Un hombre encierra a su mujer, amenaza con prender fuego a la casa y sus hijos logran liberarla: la Policía le detiene tras darse a la fuga

Agentes de Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

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Un hombre de 54 años ha sido detenido y puesto a disposición judicial por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia de género tras retener a su mujer en su casa en Vélez-Málaga (Málaga) y amenazar con quemar la vivienda. Aunque los hijos de la pareja consiguieron liberar a su madre, el hombre huyó del domicilio y fue localizado poco después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del jueves, en la localidad malagueña de Almayate, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso de que un hombre, en aparente estado de agitación, había rociado la vivienda con gasolina y amenazaba con prenderle fuego. Los testigos alertaron además de que su mujer se encontraba en el interior y que no le permitía salir.

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Según fuentes cercanas a las que tuvo acceso el diario Sur, el individuo habría cerrado con llave las puertas del domicilio y atrancado las cerraduras para impedir que la mujer pudiera escapar. Cuando los dos hijos de la pareja llegaron a la vivienda, se encontraron con los accesos bloqueados y no pudieron entrar.

A pesar de las amenazas de su padre para que se marcharan, los jóvenes consiguieron forzar y romper una de las puertas del inmueble. De este modo, lograron entrar en la vivienda y liberar a su madre.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La Policía desplegó un dispositivo para localizar al sospechoso

Cuando llegaron las primeras dotaciones de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que el sospechoso había huido del domicilio. Además, en el interior de la vivienda hallaron varios elementos impregnados de gasolina, entre ellos mantas y otros textiles, además de una caja de cerillas.

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Ante la posibilidad de que el sospechoso permaneciera escondido en las inmediaciones, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Hasta el lugar fueron requeridos también los bomberos y más unidades policiales, mientras se acordonaba el área.

Finalmente, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) localizaron al hombre escondido en la buhardilla de una vivienda contigua. El individuo, de nacionalidad española y 54 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género. Además, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Vélez-Málaga este viernes. Por el momento, se desconoce la resolución judicial.

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Según ha podido saber Diario Sur, la mujer llevaría años soportando un supuesto historial de maltrato continuado por parte del investigado. Además, la Policía Nacional ha señalado que el suceso no dejó daños personales.

Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres.

36 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año

Los dos últimos crímenes machistas confirmados en Llanes (Asturias) y Murcia, junto al caso de Benahavís (Málaga), han elevado a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026. Se trata del peor dato a estas alturas del año desde 2019, cuando el 7 de agosto ya se habían registrado 42 víctimas. En total, desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estas estadísticas, son 1.377 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que 26 menores han quedado huérfanos por esta violencia en lo que va de año.

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Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas y cualquier persona que conozca o sospeche de un caso pueden recurrir al 016, que ofrece información y asesoramiento jurídico, así como al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online. Estos servicios funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil.