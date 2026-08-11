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Los reyes Felipe VI y Letizia mandan su apoyo a las víctimas por el terremoto de Colombia: “Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido”

La Casa Real Española ha enviado un comunicado oficial dirigido a los afectados por el seísmo del 10 de agosto

Los reyes mandan un comunicado oficial a las víctimas de Colombia. (Europa Press)
Los reyes mandan un comunicado oficial a las víctimas de Colombia. (Europa Press)
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La Casa Real española ha reaccionado de inmediato ante el trágico terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, dejando tras de sí una estela de destrucción y luto. Los Reyes Felipe VI y Letizia han hecho público un mensaje dirigido tanto al pueblo colombiano como, de manera especial, a quienes han perdido familiares o permanecen desaparecidos por el desastre natural. El gesto, difundido a través de las redes sociales oficiales y en comunicación directa con las autoridades colombianas, cobra relevancia ante la magnitud de la catástrofe y el notable número de españoles aún sin localizar.

El sismo, con epicentro en José del Palmar, en el departamento de Chocó, impactó a Bogotá y se sintió en otras ciudades como Cali, Medellín, Popayán y Pereira, así como en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela. Hasta el momento, los informes oficiales registran al menos 132 fallecidos, 570 heridos y más de 2.700 desaparecidos, entre ellos 164 españoles cuya localización sigue siendo incierta, según el Ministerio de Exteriores. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha declarado el estado de desastre nacional y ha centrado los esfuerzos en el rescate y la atención de los damnificados, mientras hospitales y servicios de emergencia se ven sobrepasados ante el alcance de la tragedia.

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En este contexto, el mensaje de los Reyes adquiere un peso simbólico y diplomático particular, transmitiendo el sentir de España y su relación histórica con América Latina. El comunicado oficial expresa la consternación del país y remarca la voluntad de acompañar en el dolor a los afectados, así como la esperanza de que se logre localizar a todos los desaparecidos, especialmente a los ciudadanos españoles cuya suerte aún se desconoce.

El mensaje oficial de los reyes Felipe VI y Letizia

El comunicado de Felipe VI y Letizia se ha hecho público tanto por canales institucionales como en el perfil de Instagram de la Casa Real, adoptando un tono cercano y empático. En sus primeras líneas, los Reyes comienzan: “Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”. La expresión de apoyo va dirigida a la población en general y, de manera especial, a quienes han sufrido pérdidas personales irreparables.

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La historia de Instagram de la Casa Real
Los reyes mandan un mensaje a las víctimas del terremoto. (Instagram @casareal.es)

El mensaje continúa con una declaración que pone el foco en las víctimas: “Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto”. Esta frase resume el espíritu del comunicado, que evita tecnicismos para centrarse en el acompañamiento y la cercanía emocional. Los Reyes también se refieren explícitamente a los desaparecidos, una preocupación reiterada tanto en la nota oficial como en las intervenciones públicas de las autoridades españolas: “Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas puedan ser encontradas cuanto antes”.

Por el momento, las autoridades españolas no han confirmado víctimas mortales ni heridos entre los nacionales, pero las cifras de desaparecidos mantienen en vilo tanto a las familias afectadas como a los equipos diplomáticos y consulares desplegados en Colombia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada han habilitado teléfonos de emergencia para agilizar la comunicación y la localización de ciudadanos.

“Queremos hacer llegar a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades de Colombia nuestras más sinceras y sentidas condolencias y el deseo de una pronta y total recuperación de los heridos”. Además, ofrecen el apoyo de España para afrontar las labores de rehabilitación de las zonas más afectadas, dejando claro el interés por mantener los canales de cooperación abiertos durante la emergencia y la posterior recuperación.

El reciente viaje de Felipe VI a Colombia

El compromiso institucional de Felipe VI con América Latina quedó de manifiesto cuando decidió interrumpir su periodo estival en Mallorca para desplazarse a Cali y participar en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El monarca viajó a Colombia en lo que se considera uno de los gestos diplomáticos más destacados de su agenda reciente, realizando un trayecto de casi 18.000 kilómetros entre Palma y Cali para cumplir con la cita y regresar a España en menos de cuarenta y ocho horas.

El video registra el encuentro entre el rey Felipe VI de España y Abelardo de la Espriella en Cali momentos antes de la posesión del presidente de Colombia - crédito suministrado infobae

La asistencia de Felipe VI a este acto no solo marca su sexta presencia en una investidura presidencial en Colombia, sino que también constituye la vigésima cuarta ceremonia de este tipo desde que accedió al trono, continuando con una tradición iniciada en su etapa como príncipe de Asturias. Desde 1996, el Rey ha asistido a 93 tomas de posesión en Iberoamérica, consolidando su papel como representante diplomático de España en la región. En Cali, el soberano fue recibido con honores en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y mantuvo un encuentro con el presidente electo antes del acto oficial, en el que coincidió con otros ocho jefes de Estado de América Latina.

Mientras el Rey cumplía este breve pero significativo viaje diplomático, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía permanecieron en Mallorca, participando en actividades sociales y visitas a entidades como la Fundació Esment.

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