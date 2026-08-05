¿Estará Alcaraz en el US Open? Su baja en Cincinnati complica su llegada al Grand Slam estadounidense

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

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Carlitos no termina de dar una fecha para su regreso a las pistas. Los torneos en los que parecía que podría volver a aparecer empiezan a estar cada vez más difuminados. El Masters 1000 de Cincinnati, que se situada como la fecha de su retorno, se ha borrado de un plumazo, el tenista no estará presenta. Una situación que ha dejado en el aire su presencia también en el US Open, dado que no participará en ningún torneo previo para poder preparar la cita estadounidense.

El Masters 1000 de Cincinnati confirmó en sus redes sociales la baja del tenista murciano y el director del torneo, Bob Moran comentó: “Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”. El torneo de Cincinnati se presentaba como una toma de contacto previa al US Open, dado que el tenista español lleva sin pisar las pisas de hace meses. Las condiciones invitaban a ellos, con una pista dura para soltarse tras la lesión antes del Grand Slam.

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Si Carlos Alcaraz logra recuperar el ritmo competitivo durante las próximas dos semanas de trabajo, existe la posibilidad de que gestione una invitación para incorporarse al torneo de Winston-Salem. En este certamen, Luciano Darderi, número 23 del ranking ATP, es el jugador con mejor clasificación entre los participantes. La organización del evento difícilmente rechazaría la presencia de un tenista con siete títulos de Grand Slam, por lo que una invitación especial podría estar sobre la mesa si las condiciones físicas del murciano lo permiten.

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

El 29 de julio, Alcaraz realizó una sesión de entrenamiento en pista cubierta, dedicando tiempo a la ejecución de golpes de derecha y desplazamientos por todo el rectángulo de juego. Poco después, el murciano volvió a ejercitarse en el Real Sociedad Club de Campo Murcia, el espacio donde habitualmente desarrolla su preparación. En ese momento se mantenía la previsión de que su reaparición tuviera lugar en el torneo de Cincinnati. Sin embargo, la evolución de la lesión no ha permitido que alcance el estado físico óptimo necesario para regresar a la competición.

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La baja en Cincinnati supondrá para Alcaraz la pérdida de los 1.000 puntos obtenidos como campeón en la edición anterior, un título que se definió tras la retirada de Jannik Sinner a los 23 minutos de la final y después de cinco juegos consecutivos ganados por el español. Si consigue jugar, Alcaraz llegaría al US Open ubicado como tercer cabeza de serie. En caso contrario, la ausencia en Nueva York implicaría la pérdida de otros 2.000 puntos en el ranking.

La lesión de muñeca que empezó en el Conde de Godó

El último partido oficial disputado por Alcaraz fue el 14 de abril, en el Conde de Godó. En esa ocasión se enfrentó a Otto Virtanen, de Finlandia, y aunque logró la victoria, terminó el encuentro con molestias en la muñeca derecha. Al día siguiente, anunció su retirada del torneo, explicando que la lesión era más grave de lo esperado: “Sentí que me venció la muñeca y es más serio de lo que esperaba”. Semanas después, confirmó que no participaría en el Mutua Madrid Open y, tras someterse a exámenes médicos, comunicó que tampoco estaría disponible para los siguientes torneos sobre tierra batida, como Roma y Roland Garros. Más adelante, también declaró su ausencia en Wimbledon y expresó su intención de regresar durante la gira de torneos en Estados Unidos.

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La lesión también le obligó a descartar su presencia en el Masters 1000 de Canadá. Este periodo sin competir se ha convertido en el más prolongado de su carrera profesional. Anteriormente, entre el final de la temporada 2022 y el arranque de 2023, ya había estado apartado de las pistas durante tres meses a raíz de la suspensión del calendario.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Hace dos años, una lesión en el antebrazo durante su primer entrenamiento en Montecarlo le impidió jugar el Masters 1000 monegasco, así como los torneos de Barcelona y Roma. A pesar de disputar el Mutua Madrid Open con molestias, logró recuperarse para Roland Garros, donde conquistó su primer trofeo en ese torneo. En 2025, una lesión en el aductor durante el Conde de Godó le dejó fuera del Mutua Madrid Open, aunque pudo volver a la acción en Roma.

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En la presente temporada, Alcaraz ha estado ausente en dos Grand Slams por problemas físicos: Roland Garros y Wimbledon. Si no logra recuperarse a tiempo para el US Open, se convertiría en la primera vez que se pierde tres grandes en una misma campaña. Su anterior ausencia en un torneo de este tipo se produjo en el Abierto de Australia de 2023, tras lesionarse el músculo semimembranoso de la pierna derecha durante la pretemporada. Todo está en el aire con Carlitos. Todavía no se conoce cuando regresará a las pistas, mientras sigue trabajando por volver cuanto antes y con su mejor versión.