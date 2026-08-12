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Este es el ejercicio que cuida el corazón y reduce la hipertensión, según un estudio

Una investigación apunta a un ejercicio físico que es capaz de disminuir los latidos por minuto

Estiramiento
Dos mujeres haciendo estiramientos en el parque (Freepik)
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Una práctica que combina movimiento, respiración y relajación podría convertirse en una herramienta útil para cuidar la salud cardiovascular. Así lo revela un metaanálisis internacional que ha descubierto que el yoga puede reducir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica en personas con prehipertensión e hipertensión.

El estudio, publicado en la revista PLOS One, reunió datos de 30 ensayos clínicos aleatorizados con 2.283 adultos de cuatro continentes. El metaanálisis resulta especialmente relevante porque examina una alternativa no farmacológica, como es el yoga, para abordar un problema que constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

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Los ensayos procedían de India, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, España, Alemania, Suecia, Indonesia y Nepal y sus participantes tenían edades comprendidas entre 22,5 y 68,9 años. En la mayoría de los programas se combinaban posturas físicas, ejercicios respiratorios y meditación, aunque también se analizaron intervenciones centradas únicamente en la respiración o la meditación.

Así puedes realizar esta asana
Postura de la vaca, ejercicio de yoga. (Freepik)

Una bajada de la presión arterial

Los resultados del primer análisis mostraron una reducción media de 7,95 mmHg en la presión sistólica y de 4,93 mmHg en la presión diastólica. También se observó una disminución de 4,43 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca respecto al grupo de control.

Uno de los datos más destacados es que los efectos no se limitaron a las personas que no tomaban medicamentos, ya que la reducción de la presión arterial también apareció en participantes que seguían un tratamiento antihipertensivo, lo que apunta a un posible papel como complemento de la terapia médica, y no como sustituto.

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Cuando se comparó con intervenciones activas, como ejercicio físico o educación sanitaria, las diferencias fueron menores. La presión sistólica descendió 4,16 mmHg, aunque el resultado no alcanzó significación estadística; la diastólica disminuyó 1,88 mmHg y la frecuencia cardíaca, 5,16 latidos por minuto.

Una opción para prevenir y controlar la hipertensión

Los investigadores consideran que esta práctica puede integrarse en estrategias destinadas a prevenir y controlar la hipertensión, especialmente entre personas con una presión arterial elevada pero que todavía no necesitan tratamiento farmacológico. Los cambios en el estilo de vida constituyen una parte fundamental de la prevención cardiovascular.

En quienes ya reciben medicación, practicarla de forma regular podría aportar una reducción adicional de la presión y de la frecuencia cardíaca. La combinación de actividad física, respiración y meditación también podría influir en mecanismos relacionados con el estrés y el sistema nervioso autónomo, aunque el estudio no permite determinar qué elementos son responsables de los efectos observados.

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La evidencia todavía es limitada

Los autores advierten, sin embargo, de que los resultados deben interpretarse con cautela. La evidencia fue considerada de calidad muy baja, debido principalmente a la gran heterogeneidad entre los ensayos: los estudios utilizaron diferentes técnicas, duraciones, frecuencias y poblaciones.

Además, solo cuatro investigaciones emplearon monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas, mientras que la mayoría recurrió a mediciones clínicas puntuales. También existen pocos datos sobre seguridad, ya que únicamente una parte de los ensayos informó sobre posibles efectos adversos.

Por ello, los investigadores reclaman estudios multicéntricos más amplios, programas estandarizados y un mayor uso de la monitorización ambulatoria. También será necesario determinar cuál es la combinación más eficaz y qué pacientes pueden obtener mayores beneficios.

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