España
Agregar Infobae enGoogle

Por fin hay un plan para descontaminar el pueblo que huele al “peor pescado podrido que hayas olido en tu vida” desde hace 20 años: “Se olvidaron de nosotros”

Tras años de abandono, sin mantenimiento ni control, el lugar se deterioró gravemente y las ventanas se rompieron y el techo salió volando

El pueblo de St. Mary's a la altura de Salmonier Line, en Terranova y Labrador (Google Maps)
El pueblo de St. Mary's a la altura de Salmonier Line, en Terranova y Labrador (Google Maps)
Guardar

Los habitantes de St. Mary’s, una pequeña comunidad de unas 300 personas en la provincia de Terranova y Labrador, en el este de Canadá, finalmente podrán respirar con normalidad. Tras décadas soportando una asfixiante peste a pescado podrido, las labores para erradicar este problema ambiental y de salud pública comenzaron formalmente la última semana de julio.

El origen del insoportable olor se encuentra en las ruinas de una fábrica procesadora abandonada que alberga toneladas de salsa de pescado en constante estado de descomposición. Pero la pesadilla de esta comunidad dio inicio realmente hace algo más de 20 años con el cierre de la planta de Atlantic Seafood Sauce Company, como recoge Associated Press.

PUBLICIDAD

Las instalaciones quedaron abandonadas y a merced de las inclemencias del tiempo, pero en su interior permanecieron unos 110 tanques de almacenamiento. Cada contenedor albergaba una capacidad de 11.300 litros de salsa de pescado fermentada. Sin mantenimiento ni control, el lugar se deterioró gravemente: las ventanas se rompieron, el techo salió volando y, apenas en enero pasado, una tormenta derribó una de las paredes.

Los años de abandono llegan a su fin

En medio de este colapso estructural, las bacterias continuaron su trabajo, acelerando la fermentación de la salsa de pescado y liberando una pestilencia insoportable. Steve Ryan, el alcalde voluntario de St. Mary’s, ha liderado durante años una larga “cruzada” para conseguir ayuda del gobierno provincial.

PUBLICIDAD

Residuos salen de un tanque de salsa de pescado en fermentación en una fábrica abandonada de salsa de pescado, el martes 28 de julio de 2026, en St. Mary's, Canadá. (Elling Lien/The Canadian Press via AP)
Residuos salen de un tanque de salsa de pescado en fermentación en una fábrica abandonada de salsa de pescado, Canadá. (Elling Lien/The Canadian Press via AP)

El propio Ryan trabajó brevemente en la fábrica tras graduarse de la secundaria en 1990 y ahora describe la gravedad de la situación con una elocuente comparación: “El peor pescado podrido que hayas olido en tu vida, multiplícalo por 100”.

Para un pueblo tan pequeño y aislado, la falta de acción gubernamental ha creado un sentimiento de abandono frente a este grave problema. Sin embargo, tras años de constantes reclamos, el gobierno provincial por fin ha destinado los fondos necesarios para ejecutar un plan de descontaminación integral. “Es un gran alivio”, señala el alcalde,

El musgo de turbera absorberá el “residuo especial”

Glenn Sharp, el dueño de Sharp Management, la empresa encargada de la obra, ha denominado el caso como un “trabajo único” al ser un “residuo especial” que “no encaja en ninguna de las clasificaciones estándar”. De este modo, para el proceso, que se extenderá por varios meses, se requiere de una metodología específica.

Los trabajadores vaciarán los contenedores y mezclarán el líquido restante con musgo de turbera, material vegetal seleccionado por su gran capacidad de absorción. Una vez absorbido el líquido, el material resultante será aspirado mediante maquinaria hacia camiones cisterna.

Primer plano de musgo de turbera verde y anaranjado con numerosas gotas de agua transparentes en las hojas y tallos pequeños.
Gotas de agua cubren un lecho de musgo de turbera verde y rojizo en un primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos vehículos trasladarán los desechos hasta un foso de seguridad recubierto con polietileno de alta densidad que fue excavado hace tres semanas, el cual finalmente será sellado y cubierto con material vegetal. El coste total de esta limpieza asciende a 1.055.870 euros (1,7 millones de dólares canadienses). Para poder iniciar los trabajos de inmediato, la comunidad tuvo que solicitar un préstamo de 123.000 euros (198.000 dólares canadienses) para cubrir los gastos iniciales, suma que recuperarán más adelante.

A pesar del alivio que supone el inicio de las obras, persiste el malestar hacia el gobierno federal de Canadá, que se negó a aportar fondos para resolver la crisis. “Nos cerraron en la cara todas las puertas que tocamos. Se olvidaron de nosotros”, lamentó el alcalde Ryan.

Sin embargo, “seguimos luchando y luchando, porque sabíamos que teníamos razón en aquello por lo que luchábamos”. Pese a todo, Ryan espera que el recuerdo de la peste finalmente se desvanezca y el pueblo recupere su tranquilidad habitual.

Temas Relacionados

PueblosPescadoMedioambienteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del 10 de agosto

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este lunes

Cupón Diario de la Once: resultados del 10 de agosto

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un famoso producto alimentario

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 10 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 10 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 10 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 10 de agosto de 2026

Estos son los ganadores del sorteo de la Primitiva del 10 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del sorteo de la Primitiva del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional avisa: un establecimiento no puede negarse a darte la hoja de reclamaciones y esto es lo que debes hacer si intenta impedirlo

La Policía Nacional avisa: un establecimiento no puede negarse a darte la hoja de reclamaciones y esto es lo que debes hacer si intenta impedirlo

La Policía advierte de tres descuidos habituales al preparar el equipaje que pueden facilitar un robo: “Convierten a tu maleta en la favorita de los ladrones”

La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos por el eclipse solar del 12 de agosto: más de 33.000 agentes vigilarán las carreteras

El PP acelera la megaplanta china junto a la base naval de Ferrol y deja el marrón de la decisión al Gobierno: “Le corresponde decir si es un riesgo para la seguridad nacional”

El ex primer ministro de Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla son ciudades “ocupadas” por España y que considerarlas como propias “es la posición del Estado marroquí”

ECONOMÍA

Adiós al spam telefónico: el prefijo 400 permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar

Adiós al spam telefónico: el prefijo 400 permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar

España hace caja con el eclipse: genera un impacto económico de 347 millones y la llegada de 446.700 turistas

El mapa del alquiler cambia en España: estas son las ciudades donde más y menos cuesta ser inquilino

La construcción busca trabajadores: las empresas compiten por ‘fichar’ a albañiles, peones y electricistas a golpe de salario

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón