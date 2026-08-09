España
Agregar Infobae enGoogle

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)
Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)
Guardar

La pasta rosa es una de esas recetas que logran enamorar por su sencillez y ese toque cremoso y colorido que la hace irresistible a la vista y al paladar. Lo que la distingue es su salsa suave y ligera, con ese color rosado tan apetecible, perfecta para quienes buscan una comida reconfortante sin renunciar a lo saludable.

Es una opción perfecta para quienes quieren cuidar la alimentación sin renunciar al placer de un plato sabroso y apetecible. Además, es tan versátil que admite múltiples variantes, desde una versión vegana con nata vegetal hasta añadirle verduras asadas o una pizca de guindilla si te gusta el toque picante.

PUBLICIDAD

La pasta es un plato habitual en las casas de toda España, sobre todo cuando apetece una comida rápida. Pero la pasta rosa se convierte en una gran opción para darle un giro a estas recetas y sorprender en alguna ocasión especial. Además, marida genial con un vino blanco seco o un rosado joven y es perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 300 g de pasta (espaguetis, penne o fusilli)
  2. 1 bote de tomate triturado natural (400 g)
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 2 dientes de ajo
  5. 100 ml de nata ligera para cocinar (puede ser vegetal)
  6. 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra molida
  9. 1 pizca de orégano seco
  10. 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
  11. Hojas de albahaca fresca para decorar

Cómo hacer pasta rosa, paso a paso

  1. Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Escurre y reserva.
  2. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo en trozos muy pequeños.
  3. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén transparentes (no dejes que se quemen).
  4. Incorpora el tomate triturado y una pizca de sal, pimienta y orégano. Cocina 10 minutos removiendo de vez en cuando. El tomate debe espesar un poco.
  5. Baja el fuego y vierte la nata ligera, remueve bien y no dejes hervir para que la salsa conserve su color rosa y textura cremosa.
  6. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Si quieres la salsa más fina, pásala por la batidora.
  7. Añade la pasta escurrida a la sartén y mezcla bien para que se impregne de la salsa.
  8. Sirve inmediatamente, decorando con queso rallado y hojas de albahaca fresca. Truco: Añade la nata fuera del fuego para que no se corte.
Pasta rosa. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)
Pasta rosa. (@Recetas Fáciles de Irene/YouTube)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 raciones completas. Pero dependerá del hambre que tenga cada comensal. Al ser un plato de pasta, bastante socorrido, es habitual hacer más cantidad y volverla a comer según te convenga.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 320 kcal
  • Proteína: 8 g
  • Hidratos de carbono: 53 g
  • Grasas: 8 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Calentar suavemente antes de servir. No se recomienda congelar por la nata.

Temas Relacionados

PastaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas