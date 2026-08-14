Yihadismo en España en 2025: cien detenidos, nueve imanes expulsados y un 70 % de condenas

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Madrid, 14 ago (EFE).- Cien personas fueron detenidas el año pasado en España por terrorismo yihadista, un periodo en el que también fueron expulsados nueve imanes por radicalismo y en el que el 70 por ciento de los arrestados que fueron a juicio acabaron condenados.

Así se desprende del Balance del terrorismo en España en 2025, elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que sitúa el yihadismo como la principal amenaza para España, como recuerda en el prólogo del informe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Este balance pone de manifiesto la creciente implicación de jóvenes y menores de edad en procesos de radicalización violenta, al ser una generación "socializada en espacios digitales en los que los discursos extremistas circulan con rapidez y pueden erosionar la capacidad crítica", sostiene Marlaska.

Durante el año pasado, un ciudadano de nacionalidad española fue asesinado en un atentado terrorista en Israel, otro resultó herido en un ataque en Berlín y otros tres sufrieron lesiones como consecuencia de un apuñalamiento en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

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La guerra en Gaza ha sido un de los principales catalizadores del radicalismo yihadista en España en el último año, un fenómeno que comenzó a advertirse en 2024 pero que ha cobrado fuerza en 2025.

Así, según el informe, un 13 % de los detenidos en 2025 mostraban afinidad con grupos como Hamás, las Brigadas de Ezedín Al-Qassam o Hizbulá, un fenómeno que no se había registrado en años anteriores con esta entidad.

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En el año 2025 se registró la cifra más alta de detenidos desde 2004, año de los atentados del 11-M, con 100 personas arrestadas, de los que 13 estaban vinculados directamente a la guerra de Gaza.

Entre la operaciones realizadas está el desmantelamiento de una célula encargada de comprar materiales para fabricar drones para Hizbulá, así como otras que realizaban actividades de apoyo a Hamás.

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España y Marruecos se sitúan a la cabeza como los países de los que procedían la mayoría de los detenidos por actividades yihadistas en 2025, con 30 y 36 detenidos, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Pakistán, con 12, que ha sobrepasado a Argelia, con 5 detenidos.

En el informe también se llama la atención sobre la presencia de cinco detenidos de Tayikistán, vinculados al Estado Islámico del Jorasán (ISKP), una rama de ISIS que opera en Asia Central, y sobre la que Europol ha alertado por su "potencial terrorista" y la amenaza que supone para los países en los que opera.

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Las autoridades españolas expulsaron a 25 personas sospechosas de actividades de radicalización yihadista, nueve de ellas predicadores, entre los que se encontraban imanes oficiales de mezquitas.

Cinco de los expulsados predicaban en Cataluña, dos en Navarra y los dos restantes en Andalucía. Del total de 25, 13 eran naturales de Marruecos, tres de Pakistán y otros tantos egipcios, argelinos y holandeses.

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Entre los expulsados figuran dos excombatientes del Daesh que habían regresado a España, así como una persona a la que se acusa de vínculos con ISKP.

Con un total de 19 sentencias contra 27 acusados, la Audiencia Nacional condenó al 70 % de yihadistas que fueron a juicio, con ocho absueltos, si bien seis de ellos deberán repetir el juicio tras recursos de Fiscalía.

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De estos condenados, diez llegaron a acuerdos con el Ministerio Público a cambio de reducir las penas solicitadas inicialmente. Entre los condenados a prisión hay dos mujeres españolas casadas con terroristas del Dáesh que se desplazaron a Siria.

Entre los condenados hay, además, un 'tiktoker' con más de 400.000 seguidores, y entre los absueltos un 'influencer' con otros 600.000.

Sigue provocando la alarma de las autoridades europeas la implicación de los menores de edad en actividades relacionadas con el yihadismo: En 2025 fueron detenidos 14 menores de edad, a los que hay que añadir otros 37 jóvenes entre los 18 y los 25 años.

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Las cifras registradas en España no difieren a las registradas en otros países, lo que justifica, la preocupación de las autoridades europeas por la radicalización de los jóvenes, según el informe.

A pesar de que las autoridades suelen ser cautas a la hora de informar acerca de los motivos de los arrestos cuando se trata de menores de edad, buena parte de los detenidos tenían afinidad con el Estado Islámico y hacían propaganda del grupo a través de las redes sociales.

En este sentido, el Dáesh incrementó en 2025 el número de canales a través de los que transmite propaganda en castellano o amenazas directas de atentados dirigidas a España, alcanzando los ocho, mientras que los grupos vinculados a Al-Qaeda siguen manteniendo otros dos.

Las autoridades detectaron en 2025 la aparición de una nueva productora en la órbita del Estado Islámico dedicada, durante meses, a difundir propaganda de este grupo traducida al español, llamada Ansar Al-Ándalus -defensores de Al-Ándalus-, que estuvo activo varios meses hasta que dejó de emitir a mediados de año.

Aunque en general retransmitía propaganda de carácter genérico, el canal difundió un vídeo subtitulado en castellano sobre los atentados de Barcelona de 2017, que ya había circulado anteriormente, si bien la novedad radicaba en el idioma de los subtítulos. EFE