanzado.

11 carreteras permancen cortadas

La publicación de los últimos datos operativos recoge también que siguen cortadas 11 carreteras. Las vías afectadas son la HU-3106, desde el cruce con la A-472 hasta La Florida; la A-493, entre Valverde del Camino y La Palma del Condado; la HU-5104, desde la N-435 hasta Berrocal; la HU-4103, entre La Palma del Condado y el cruce con la HU-5104; la HU-6104, a la entrada de Berrocal; la SE-6400, entre El Álamo y El Madroño; la HU-6106, entre Nerva y El Madroño; la SE-6402, entre La Aulaga y El Madroño; la SE-5400, entre El Álamo y Villargordo; la SE-538, entre Aznalcóllar y El Álamo, y la HU-6108, entre Paterna del Campo y Tujena.

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