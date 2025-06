Vecinos de Madrid se manifiestan contra la losa de hormigón que el Ayuntamiento instalará sobre la M-30: “Es un despropósito”

Imagen del Puente de Ventas cercano a la Plaza de Toros de Las Ventas en 2020. (Europa Press)

Vecinos del distrito de Ciudad Lineal y Salamanca se manifiestan este domingo a las 12:00 horas para protestar contra el proyecto del Ayuntamiento de Madrid que prevé cubrir un tramo de 190 metros de la M-30 con una losa de hormigón de 16.550 metros cuadrados. Los organizadores de la marcha, agrupados en la plataforma Afectados por la M-30, buscan alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias económicas, sociales y urbanísticas de un proyecto que consideran “innecesario y desproporcionado”. Se trata de una losa de hormigón de una hectárea y media que costará unos 78 millones de euros y que se extendería desde el sur del puente de Ventas hasta la pasarela peatonal de Ramón de Aguinaga.

“La losa va a salir a precio de oro. Se come un porcentaje muy importante del presupuesto tanto del barrio de Ciudad Lineal como del de Salamanca, cuando hay necesidades mucho más importantes y urgentes, sobre todo en Ciudad Lineal”, como el mantenimiento de zonas verdes, equipamientos sociales o mejoras en la movilidad, explica a Infobae España Alejandro Martín, portavoz de la plataforma. Además, critican, la ejecución del proyecto “supondrá la tala de hasta 54 árboles de gran porte” en ambos lados de la M-30 y, aunque se prevé la plantación de nuevos ejemplares, “la sustitución no compensa la pérdida”. “Los expertos ya han señalado que ningún árbol de gran porte va a poder crecer ahí, como mucho arbustos o pinos que no dan ningún frescor. Y hay que sumar el daño de todas las máquinas que van a entrar en el parque”, añade.

La plataforma también advierte de que el proyecto “no contempla medidas eficaces para reducir la contaminación acústica y atmosférica en la zona”, ya que la losa no constituye un cerramiento completo, sino una cubrición parcial. “El ruido va a ser devastador, al igual que el impacto en la huella de carbono asociado a la construcción, traslado y montaje de la losa de hormigón”, sostiene Martín, que asegura que la contaminación también aumentará “por el efecto de aceleración y desaceleración de los automóviles cuando entran en una superficie cubierta”. “Es un total despropósito”, resume.

El proyecto prevé, además, la creación de infraestructuras orientadas al turismo y el ocio, como es un auditorio al aire libre con graderío de 300 m² y dos quioscos de 7 m² cada uno, lo que a juicio de la plataforma vecinal puede “favorecer procesos de gentrificación en el barrio” con una revalorización teórica de los inmuebles y la expulsión de los residentes más vulnerables, ya que el aumento de precios beneficiará a las inmobiliarias y fondos de inversión.

“No mejora los problemas de conectividad”

Los vecinos también consideran que el proyecto no aporta mejoras sustanciales en la conectividad peatonal, pues los puentes de Alcalá Ventas y la pasarela de Ramón de Aguinaga, situados a menos de 300 metros entre sí, “ya canalizan adecuadamente el tránsito peatonal”. Además, las nuevas pasarelas proyectadas “no cumplirían con la normativa de accesibilidad debido a las diferencias de nivel y altura entre ambos lados de la vía”.

Asimismo, desde la plataforma critican la escasa transparencia por parte del Ayuntamiento que lidera el popular José Luis Martínez-Almeida en la gestión del proyecto. “Ha habido una ausencia total de transparencia. Hemos estado pidiendo el proyecto, la documentación a la que teníamos derecho, y han chuleado, por así decirlo. Nos han llegado a enviar documentos totalmente en blanco, aduciendo que tenían que proteger los intereses superiores de las empresas”, asegura Martín.

Propuestas

Por todo ello, los vecinos afectados proponen alternativas “más sostenibles y económicas”: la mejora del mantenimiento de las zonas verdes ya existentes, como es el parque de Sancho Dávila y la calle Antonio Pirala, así como el diseño de corredores verdes que conecten la Plaza de Toros de Ventas con otros espacios naturales de la ciudad. Las propuestas también incluyen la creación de rutas hacia Arturo Soria y Barajas a través del Parque del Calero, hacia las Lagunas de Ambroz mediante el Pinar de la Elipa y el parque de la Cuña Verde, y hacia El Retiro a través del Parque histórico de la Fuente del Berro.

La manifestación de este domingo parte a las 12:00 horas desde la Plaza de la América Española y recorrerá las zonas que se van a ver afectadas por el proyecto.