Berenjena y tomate con queso gratinado: una receta al horno saciante y fácil de preparar con la que sorprenderás a tus invitados

El horno es una de las mejores herramientas para preparar comidas abundantes de forma sencilla. Gracias a que distribuye el calor de forma uniforme, permite cocinar carnes, pescados o postres sin prácticamente esfuerzo.
Sin embargo, también es perfecto para elaborar recetas con verduras, ya que potencia su sabor y consigue una textura tierna por dentro y ligeramente dorada por fuera. Si estás buscando una opción fácil, sabrosa y apta para cualquier ocasión, esta receta con berenjena y tomate al horno es una buena alternativa.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 2 berenjenas medianas
- 4 tomates maduros grandes
- 200 g de queso mozzarella
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra molida al gusto
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de albahaca seca o fresca (opcional)
Cómo hacer berenjenas y tomate con queso gratinado, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
- Lava bien las berenjenas y los tomates bajo el grifo y córtalos en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor para que se cocinen de manera uniforme.
- Espolvorea sal sobre las rodajas de berenjena y déjalas reposar durante unos 10 minutos para que expulsen parte de su amargor. Después, sécalas cuidadosamente con papel de cocina.
- Unta una fuente apta para horno con un poco de aceite de oliva, distribuyéndolo por toda la base para evitar que las verduras se peguen durante la cocción.
- Coloca las rodajas de berenjena y tomate alternándolas y ligeramente solapadas hasta cubrir toda la superficie de la fuente.
- Salpimienta las verduras al gusto y reparte por encima el orégano y la albahaca para potenciar el sabor del conjunto.
- Coloca también el queso. Dependiendo de la cantidad que quieras, añade rodajas de queso entre las verduras o añade la mozzarella rallada por encima.
- Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra sobre las verduras y el queso para aportar un extra de jugosidad.
- Introduce la fuente en el horno y cocina durante 25-30 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y el queso se haya fundido y adquirido un tono dorado.
- Retira la fuente del horno y deja reposar unos cinco minutos antes de servir para que el queso se asiente y sea más fácil emplatar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para 4 porciones como entrante o 2 como plato principal. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 170 kcal
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 13 g
- Fibra: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar el plato en la nevera hasta 3 días, siempre que sea en un recipiente hermético. Para recalentar, usa horno o microondas. No se recomienda congelar por la textura del queso y las verduras.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD