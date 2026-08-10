Cinco novelas cortas de menos de 200 páginas perfectas para leer este verano: de un ‘retelling’ de ‘La Odisea’ al caso real que conmocionó a Francia

Cinco novelas cortas de menos de 200 páginas perfectas para leer este verano.

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El verano es el momento en el que muchas personas recuperan el hábito de la lectura. El relax en la playa, en la piscina o incluso en el sofá de tu casa invitan a coger un libro y a dejar volar la imaginación.

Pero no siempre apetece embarcarse en novelas interminables o en sagas que exigen semanas de dedicación. Para quienes buscan historias que enganchen, cortas y fáciles de llevar en la maleta o en la mochila, Infobae recomienda cinco obras para leerse en apenas un par de tardes (o incluso en menos, claro).

‘No me acuerdo de nada’, de Nora Ephron (176 páginas)

La periodista, guionista y directora estadounidense Nora Ephron (Nueva York, 1941 –2012), dos veces nominada al Oscar por haber escrito dos de las comedias románticas más populares de los 90, Cuando Harry encontró a Sally y Algo para recordar, convirtió su vida en un género propio.

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En 2010 publicó No me acuerdo de nada, una serie de textos autobiográficos en los que habla, con su característico humor, del paso del tiempo, la memoria, la familia, el matrimonio, la amistad, su relación el periodismo o el arte de hacer mayor. Fue el último libro que publicó en vida antes de fallecer en 2012 por leucemia. Extremadamente ameno, divertido y con la ironía que caracterizaba a la autora, es perfecto para cualquier momento de tus vacaciones.

‘Las gratitudes’, de Delphine de Vigan (168 páginas)

Las gratitudes de Delphine de Vigan

Si todavía no te has leído este libro, esta es tu señal. ¿Qué ocurre cuando ya no podemos expresar aquello que sentimos? Esa es la pregunta que vertebra Las gratitudes (Anagrama, 2021), una de las novelas más conmovedoras de Delphine de Vigan, una de las autoras del momento. La escritora francesa narra la historia de Michka, una anciana que comienza a perder autonomía, en concreto su capacidad de comunicarse, y es internada en un centro de mayores. Mientras establece lazos con su logopeda, este intentará encontrar a las personas que cambiaron su vida para darles las gracias antes de que sea demasiado tarde.

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A través de una prosa sencilla y delicada, la autora reflexiona sobre la memoria, la vejez, la dependencia y la importancia de dar las gracias.

‘Penélope y las doce criadas’, de Margaret Atwood (176 páginas)

"Penélope y las doce criadas" -

El estreno de La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco y Anne Hathaway como Penélope está reviviendo el interés por la mitología griega. Pero, ¿qué ocurre si la historia deja de estar contada por el héroe y pasa a narrarla quien esperó su regreso durante veinte años?

Esa es la premisa de Penélope y las doce criadas (Salamandra, 2020), escrito por Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada. En esta obra, la escritora canadiense revisita el mito desde una perspectiva contemporánea. En lugar de seguir las aventuras de Odiseo, Atwood regresa a Ítaca para reconstruir los acontecimientos desde la perspectiva de la mujer que permaneció dos décadas esperando junto con sus 12 criadas la vuelta de su marido. En esta ocasión, Atwood recapitula la vida de Penélope desde el Hades, el mundo de los muertos, y en el siglo XXI.

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‘El adversario’, de Emmanuel Carrère (176 páginas)

'El adversario' de Emmanuele Carrère es una novela de no-ficción que retoma el caso de un hombre que asesinó a su familia en 1993.

El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand asesinó a su esposa, sus hijos y sus padres después de haber pasado casi veinte años fingiendo ser médico e investigador de la Organización Mundial de la Salud. A partir de este caso real, Emmanuel Carrère escribió una de las obras más inquietantes de la literatura contemporánea: El adversario (Anagrama, 2000)

El autor francés explora la mentira, la culpa y la identidad con la tensión de una novela negra y el rigor del mejor periodismo narrativo. El resultado es un libro absorbente que ha sido comparado con A sangre fría, de Truman Capote.

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‘Seismil’, de Laura C. Vela (168 páginas)

Cubierta de 'Seismil', de Laura C. Vela. (Niños Gratis*)

Ganadora del Premio Finestres de Narrativa en Castellano, Laura C. Vela (Madrid, 1993) expone en Seismil (Niños gratis, 2025) el trauma de su infancia: un hombre de más de 40 años la violó en repetidas ocasiones tras conocerse a través de internet. De los 12 a los 14, Laura vivió sometida a su extorsión. El título hace referencia a los 6.000 euros de multa que terminó pagando su agresor.

Lejos de construir un relato lineal, la autora recurre a conversaciones, correos electrónicos, cartas y recuerdos para reflexionar sobre la memoria, la violencia, la revictimización y la necesidad de recuperar el control sobre la propia historia. ¿El resultado? Uno de los debuts literarios más destacados de los últimos años, que pese a la crudeza de su mensaje, predomina el humor y la ironía.

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