Encuentran al menos a cinco víctimas de la Guerra Civil en una fosa común entre Miajadas y Almoharín (Cáceres): “Se tiró del camión y se rompió los dientes al saltar”

Restos hallados en la fosa encontrada entre Almoarín y Miajadas (Diputación de Cáceres)

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Cáceres cuenta actualmente con un total de 57 fosas comunes en las que se han exhumado los cuerpos de víctimas de la Guerra Civil. Entre ellas, la más grande se sitúa en el cementerio de Navas del Madroño, donde se han recuperado los restos de 68 personas. Gracias a la financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el esfuerzo continuo por buscar la verdad y la reparación de los familiares ha conseguido hallar cada vez más fosas.

La última de ellas se ha encontrado en un paraje entre Miajadas y Almoharín, bajo el proyecto de localización y exhumación de la Diputación Provincial de Cáceres. Concretamente, los trabajos arqueológicos se desarrollan junto al río Búrdalo, en el antiguo trazado de la carretera EX-206, donde se han localizado al menos cinco cuerpos que muestran signos de muerte violenta.

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La intervención, dotada con una subvención de 100.000 euros para investigación previa, localización y sondeos, busca recuperar los restos de 22 personas desaparecidas. No obstante, los trabajos continuarán en activo hasta el próximo 21 de agosto. La lista completa de desaparecidos contempla a 12 vecinos de Miajadas sacados del pueblo el 27 de agosto de 1936, y a 10 vecinos de Almoharín fusilados el 27 de noviembre del mismo año.

Restos hallados en la fosa encontrada entre Almoarín y Miajadas (Diputación de Cáceres)

“Algunos discursos llevan a esta barbaridad”

El equipo técnico se ha conformado por profesionales de la empresa FOTEX S.L., liderados por Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez. Tras el hallazgo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido firmemente estas actuaciones y ha señalado que estos trabajos no buscan revancha: “Queremos hacer un relato pedagógico para que la gente más joven de este país sepa realmente lo que pasó, porque algunos discursos de odio, de racismo, de xenofobia y de exclusión en el ámbito político llevan a esta barbaridad”.

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Asimismo, el mandatario ha expresado que esperan “encontrar los restos de todas las personas e identificar a los asesinados por el franquismo”. De esta forma, añade que “vamos a continuar hasta el final de legislatura y vamos a incrementar la partida presupuestaria para conocer la verdad, y para que, dentro de las posibilidades que tenemos con estas inversiones, los familiares puedan resarcirse de alguna manera”.

Restos hallados en la fosa encontrada entre Almoarín y Miajadas (Diputación de Cáceres)

El testimonio de Bartolomé David que dio la clave para buscar en El Santo

En un inicio se creía que los cuerpos de los vecinos de Miajadas se habían enterrado en el cementerio de Almoharín. No obstante, gracias a la investigación del equipo y con la recuperación de testimonios de familiares, vecinos y relatos de investigadores locales, se ha podido comprobar que la realidad fue muy diferente. Las personas de Miajadas no llegaron nunca al pueblo vecino, sino que el camión que transportaba a los 12 desaparecidos paró a la altura de la ermita de San Bartolomé, conocida como El Santo.

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Uno de los testimonios que pudieron comprobar parte de esta hipótesis fue el de Bartolomé David, narrado hoy por su nieto Vicente Llanos Nieto. Tal y como le contó su abuelo, él era uno de los prisioneros que viajaba en ese camión. Pero afortunadamente logró escapar junto a otro hombre. “Se tiraron del camión y este se rompió los dientes al saltar, siguió río abajo y llegó a una huerta en la que tenían familiares, para despedirse de la familia, y de ahí pasó a Santa Amalia, que estaba por la zona republicana, y de ahí pasó a Don Benito, donde dio el testimonio de todo lo que había pasado”, ha relatado Llanos Nieto.

Restos hallados en la fosa encontrada entre Almoarín y Miajadas (Diputación de Cáceres)

La valentía de Servanda y Filomena

A la jornada de hoy también ha acudido Antonio Cano, exalcalde de Almoharín, quien ha dotado un poco de color a los últimos minutos de las víctimas. Al parecer, “en mi primera legislatura, quizá el año 93 o 94, recibí un día la llamada de una persona” mayor. El hombre le confesó que “había estado en el pelotón de fusilamiento de la gente de Almoharín”, ha afirmado.

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Cano ha expresado además que “se notaba que tenía muchas ganas de explicármelo todo, como si fuera un alivio”. Y es que, gracias a sus palabras, podemos saber que entre las personas que se encontraban en el pelotón “había dos mujeres y eran más valientes que los hombres”. Mientras estos lloraban, fueron ellas, Servanda y Filomena, quienes daban ánimos al grito de “¡Viva la República!“ y ”¡No pasarán!“. Aunque no se conocen muchos más detalles sí que se ha podido saber con el tiempo que la segunda estaba embarazada en el momento de su ejecución.