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Dónde ver el eclipse si vives en Madrid: estos son los pueblos de la Sierra y de Guadalajara a una hora de la capital a los que llegar en transporte público o en coche

En la ciudad no será posible contemplar el fenómeno de forma total, solo se alcanzará el 99,9% de ocultación del disco solar

Gafas para el eclipse. (REUTERS/Ana Beltrán)
Gafas para el eclipse. (REUTERS/Ana Beltrán)
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El eclipse solar del 12 de agosto dividirá astronómicamente a la Comunidad de Madrid. Mientras que el norte de la región, es decir, el eje de la Sierra de Guadarrama y Somosierra, queda bajo la franja de la totalidad; Madrid y su área metropolitana al sur presenciarán el eclipse de forma parcial. En la capital, por ejemplo, la Luna cubrirá más del 99,9% del disco solar, pero no llegará al 100%. Por ello, quienes quieran ver el fenómeno histórico en su totalidad pueden optar por desplazarse a otros destinos tanto dentro como fuera de la región. Además, pueden acceder a ellos en coche o en transporte público.

La franja de totalidad atravesará el norte de la comunidad y permitirá contemplar el fenómeno completo desde 93 de los 179 municipios de la región, por lo que una buena opción es desplazarse hasta uno de ellos. El Ejecutivo autonómico ha habilitado una red oficial con 52 puntos de observación, pero en algunos la visión será mejor que en otros.

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En concreto son: Ambite, Becerril de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Braojos, Brunete, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Molar, Fresno de Torote, Garganta de los Montes, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Molinos, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Meco, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Navas del Rey, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Alameda, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torrejón de la Calzada, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya.

De Somosierra a Buitrago de Lozoya

Somosierra es la localidad que tendrá las mejores condiciones. La oscuridad total se prolongará durante más tiempo: un minuto y 29 segundos. A esta la sigue Buitrago de Lozoya, donde el Ayuntamiento ha organizado el ‘Festival del Eclipse’ en el área recreativa de Riosequillo.

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Buitrago de Lozoya, en Madrid (Adobe Stock).
Buitrago de Lozoya, en Madrid (Adobe Stock).

La Cabrera, con un minuto y once segundos de oscuridad, ocupa el tercer puesto. Otras opciones son El Molar, Meco o San Agustín de Guadalix. En todos los pueblos se organizarán actividades culturales y divulgativas relacionadas con el eclipse.

Cómo llegar en transporte público hasta la Sierra de Madrid

Existen varias líneas que conecta la capital con los destinos para observar el fenómeno astronómico. De hecho, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) reforzará las líneas de autobús más utilizadas previstas para este día, como son la 191 (Madrid-Buitrago del Lozoya) y la 193 (Madrid-Pedrezuela-Venturada), ambas con salida desde el Intercambiador de Plaza de Castilla.

Además, se intensificará el servicio prestado en las líneas 725 (Madrid-Miraflores) y 726 (Madrid-Guadalix-Navalafuente) en el corredor de la M-607, así como la línea 691 (Madrid-Valdesquí/Navacerrada), que conecta con el Puerto de Navacerrada. En el Corredor del Henares, el dispositivo contará también con las líneas 223 (Madrid-Alcalá de Henares) y 222 (Madrid-Meco).

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La provincia de Guadalajara es una de las opciones más prácticas para observar el eclipse en caso de vivir al este de la Comunidad de Madrid. Tanto la capital como varios municipios se encuentra a una hora en coche e incluso se puede llegar en cercanías.

Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara ha habilitado como lugar de observación la zona de Aguas Vivas, concretamente en el entorno comprendido entre la calle de La Callera, la avenida del Vado y las Terreras del Henares, un espacio que reúne buenas condiciones de visibilidad, capacidad y seguridad para seguir el fenómeno astronómico. Es una de las mejores opciones en caso de no tener coche.

Brihuega

Brihuega, famoso por sus campos de lavanda, ofrece también un buen escenario para observar el eclipse total rodeado de estas plantas aromáticas. Las mesetas que rodean el pueblo ofrecen horizontes amplios hacia el oeste. El eclipse durará 1hora y 37 minutos y la fase de la totalidad se extenderá durante 1 minuto y 25 segundos a partir de las 20:30 horas.

Campos de lavanda (Ayuntamiento de Brihuega)
Campos de lavanda (Ayuntamiento de Brihuega)

Hita

Hita, incluida el catálogo de ‘Los pueblos más bonitos de España‘, ha sido seleccionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como uno de los puntos oficiales de visionado. Se encuentra en un lugar privilegiado, puesto que se erige en la cumbre de un cerro que rodeado de llanura. En concreto, el Ayuntamiento ha señalizado como zona de observación el paraje de Puerta de la Laguna, en unas antiguas eras de trillar orientadas a poniente.

Vista de Hita en Guadalajara, España (Wikimedia).
Vista de Hita en Guadalajara, España (Wikimedia).

El Consistorio también ha organizado varias charlas informativas en la Casa del Arcipreste. El día 12, a partir de las 18:00 horas, se abrirá el punto de información y distribución de gafas homologadas en el Palenque.

La observación de la fase parcial del eclipse comenzará a las 19:00 horas en la zona de Puerta de la Laguna. Está previsto instalar varios telescopios. A las 20:00 horas, en la misma zona, se celebrará un concierto de música clásica y, a las 20:30 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los ochenta segundos de oscuridad total. Después, a las 21:00 horas, se ha programado una fiesta en el Palenque que incluirá cena, copas y música.

Alovera

En Alovera, uno de los municipios más cercanos a la Comunidad de Madrid, la fase total tendrá una duración de 59 segundos de oscuridad total y el momento máximo previsto a las 20:31 horas. La observación del eclipse se realizará desde la Avenida Víctima del Terrorismo, donde se delimitará una zona especial para el visionado.

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