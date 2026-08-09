Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)

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La pasta rosa es una de esas recetas que logran enamorar por su sencillez y ese toque cremoso y colorido que la hace irresistible a la vista y al paladar. Lo que la distingue es su salsa suave y ligera, con ese color rosado tan apetecible, perfecta para quienes buscan una comida reconfortante sin renunciar a lo saludable.

Es una opción perfecta para quienes quieren cuidar la alimentación sin renunciar al placer de un plato sabroso y apetecible. Además, es tan versátil que admite múltiples variantes, desde una versión vegana con nata vegetal hasta añadirle verduras asadas o una pizca de guindilla si te gusta el toque picante.

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La pasta es un plato habitual en las casas de toda España, sobre todo cuando apetece una comida rápida. Pero la pasta rosa se convierte en una gran opción para darle un giro a estas recetas y sorprender en alguna ocasión especial. Además, marida genial con un vino blanco seco o un rosado joven y es perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 25 minutos

Ingredientes

300 g de pasta (espaguetis, penne o fusilli) 1 bote de tomate triturado natural (400 g) 1 cebolla pequeña 2 dientes de ajo 100 ml de nata ligera para cocinar (puede ser vegetal) 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra molida 1 pizca de orégano seco 2 cucharadas de queso rallado (opcional) Hojas de albahaca fresca para decorar

Cómo hacer pasta rosa, paso a paso

Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Escurre y reserva. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo en trozos muy pequeños. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén transparentes (no dejes que se quemen). Incorpora el tomate triturado y una pizca de sal, pimienta y orégano. Cocina 10 minutos removiendo de vez en cuando. El tomate debe espesar un poco. Baja el fuego y vierte la nata ligera, remueve bien y no dejes hervir para que la salsa conserve su color rosa y textura cremosa. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Si quieres la salsa más fina, pásala por la batidora. Añade la pasta escurrida a la sartén y mezcla bien para que se impregne de la salsa. Sirve inmediatamente, decorando con queso rallado y hojas de albahaca fresca. Truco: Añade la nata fuera del fuego para que no se corte.

Pasta rosa. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 raciones completas. Pero dependerá del hambre que tenga cada comensal. Al ser un plato de pasta, bastante socorrido, es habitual hacer más cantidad y volverla a comer según te convenga.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 320 kcal

Proteína: 8 g

Hidratos de carbono: 53 g

Grasas: 8 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Calentar suavemente antes de servir. No se recomienda congelar por la nata.