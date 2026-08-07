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Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

Este es el peor dato desde 2019, cuando a 7 de agosto ya había 42 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas

En una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander, los cántabros han trasladado su consternación y apoyo a la familia y amigos de una de las últimas víctimas de violencia de género. (EFE/Román G. Aguilera)
En una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander, los cántabros han trasladado su consternación y apoyo a la familia y amigos de una de las últimas víctimas de violencia de género. (EFE/Román G. Aguilera)
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La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes que el caso de una mujer asesinada en Benahavís (Málaga), encontrada en el interior de su vivienda el pasado 21 de julio, es un presunto feminicidio, lo que eleva la cifra de víctimas mortales de violencia de género a 36 en lo que va de año.

En un primer momento, se había descartado la naturaleza machista de este crimen. Sin embargo, a medida que la Guardia Civil ha avanzando en las investigaciones, se ha constatado que la víctima y el presunto agresor fueron pareja y que ahora compartían piso. La mujer, de 45 años y origen húngaro, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

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Según ha recogido EFE en base a fuentes de la Guardia Civil, el presunto asesino se encuentra en prisión desde el 3 de agosto y habría confesado el crimen en un diario que escribió durante los días en los que permaneció huido.

Una pancarta con el lema "Ni una más" durante un minuto de silencio por el asesinato machista en Alameda de la Sagra. (Juanma Jiménez/ Europa Press)
Una pancarta con el lema "Ni una más" durante un minuto de silencio por el asesinato machista en Alameda de la Sagra. (Juanma Jiménez/ Europa Press)

Una vecina del inmueble en el que se produjeron los hechos, alertó al teléfono 112 de que estaba escuchando gritos de la mujer pidiendo auxilio. Tras esta llamada, según su testimonio, observó a un hombre saliendo del domicilio, al que grabó en vídeo con su teléfono móvil.

El sospechoso del asesinato de la mujer huyó en un vehículo que abandonó en Marbella y todo parecía indicar que estaba oculto en una zona de monte de Istán, en la provincia de Málaga. Allí se desplegó un operativo y fue localizado el 31 de julio, escondido junto a un bancal.

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El hombre tuvo que ser auxiliado después de hacerse un corte en el cuello con un cúter al verse cercado por la Guardia Civil. Los servicios sanitarios lo trasladaron inconsciente al centro de salud de Istán y, de allí, al Hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente fue dado de alta y detenido.

Varias personas sujetan una pancarta durante una concentración en repulsa ante el asesinato por violencia de género de una Guardia Civil, frente al Consistorio. (Juan Vega/Europa Press)
Varias personas sujetan una pancarta durante una concentración en repulsa ante el asesinato por violencia de género de una Guardia Civil, frente al Consistorio. (Juan Vega/Europa Press)

Tal y como han señalado ahora que ha avanzado la investigación, la víctima y el presunto autor de su asesinato habían mantenido una relación sentimental entre los años 2018 y 2020. Tras varios años en el extranjero, retomaron el contacto y actualmente eran compañeros de piso.

El peor dato desde 2019

Con la confirmación de la naturaleza machista de este crimen, se elevan a 36 el número de mujeres víctimas de violencia de género, después de que ayer el Ministerio de Igualdad condenase también los presuntos asesinatos producidos en Llanes (Asturias) y en Murcia.

Esta es la peor cifra desde 2019 en lo que va de año: a 7 de agosto, en 2021 (49 en total en ese año) y 2023 (58 en total en ese año) se habían producido ya 35 crímenes machistas; en 2019 (56 en total de ese año), en estas fechas, ya eran 42 el número de mujeres víctimas de violencia de género.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

*El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

*Con información de EFE

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