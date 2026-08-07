Lydia Lozano pone voz al desgaste que sufrió en ‘Sálvame’: “Charly me decía que lo dejara ya”

Lydia Lozano rompe en llanto al hablar del estado de su marido, Charly, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Guardar

Lydia Lozano ha querido zanjar definitivamente la polémica surgida en torno a sus últimas declaraciones sobre Sálvame. Después de que algunos interpretaran que había cargado contra el programa que marcó gran parte de su trayectoria profesional, la periodista ha aprovechado su paso por De lunes a viernes para aclarar sus palabras y abrirse como pocas veces sobre lo que supuso trabajar durante tantos años en uno de los formatos más emblemáticos de Telecinco.

Lejos de renegar de aquella etapa, la colaboradora dejó claro que guarda un enorme cariño al espacio presentado durante años por Jorge Javier Vázquez. “Yo no puedo poner verde a un programa que ha sido mi cum laude. Todo lo que sé lo sé por Sálvame”, aseguró con rotundidad, reivindicando todo lo que aprendió durante su paso por el formato.

PUBLICIDAD

Lydia Lozano, en 'Sálvame'. (Mediaset)

Lydia recordó que en el programa tuvo la oportunidad de hacer prácticamente de todo: desde disfrazarse o bailar hasta salir como reportera a cubrir acontecimientos de máxima actualidad, como la erupción del volcán de La Palma. “¿Cómo no voy a querer Sálvame?”, se preguntó, dejando claro que aquella etapa fue determinante en su carrera televisiva.

Las tardes más difíciles de ‘Sálvame’

Sin embargo, ese cariño no impide reconocer que hubo momentos especialmente complicados. Durante la conversación, Lozano confesó que hubo épocas en las que acudir cada tarde al plató suponía un auténtico esfuerzo emocional debido a que los propios colaboradores acababan convirtiéndose en protagonistas de los conflictos que se debatían en directo.

PUBLICIDAD

“Abría la puerta y decía: ‘No quiero ir al cole’, como una niña pequeña”, recordó visiblemente emocionada. La periodista explicó que muchas veces salía de casa sabiendo que la jornada iba a ser especialmente dura. “Luego llegaba y sabía que esa tarde iba a ser muy dura y que iba a llegar a casa peor de lo que me fui”, añadió.

Lydia Lozano en 'De lunes a viernes'. (Telecinco)

En esos momentos, contó, encontraba el mayor apoyo en su marido, Charly, que incluso llegó a animarla a abandonar el programa al verla sufrir. “Me decía: ‘Déjalo ya’. Por eso estoy tan enamorada de Charly, porque me decía: ‘Haz lo que te dé la gana’, pero como me veía sufrir…”, confesó.

PUBLICIDAD

Aun así, Lydia insiste en que prefiere quedarse con todo lo positivo que le dejó aquella etapa. “Yo me quedo con lo bueno y con lo que he aprendido. No pongo verde a los programas que me han dado de comer. Me podía haber ido y no lo hice. Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz”, afirmó.

El dolor de la despedida

La colaboradora también recordó cómo vivió la cancelación de Sálvame, un momento que reconoce que le costó asumir. Más allá de perder un trabajo, sentía que abandonaba un lugar que consideraba su casa después de tantos años.

“Lo que más me costó fue dejar de tener un ritmo, el no parar, el entrar al plató... Para mí eso era trabajar”, explicó. Para sobrellevar ese vacío decidió imponerse una rutina mientras escribía un libro, ocupando cada tarde con un horario fijo que le ayudó a gestionar el cambio.

PUBLICIDAD

Pese a que nunca dejó de trabajar y posteriormente participó en otros proyectos televisivos, la periodista admite que la despedida de Mediaset fue especialmente dolorosa. Entre lágrimas, reconoció que lo que realmente le afectó fue tener que marcharse de un lugar donde había vivido gran parte de su vida profesional. “Lo que me dolía era irme de aquí. No quería irme allí ni allá. Lo que quería era quedarme aquí”, confesó.

Lydia Lozano, entre lágrimas en 'Sálvame'. (Mediaset)

Con el paso del tiempo, la vida le dio una segunda oportunidad. Lydia ha regresado a Mediaset como colaboradora de De Viernes y De lunes a viernes, una nueva etapa que afronta con ilusión y que le ha permitido reencontrarse con la cadena donde construyó buena parte de su carrera. Además, sus últimas declaraciones sirven también para aclarar unas palabras pronunciadas días atrás en una entrevista con Rafa Méndez, en la que comentó que, en la última etapa de Sálvame, “nos utilizaban a nosotros para estar cinco horas”. Unas frases que, según insiste ahora, nunca pretendieron desacreditar al programa, sino reflejar cómo vivió personalmente aquellos últimos meses.

PUBLICIDAD