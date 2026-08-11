Quién es Roberto Vannacci, el exgeneral del Ejército y escritor de un bestseller racista que obliga a Meloni a enfrentarse a Pedro Sánchez

El político italiano Roberto Vannacci en un encuentro en Roma el 14 de junio del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia)

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En un vídeo generado por IA, Roberto Vannacci preside un anfiteatro de la antigua Roma vestido de César. Está acompañado de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente del Senado Ignazio La Russa y, frente a ellos, en la arena, aparecen varios líderes de la izquierda. Giuseppe Conte, Elly Schlein, Romano Prodi y Laura Boldrini, todos ellos maniatados, esperan la decisión del general sobre su destino. Entre vítores y aplausos, las miradas están puestas en el general ‘Robertus Vannaccius’ -así aparece en la descripción del vídeo-, quien debe decidir si se aplica la sentencia a muerte. Y el emperador decide, con el conocido gesto del pulgar hacia abajo, que deben ser devorados por los leones. Con esta escenografía, que supera cualquier tipo de límite moral, se presenta uno de los máximos rivales electorales de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de cara a las urnas de 2027.

Vannacci se ha vuelto un rostro muy popular en su país, pero todavía desconocido fuera de las fronteras transalpinas. Su historia comienza en el Ejército, donde comenzó su carrera en 1991 como comandante de Task Force durante la guerra de Afganistán y en el contingente italiano en Irak. Más tarde, entre 2016 y 2017, ascendió a comandante de la brigada paracaidista Folgore. Hasta 2024, coincidiendo con los comicios europeos, fue jefe de Estado Mayor del Mando de las Fuerzas de Operaciones Terrestres.

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El ensayo extremista que arrasó en Amazon

El exgeneral de 55 años se muestra como un fascista orgulloso, aunque prefiere describirse con eufemismos como tradicionalista, conservador, revolucionario e innovador. Desde su estancia en el Ejército y en sus primeros pasos en política, no ha tenido reparo en defender su programa a través de referencias al fascismo. Porque para él, el dictador Mussolini era un magnífico “estadista”, “como lo fueron Cavour, Stalin y todos los hombres que ocuparon cargos importantes”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione" y que tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta. (Europa Press)

Vannacci se dio a conocer tras la publicación de un ensayo, Il Mondo al contrario (el mundo al revés), en el que defendía tesis homófobas, racistas y violentas. Su libro disparó sus ventas en Amazon, donde llegó a vender más de 20.000 ejemplares. El exgeneral sostiene que las “minorías”, entre ellas las personas LGBT+ y los italianos de origen extranjero, imponen nuevas reglas a la mayoría. De igual manera, Vannacci presenta los debates actuales sobre derechos civiles como un “lavado de cerebro” orientado a borrar diferencias, incluidas las étnicas.

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El autor afirma que sus opiniones son “verdades objetivas” fruto de la “sabiduría”. Entre los pasajes que han provocado mayor rechazo, sostiene que los homosexuales “no son normales”, denuncia la existencia de un supuesto “lobby gay internacional” y lamenta que hayan caído en desuso términos ofensivos como “invertido, maricón, sarasa o mujercito”.

Su salto a Europa y su divorcio con Salvini

Vannacci fue el candidato del partido Lega, el partido ultraderechista de Matteo Salvini, durante las elecciones europeas de 2024. Salvini lo convirtió en la pieza central de su campaña, en una desesperada maniobra con la que buscó retener votantes frente al avance de Giorgia Meloni, contener a una decadente Forza Italia y movilizar al electorado más escorado a la extrema derecha con un candidato marcado por declaraciones contra homosexuales, inmigrantes y personas con discapacidad. “Nos guste o no, no nacemos iguales en esta tierra”, fue uno de sus mensajes más sonados durante la campaña.

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Roberto Vanacci presenta su ensayo 'Il mondo al contrario'.

El general consiguió dar su salto a las instituciones europeas y en febrero de 2026 decidió romper con Salvini para fundar un nuevo partido, Futuro Nacional (en italiano, Futuro Nazionale), que acusa al Ejecutivo de coalición de Meloni de ser “blando” con sus políticas migratorias y de seguridad.

¿El caballo de Troya de Rusia?

Las proclamas del general han levantado ampollas en el Ejecutivo italiano y de expertos por su rechazo al apoyo militar a Ucrania y su apertura a financiación electoral rusa y china siempre que sea legal. El think tank ECFR describe a Vanacci como el “caballo de Troya” para la influencia rusa en Italia. En su informe, alerta de que, si Futuro Nazionale entrara en una coalición gubernamental, la presencia de Vannacci podría romper el consenso colectivo de seguridad de la Unión Europea. En ese escenario, una Roma influida por él bloquearía iniciativas europeas de defensa, vetaría sanciones y podría filtrar coordinación sensible en materia de seguridad.

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Ahora, Futuro Nazionale ronda el 6% en los sondeos y se está consolidando como la segunda fuerza del bloque de derechas en Italia, por encima del partido de su antiguo aliado, con una bancada que crece con diputados que abandonan las filas del propio oficialismo. Y presionada por la necesidad de retener a su votante más radical, Meloni se ha visto obligada a endurecer de nuevo su discurso migratorio, hasta el punto de entrar al choque con España, un país hermano y socio de la UE.