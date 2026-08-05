España
Agregar Infobae enGoogle

Ana Boyer desvela cómo es Isabel Preysler como abuela: “Mis hijos quieren jugar al escondite con ella todas las noches”

Acompañada de su marido, Fernando Verdasco, ha presentado en una exclusiva en la revista ‘¡HOLA!’ a su cuarta hija, Mía

Ana Boyer e Isabel Preysler en una imagen de redes sociales. (Instagram @anaboyer)
Ana Boyer e Isabel Preysler en una imagen de redes sociales. (Instagram @anaboyer)
Guardar

La llegada de Mía el pasado mes de mayo ha supuesto una auténtica revolución para Ana Boyer y Fernando Verdasco. La pareja dio la bienvenida a su cuarta hija en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, cumpliendo además un deseo que habían compartido públicamente durante el embarazo: después de tres niños, por fin ampliaban la familia con una niña.

Ahora, apenas unos meses después del nacimiento, Ana ha abierto una ventana a su vida familiar en una entrevista concedida a ¡HOLA!, donde ha compartido algunos de los momentos más íntimos de esta nueva etapa.

La hija de Isabel Preysler y el extenista, que habitualmente residen en Doha (Catar), regresaron a España semanas antes del parto para estar cerca de su familia y contar con su equipo médico de confianza. Desde entonces, disfrutan de unos meses especialmente felices junto a Miguel, Mateo, Martín y la pequeña Mía, que ha llegado para completar una familia en la que todos los nombres comienzan por la letra M.

PUBLICIDAD

Portada de la revista ¡HOLA! del 5 de agosto de 2026.
Portada de la revista ¡HOLA! del 5 de agosto de 2026.

Isabel Preysler, una abuela entregada y muy presente

Uno de los aspectos sobre los que Ana Boyer ha querido profundizar es el papel que desempeña Isabel Preysler como abuela. Lejos de la imagen pública que proyecta, asegura que en la intimidad familiar se muestra especialmente cercana y disfruta al máximo de cada momento con sus nietos.

Es muy cariñosa y muy presente. Y con la llegada de Mía estaba especialmente ilusionada, al ser una niña”, explica Ana, que reconoce que su madre vive esta nueva etapa con enorme entusiasmo.

La relación entre Isabel Preysler y sus nietos es tan estrecha que los pequeños ya han convertido una divertida rutina en una tradición familiar. “Le encanta estar con sus nietos y ellos se lo pasan fenomenal con ella. Mis hijos quieren jugar con ella al escondite todas las noches y es uno de sus momentos favoritos del día”, desvela la empresaria, mostrando la faceta más desconocida de una de las mujeres más mediáticas del país.

PUBLICIDAD

19-11-2021 ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
19-11-2021 ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Pero Isabel no es la única que ha caído rendida ante la benjamina de la familia. Ana también ha querido destacar la complicidad que existe entre Tamara Falcó y sus sobrinos, especialmente ahora con la llegada de la pequeña Mía.

“Creo que todos en la familia la van a consentir muchísimo, pero es verdad que Tamara tiene una conexión muy especial con sus sobrinos”, asegura. Sobre la marquesa de Griñón añade que “siempre la mira con muchísimo cariño. Se nota que está muy ilusionada y disfruta muchísimo de esos momentos”, dejando claro que la nueva incorporación ha conquistado por completo a toda la familia.

En la entrevista, Ana también revela cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido de su madre desde que comenzó su aventura en la maternidad. “Que cada hijo es diferente y no hay que compararlos. Intento recordarlo siempre porque creo que es un consejo muy valioso”, explica, una enseñanza que intenta aplicar en el día a día con sus cuatro hijos.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en una imagen de archivo. (Europa Press)
Fernando Verdasco y Ana Boyer en una imagen de archivo. (Europa Press)

La empresaria reconoce además que el paso del tiempo es una de las cosas que más le emociona —y también le entristece— de esta etapa. “Hay momentos que te gustaría guardar para siempre, porque pasan demasiado rápido. Pero también tengo muchísima ilusión por ver cómo crecen, cómo evolucionan y qué personas llegan a ser. Creo que esa es una de las partes más bonitas de ser madre”, reflexiona.

Más allá del ámbito familiar, Ana Boyer también ha hablado de los meses que ha vivido junto a Fernando Verdasco en Catar, donde la tensión provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo que muchas familias siguieran la actualidad con preocupación. “Como muchas familias que viven allí, vivimos con preocupación en algunos momentos, pero intentando mantener la calma y priorizando siempre el bienestar de los niños”, reconoce.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña NoticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Esta receta puede funcionar como postre acompañada de mango maduro, o bien como guarnición de un curry o un guiso de carne picante

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Felipe Isidro, catedrático en Educación Física, sobre el envejecimiento y la fuerza muscular: “Las piernas ayudan en nuestra autonomía y estabilidad”

La fuerza de las piernas es un gran indicador de nuestro estado de salud general

Felipe Isidro, catedrático en Educación Física, sobre el envejecimiento y la fuerza muscular: “Las piernas ayudan en nuestra autonomía y estabilidad”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El número de fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta se eleva a 141, según la ONG Caminando Fronteras

La organización, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, considera que el número de víctimas mortales aumentará en los próximos días

El número de fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta se eleva a 141, según la ONG Caminando Fronteras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia