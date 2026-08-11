El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

Vista aérea de Moerdijk, en Países Bajos.

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Moerdijk, una aldea portuaria de los Países Bajos con más de un milenio de historia documentada, se enfrenta a la posibilidad de ser demolida para dar paso a una gran instalación de infraestructura energética vinculada a la energía eólica marina. El gobierno neerlandés ha designado el emplazamiento como ubicación preferente del proyecto Powerport, que prevé el desarrollo de varios cientos de hectáreas para conectar los parques eólicos del Mar del Norte con los puertos industriales de la región, informa la agencia AFP.

El pueblo, de unos 1.150 habitantes, se encuentra en la provincia de Noord-Brabant, en el sur del país, a medio camino entre los puertos de Rotterdam y Amberes (Bélgica). Esa posición geográfica es precisamente la que lo ha puesto en el punto de mira. “El pueblo está situado exactamente entre los puertos de Rotterdam y Amberes, con conexiones de transporte marítimas, por carretera y ferroviarias que facilitan la concentración de instalaciones energéticas, portuarias y de infraestructura”, explica a AFP Patrick Witte, profesor asociado de planificación territorial. Para los ingenieros energéticos, afirma Witte, Moerdijk es el lugar “perfecto” para el proyecto.

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El Powerport contempla, según el sitio web del Puerto de Moerdijk, la construcción de líneas de alta tensión para conectar los parques eólicos del Mar del Norte, subestaciones eléctricas para la distribución de energía en la red y plantas de producción de hidrógeno verde, además de instalaciones de industria verde y reciclaje en el sector químico. El Ministerio de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, con la operadora de red TenneT y la distribuidora Enexis como actores técnicos principales. El proyecto incluye la construcción de nuevas estaciones de alta tensión de 380 kV y 150 kV en el entorno del área portuaria e industrial.

Puerto de Rotterdam. (Reuters/Yves Herman)

Una historia de supervivencia

El nombre del pueblo tiene raíces en los antiguos pantanos de turba que se explotaron en la zona: moer (pantano) y dijk (dique). Las primeras referencias documentadas al asentamiento se remontan al año 967, cuando la zona aparecía registrada bajo el nombre de Sprangblok. La extracción de turba a gran escala comenzó antes de 1380, y durante siglos el lugar funcionó como puerto de ferri y núcleo pesquero sobre el Hollandsch Diep. El pueblo ha sobrevivido episodios devastadores: el 29 de septiembre de 1944, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial destruyeron el 55% del núcleo urbano y dañaron gravemente otro 35%. La inundación del Mar del Norte de 1953 causó nuevos destrozos. Gran parte del parque de viviendas actual data de los años cincuenta, época de reconstrucción.

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La presión industrial sobre Moerdijk no es nueva. A partir de 1968, al oeste del pueblo se desarrolló el complejo portuario e industrial que hoy es el cuarto puerto marítimo de importancia nacional y el segundo puerto de contenedores de los Países Bajos, con una superficie de 2.500 hectáreas. Shell fue la primera empresa en instalarse, y abrió su primera planta en 1973. Décadas de expansión del área portuaria ya han generado expropiaciones y despoblamiento parcial en el núcleo histórico. Entre el casco urbano y la zona industrial existe una franja de compensación medioambiental de 258 hectáreas, gestionada por el servicio forestal estatal, que se creó en los años setenta para mitigar los efectos negativos del polígono industrial.

Frente a la amenaza actual, los vecinos han colgado pancartas en sus fachadas con el lema “Moerdijk debe quedarse”. Pim Meijer, portavoz de un colectivo que representa a cerca de la mitad de los residentes, ha descrito a AFP el estado de ánimo generalizado: “Hay rabia, incredulidad y desconfianza hacia el gobierno”. Hay personas que han nacido allí y que hoy tienen más de 90 años, y familias con tres o cuatro generaciones de arraigo en el pueblo, relata Meijer a la agencia.

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Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Una solución insatisfactoria

El consejo municipal, tras años de demoras políticas a nivel nacional, había llegado a asumir la desaparición del pueblo y esperaba el anuncio de la siguiente fase: la compensación económica para los vecinos desplazados. Hace unos meses, el nuevo gobierno neerlandés introdujo un cambio de rumbo y planteó la posibilidad de ejecutar el proyecto en una superficie menor a la prevista, en las afueras del pueblo, lo que permitiría preservar el núcleo habitado. Esa alternativa aún no se ha concretado en una decisión formal, y el ejecutivo no ha fijado plazo alguno.

La opción de preservación tiene sus propias limitaciones. “Con instalaciones de transición energética por un lado, el puerto por otro y la autopista por un tercero, los residentes quedarían completamente rodeados”, ha advertido Witte. El alcalde de Moerdijk, Aart-Jan Moerkerke, de 61 años, ha reclamado al gobierno nacional que tome una decisión y la mantenga: “Si el pueblo va a ser preservado, debe seguir siendo un lugar agradable para vivir. También necesitamos garantías de que no volverán a llamar a nuestra puerta en 15 años con otro nuevo plan. Los residentes ya han tenido suficiente”.

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Bob Spaans, de 72 años, expropietario de un negocio de carpintería y residente en Moerdijk desde hace cinco décadas, tiene a su hijo y sus nietos en el pueblo. Sus seres queridos descansan en el cementerio local. Los viernes, tras una cerveza, su vecino llama a su puerta para tomar un café. “Eso es lo que es Moerdijk, y lo vamos a perder. No encontrarás eso en ningún otro lugar”, dice Spaans a AFP. Su pronóstico sobre el proyecto no es optimista: “Espero que el pueblo pueda salvarse. Pero en mi opinión, acabarán arruinando Moerdijk”.

Mientras la incertidumbre se prolonga, sus efectos ya son visibles en las calles del pueblo: algunas casas permanecen abandonadas, los comerciantes han dejado de invertir y las familias con hijos pequeños se marchan antes de que la escuela local acabe cerrando.

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