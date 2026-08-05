Ana Boyer desvela cómo es Isabel Preysler como abuela: “Mis hijos quieren jugar al escondite con ella todas las noches”

Ana Boyer e Isabel Preysler en una imagen de redes sociales. (Instagram @anaboyer)

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La llegada de Mía el pasado mes de mayo ha supuesto una auténtica revolución para Ana Boyer y Fernando Verdasco. La pareja dio la bienvenida a su cuarta hija en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, cumpliendo además un deseo que habían compartido públicamente durante el embarazo: después de tres niños, por fin ampliaban la familia con una niña.

Ahora, apenas unos meses después del nacimiento, Ana ha abierto una ventana a su vida familiar en una entrevista concedida a ¡HOLA!, donde ha compartido algunos de los momentos más íntimos de esta nueva etapa.

La hija de Isabel Preysler y el extenista, que habitualmente residen en Doha (Catar), regresaron a España semanas antes del parto para estar cerca de su familia y contar con su equipo médico de confianza. Desde entonces, disfrutan de unos meses especialmente felices junto a Miguel, Mateo, Martín y la pequeña Mía, que ha llegado para completar una familia en la que todos los nombres comienzan por la letra M.

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Portada de la revista ¡HOLA! del 5 de agosto de 2026.

Isabel Preysler, una abuela entregada y muy presente

Uno de los aspectos sobre los que Ana Boyer ha querido profundizar es el papel que desempeña Isabel Preysler como abuela. Lejos de la imagen pública que proyecta, asegura que en la intimidad familiar se muestra especialmente cercana y disfruta al máximo de cada momento con sus nietos.

“Es muy cariñosa y muy presente. Y con la llegada de Mía estaba especialmente ilusionada, al ser una niña”, explica Ana, que reconoce que su madre vive esta nueva etapa con enorme entusiasmo.

La relación entre Isabel Preysler y sus nietos es tan estrecha que los pequeños ya han convertido una divertida rutina en una tradición familiar. “Le encanta estar con sus nietos y ellos se lo pasan fenomenal con ella. Mis hijos quieren jugar con ella al escondite todas las noches y es uno de sus momentos favoritos del día”, desvela la empresaria, mostrando la faceta más desconocida de una de las mujeres más mediáticas del país.

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19-11-2021 ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Pero Isabel no es la única que ha caído rendida ante la benjamina de la familia. Ana también ha querido destacar la complicidad que existe entre Tamara Falcó y sus sobrinos, especialmente ahora con la llegada de la pequeña Mía.

“Creo que todos en la familia la van a consentir muchísimo, pero es verdad que Tamara tiene una conexión muy especial con sus sobrinos”, asegura. Sobre la marquesa de Griñón añade que “siempre la mira con muchísimo cariño. Se nota que está muy ilusionada y disfruta muchísimo de esos momentos”, dejando claro que la nueva incorporación ha conquistado por completo a toda la familia.

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En la entrevista, Ana también revela cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido de su madre desde que comenzó su aventura en la maternidad. “Que cada hijo es diferente y no hay que compararlos. Intento recordarlo siempre porque creo que es un consejo muy valioso”, explica, una enseñanza que intenta aplicar en el día a día con sus cuatro hijos.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en una imagen de archivo. (Europa Press)

La empresaria reconoce además que el paso del tiempo es una de las cosas que más le emociona —y también le entristece— de esta etapa. “Hay momentos que te gustaría guardar para siempre, porque pasan demasiado rápido. Pero también tengo muchísima ilusión por ver cómo crecen, cómo evolucionan y qué personas llegan a ser. Creo que esa es una de las partes más bonitas de ser madre”, reflexiona.

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Más allá del ámbito familiar, Ana Boyer también ha hablado de los meses que ha vivido junto a Fernando Verdasco en Catar, donde la tensión provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo que muchas familias siguieran la actualidad con preocupación. “Como muchas familias que viven allí, vivimos con preocupación en algunos momentos, pero intentando mantener la calma y priorizando siempre el bienestar de los niños”, reconoce.