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Berenjena y tomate con queso gratinado: una receta al horno saciante y fácil de preparar con la que sorprenderás a tus invitados

Es ideal como entrante o plato principal

Receta al horno
Berenjena y tomate al horno. (Magnific)
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El horno es una de las mejores herramientas para preparar comidas abundantes de forma sencilla. Gracias a que distribuye el calor de forma uniforme, permite cocinar carnes, pescados o postres sin prácticamente esfuerzo.

Sin embargo, también es perfecto para elaborar recetas con verduras, ya que potencia su sabor y consigue una textura tierna por dentro y ligeramente dorada por fuera. Si estás buscando una opción fácil, sabrosa y apta para cualquier ocasión, esta receta con berenjena y tomate al horno es una buena alternativa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  1. 2 berenjenas medianas
  2. 4 tomates maduros grandes
  3. 200 g de queso mozzarella
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. Sal al gusto
  6. Pimienta negra molida al gusto
  7. 1 cucharadita de orégano seco
  8. 1 cucharadita de albahaca seca o fresca (opcional)

Cómo hacer berenjenas y tomate con queso gratinado, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Lava bien las berenjenas y los tomates bajo el grifo y córtalos en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor para que se cocinen de manera uniforme.
  3. Espolvorea sal sobre las rodajas de berenjena y déjalas reposar durante unos 10 minutos para que expulsen parte de su amargor. Después, sécalas cuidadosamente con papel de cocina.
  4. Unta una fuente apta para horno con un poco de aceite de oliva, distribuyéndolo por toda la base para evitar que las verduras se peguen durante la cocción.
  5. Coloca las rodajas de berenjena y tomate alternándolas y ligeramente solapadas hasta cubrir toda la superficie de la fuente.
  6. Salpimienta las verduras al gusto y reparte por encima el orégano y la albahaca para potenciar el sabor del conjunto.
  7. Coloca también el queso. Dependiendo de la cantidad que quieras, añade rodajas de queso entre las verduras o añade la mozzarella rallada por encima.
  8. Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra sobre las verduras y el queso para aportar un extra de jugosidad.
  9. Introduce la fuente en el horno y cocina durante 25-30 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y el queso se haya fundido y adquirido un tono dorado.
  10. Retira la fuente del horno y deja reposar unos cinco minutos antes de servir para que el queso se asiente y sea más fácil emplatar.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 4 porciones como entrante o 2 como plato principal. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el plato en la nevera hasta 3 días, siempre que sea en un recipiente hermético. Para recalentar, usa horno o microondas. No se recomienda congelar por la textura del queso y las verduras.

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