Si tu obra se retrasa, probablemente no sea por el motivo que crees: un arquitecto explica la causa más común en 2026

Juan Goñi, arquitecto, explica: “En 2026 el problema fundamental es la coordinación de gremios, es la falta de mano de obra” (Composición Infobae)

La creciente demanda de reformas en viviendas y locales ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del sector de la construcción en 2026. Este año, el escenario se ha visto alterado por factores novedosos que complican la planificación y ejecución de obras, afectando tanto a empresas como a particulares.

La cuestión ya no se centra únicamente en los costes o la obtención de licencias, sino en una dinámica mucho más compleja donde intervienen múltiples actores y variables. La presión por renovar espacios, adaptarlos a nuevas necesidades y responder al aumento del valor de los inmuebles ha intensificado la carga sobre profesionales y empresas dedicadas a las reformas.

La situación de las reformas en 2026 plantea un desafío inesperado para los propietarios: la coordinación de gremios ha desplazado a las licencias y materiales como principal causa de retrasos. Juan Goñi, arquitecto, advierte en su TikTok (@juangoniarquitecto): “En 2026 el problema fundamental es la coordinación de gremios, es la falta de mano de obra”.

Falta de especialistas

Tradicionalmente, las demoras en las reformas se han relacionado con trámites administrativos o escasez de materiales, pero el contexto actual muestra que la mayor dificultad radica en la gestión de los equipos. “Que el albañil ha terminado, pero ha terminado dos días tarde, eso ha hecho que el electricista ya no tenga hueco hasta dentro de un mes, porque los buenos profesionales ahora tienen la agenda llena meses”, explica el arquitecto.

La disponibilidad de especialistas ha disminuido tanto que un desajuste de apenas dos días puede prolongar el trabajo restante durante semanas. Esta situación se repite en distintas ciudades y afecta tanto a pequeñas reformas como a proyectos de mayor envergadura.

Un hombre pone un suelo de clic en su casa (Canva)

Este fenómeno no solo afecta a los plazos, sino que introduce una incertidumbre constante en el desarrollo de cada proyecto. A la saturación de agendas se suma la creciente dificultad para encontrar profesionales cualificados, lo que incrementa la presión sobre quienes intentan coordinar las distintas fases de la obra.

El retraso de un solo gremio puede desencadenar la reprogramación de todo el proceso, alterando incluso los acuerdos contractuales y el presupuesto final. Además, la falta de mano de obra incrementa la competencia entre quienes buscan iniciar obras y quienes deben finalizar otras, acentuando la sensación de inestabilidad en el sector.

Plazos en riesgo por coordinación

El impacto de esta disfunción se refleja directamente en los plazos: “Eso ha desordenado el tiempo del fontanero y al final una reforma que llevaba seis meses, ahora lleva diez meses”, afirma Goñi al analizar el efecto dominó generado por los retrasos en la programación entre equipos.

Las familias y empresas que afrontan reformas se ven obligadas a replantear sus expectativas y adaptarse a una realidad en la que el tiempo de ejecución ya no depende solamente de la planificación inicial, sino de la capacidad para coordinar y retener a los distintos gremios en un entorno muy competitivo.

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La flexibilidad y la anticipación en la gestión se convierten en factores decisivos para evitar que los proyectos se prolonguen indefinidamente. Para muchos, la única solución realista pasa por ajustar sus calendarios y mantener una comunicación constante con los responsables de cada etapa, con el objetivo de minimizar imprevistos y reaccionar con rapidez ante cualquier contratiempo.

En opinión del profesional, quienes preparan obras actualmente deben abandonar viejas creencias: “En 2026 el problema no es el ladrillo, no es el material, el problema es la coordinación de gremios”, sentencia Goñi.