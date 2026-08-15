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A 15 días del cruce masivo, ¿cómo sigue la crisis migratoria en Ceuta?

En un contexto de extrema gravedad, España y Marruecos se enfrentan en la gestión de la migración, la seguridad fronteriza y la discusión histórica sobre la soberanía del territorio

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A dos semanas de la irrupción masiva del pasado 30 de julio, en la que cerca de 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en el norte de África se mantiene en una situación sumamente compleja caracterizada por el colapso de sus infraestructuras, el desgaste social de los vecinos y un renovado choque diplomático entre Madrid y Rabat.

El estado de situación en Ceuta: menores en las calles, inseguridad y asentamientos informales

El impacto sobre el territorio se percibe de manera crítica en la vida diaria de la ciudad. Aunque la gran mayoría de los adultos que ingresaron de forma irregular ya han regresado a su país o han sido devueltos a través de procedimientos administrativos, las autoridades locales y organizaciones humanitarias estiman que entre 8000 y 10.000 personas permanecen atrapadas en Ceuta en condiciones de extrema vulnerabilidad.

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De ese total, cerca de 5000 son menores de edad, una cifra que contrasta con los 1342 menores que el Gobierno central registró formalmente en el sistema de acogida hasta la fecha.

Esta saturación derivó en la proliferación de campamentos improvisados en barrios periféricos como El Príncipe y Los Rosales, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) e incluso en playas como la del Trampolín. En estos asentamientos informales, donde cientos de jóvenes y familias pernoctan al raso o bajo carpas compradas por la propia ciudadanía, escasean el agua potable, los alimentos y las condiciones mínimas de higiene.

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A dos semanas de la irrupción masiva del pasado 30 de julio, en la que cerca de 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en el norte de África se mantiene en una situación sumamente compleja (Foto: Reuters)
A dos semanas de la irrupción masiva del pasado 30 de julio, en la que cerca de 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en el norte de África se mantiene en una situación sumamente compleja (Foto: Reuters)

Frente a este escenario, la red de apoyo vecinal y las ONG sobre el terreno muestran claros signos de agotamiento. Paralelamente, la alerta sanitaria permanece activa en la ciudad. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta advirtió que la falta de vacunación, el hacinamiento y las deficiencias de saneamiento amenazan con desencadenar un brote epidémico que podría colapsar el único hospital de la región.

A la crisis humanitaria, se suma un clima de creciente descontento social y tensión en materia de seguridad. El registro de varios episodios delictivos, detenciones y acusaciones por agresiones sexuales tras la entrada masiva avivó la preocupación vecinal, lo que derivó en manifestaciones multitudinarias para exigir un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad y depurar responsabilidades políticas.

Mientras Marruecos anuncia un refuerzo de los controles fronterizos para impedir nuevas convocatorias de cruces masivos, España intenta agilizar los trámites de devolución de los adultos que ingresaron ilegalmente. Sin embargo, la gestión de los miles de menores de edad no acompañados continúa siendo el mayor reto jurídico y logístico, ya que requiere un plan de distribución urgente hacia la península para aliviar la asfixiante presión que soporta la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez, frágil ante la presión interna, de Marruecos y de sus socios en Europa

En el plano geopolítico, el cruce masivo reavivó las fricciones sobre la soberanía de las plazas españolas en el norte de África. La tensión diplomática se intensificó tras las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien afirmó públicamente que Rabat plantea la reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla en cada encuentro bilateral con el Gobierno español por considerarlas ciudades bajo ocupación. Esta postura oficial se expresó también en forma de movilización en las mismas calles del enclave, donde ciudadanos marroquíes reivindicaron el reclamo histórico.

La respuesta de Madrid fue inmediata y tajante. El Ministerio de Asuntos Exteriores remarcó que la españolidad de ambas ciudades autónomas está fuera de toda duda y que la integridad territorial del país no se negocia ni se tratará con ninguna nación extranjera. En esa misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó durante una visita a Ceuta que las Fuerzas Armadas de España mantendrán su despliegue en la frontera como elemento de disuasión para evitar un episodio similar, subrayando la plena soberanía española sobre los territorios norteafricanos.

Mientras Marruecos anuncia un refuerzo de los controles fronterizos para impedir nuevas convocatorias de cruces masivos, España intenta agilizar los trámites de devolución de los adultos que ingresaron ilegalmente (Foto: Reuters)
Mientras Marruecos anuncia un refuerzo de los controles fronterizos para impedir nuevas convocatorias de cruces masivos, España intenta agilizar los trámites de devolución de los adultos que ingresaron ilegalmente (Foto: Reuters)

A este complejo marco internacional, se le sumó la tensión bilateral entre España e Italia. El enfrentamiento comenzó cuando el gobierno italiano suspendió el acuerdo de libre paso. En respuesta, la administración de Pedro Sánchez restableció durante 30 días los controles aéreos y marítimos para los viajeros procedentes de Italia. La decisión provocó la intervención del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien calificó la medida de “desproporcionada” y una “represalia” del Palacio de la Moncloa.

Dentro de España, alrededor de 5000 personas participaron de una protesta contra el presidente Sánchez para expresar el descontento y la preocupación de los habitantes ante la crisis migratoria, la falta de respuestas y sus consecuencias para la ciudad.

La disconformidad de la población de Ceuta ante la gestión de la crisis migratoria y el agravamiento de las condiciones sanitarias y de seguridad mantienen al Gobierno de España en plena necesidad de encontrar respuestas para garantizar la estabilidad de su enclave en el continente africano, así como de instar a Marruecos a colaborar en plena discusión de la soberanía del territorio.

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