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La alta cocina española llega a la pequeña pantalla: una nueva serie de 3Cat y Netflix contará la historia de Ferran Adrià en elBulli

3Cat estrena el 21 de septiembre ‘Gènesi’, la serie que cuenta la intrahistoria detrás de la revolución gastronómica del que fue cinco veces mejor restaurante del mundo

El actor Miquel Fernández hará el papel protagonista de Ferran Adrià (3CAT)
El actor Miquel Fernández hará el papel protagonista de Ferran Adrià (3CAT)
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El Bulli cerró sus puertas para siempre hace ya más de 15 años, pero su legado sigue muy vivo. Fundaciones, un museo, charlas, ferias gastronómicas, chefs que recrean su estilo... Y, ahora, una nueva serie que cuenta su historia.

En septiembre, Gènesi llevará a la pequeña pantalla el que fue el gran momento clave de la gastronomía del país, la intrahistoria de un pequeño restaurante de Roses (Girona) que cambió para siempre lo que entendíamos por alta cocina. Todo contado desde el punto de vista de su protagonista, el propio Ferran Adrià.

A lo largo de seis capítulos, Gènesi muestra los años en los que Cataluña se convirtió en el epicentro de la alta cocina internacional, todo gracias a un restaurante que fue elegido como el mejor del mundo en cinco ocasiones entre 2002 y 2009.

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La nueva serie de 3Cat cuenta la historia de Ferran Adrià y sus compañeros de viaje, Juli Soler y Albert Adrià (3CAT)
La nueva serie de 3Cat cuenta la historia de Ferran Adrià y sus compañeros de viaje, Juli Soler y Albert Adrià (3CAT)

La serie producida por 3Cat se concibió en 2025, coincidiendo con la designación de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía, y ha contado con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, el apoyo del ICEC y la participación de Netflix, que la distribuirá en el resto de España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos tras su estreno el 21 de septiembre en la plataforma catalana.

Un reparto encabezado por Miquel Fernández

Dirigida por David Pujol, la serie desentraña el origen de uno de los grandes fenómenos culturales de las últimas décadas. El reparto está encabezado por Miquel Fernández en el papel protagonista de Ferran Adrià, al que se suman las interpretaciones de Ivan Massagué, Mónica López, Carlos Cuevas, Joana Villapuig, Pere Arquillué y Mario Gas, entre otros.

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Y es que, más allá de la revolución culinaria de El Bulli, Gènesi cuenta la historia de la alta cocina y la tradición catalanas, con la aparición de figuras como Albert Adrià, Oriol Castro, Santi Santamaría, Fermí Puig o Christian Escribà, sin los que no se puede explicar el alcance del legado de El Bulli.

elBulli se convierte en Airbnb por una noche, con Ferran Adrià como anfitrión
Ferran Adrià frente a elBulli (airbnb)

Rigor culinario, bajo la supervisión de Ferran

Reconstruir el universo creativo de El Bulli no es nada fácil. Son casi dos mil platos de autor, creados durante dos décadas de trabajo bajo un método de investigación por aquel entonces pionero. Un modelo de laboratorio creativo que muchos han imitado años después.

Uno de los puntos fuertes de Gènesi es que ha contado con la participación directa de Ferran Adrià y de El Bulli Foundation, la fundación creada por el chef para la divulgación del que fue el mejor restaurante del mundo. Quienes más saben sobre El Bullo han acompañado en todo el desarrollo del proyecto, para garantizar el máximo rigor histórico y, especialmente, culinario.

Para el rodaje, se recrearon más de 70 platos originales gracias al trabajo de antiguos miembros del equipo de cocina del restaurante en Roses, entre ellos Marc Cuspinera, Alain Devahive y Eduard Bosch. En función del momento narrativo de la historia, los platos han sido elegidos conjuntamente por el propio Ferran Adrià y David Pujol, director de la serie, de entre los 1.846 que se cocinaron en El Bulli.

Una doble línea temporal con la cocina nexo

La trama se desarrolla en una doble línea temporal: por un lado, la serie se remonta a la década de los 80, cuando un joven Ferran Adrià llega por casualidad a las cocinas de El Bulli, donde conoce al por entonces director del restaurante, Juli Soler, encarnado por Ivan Massagué. Este encuentro marca el inicio de una revolución que convertirá este pequeño enclave en Cala Montjoi en un referente mundial y, con el tiempo, en el mejor restaurante del mundo.

Por otro lado, narra la historia ficticia de Glòria Canabach, una crítica gastronómica retirada atormentada por la culpa, que regresa de Estados Unidos tras la muerte de su padre y se reencuentra con su sobrina Lola, con quien decide reabrir el restaurante familiar, el Can Canabach. Ambas representan otra perspectiva de la alta cocina: más emocional, crítica y arraigada, que busca conciliar la técnica con la identidad y la memoria familiar.

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