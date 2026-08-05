Un exjugador del Real Madrid carga contra Infantino: “Es demasiado tarde para salvar su dignidad... debe irse ahora”

Figo no se muerde la lengua contra Infantino. (EFE/ Mariscal)

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Luis Figo ha abierto un frente muy serio contra Gianni Infantino. El exfutbolista portugués ha publicado una durísima carta en el Daily Mail en la que ha exigido la salida del presidente de la FIFA y ha resumido su postura en una frase: “Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”.

El texto no deja demasiado espacio para los matices. Figo, exjugador del Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán y actualmente asesor de Aleksander Ceferin en la UEFA, acusa a Infantino de haber cruzado una línea roja con su gestión de los últimos días. El portugués asegura que lo ocurrido en este episodio supera todo lo que ha vivido durante sus dos décadas como profesional.

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“He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte. Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado”, ha escrito.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. (EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

El plan que encendió la crisis

La carta llega después del intento de Infantino de vender un 20% de la filial comercial de la FIFA a inversores privados, una operación que afectaba a los derechos comerciales de competiciones como el Mundial y el Mundial de Clubes. El proyecto provocó un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional y Figo ha puesto precisamente el foco en la falta de transparencia con la que, según él, se planteó. “Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial?”, ha preguntado el portugués, añadiendo: ”Si se trataba de un plan tan sólido, ¿por qué no informar a sus miembros sobre los riesgos, así como sobre los beneficios que usted describe?”·.

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Figo también ha apuntado directamente al supuesto beneficio económico que habría obtenido Infantino con la operación. “Si el plan era tan obvio, ¿por qué no ser honestos sobre el hecho de que al final te iba a dar un trabajo de 30 millones de dólares al año?”, ha reprochado. Para el exfutbolista, esa falta de transparencia demuestra que el proyecto no era tan sólido como se presentó. “No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan las firmas de capital privado”, ha sostenido.

La iniciativa provocó una rebelión dentro del fútbol internacional. La UEFA y sus 55 federaciones amenazaron con boicotear las competiciones de la FIFA si el plan seguía adelante, mientras otras confederaciones también mostraron su rechazo. Finalmente, Infantino dio marcha atrás.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (REUTERS/Benoit Tessier)

Un historial que Figo no perdona

El portugués no se queda, sin embargo, en la polémica por el proyecto comercial. En su carta enlaza el episodio con otras decisiones adoptadas durante el mandato de Infantino que, a su juicio, han perjudicado la reputación de la FIFA. “Nada de esto resulta sorprendente si se tiene en cuenta la larga lista de abusos que ha infligido a la reputación del fútbol”, ha afirmado Figo, que menciona suspensiones y revocaciones de decisiones disciplinarias y cambios relacionados con las reglas del juego para permitir espectáculos durante el descanso. “Nada se interpone en el camino de complacer a sus amigos”, ha sentenciado.

De apoyar a Infantino a pedir su salida

El ataque de Figo tiene además una dimensión especial por su relación con Infantino. En 2016, cuando el suizo llegó a la presidencia de la FIFA en plena crisis institucional, el portugués estuvo de su lado. Una década después, su valoración es completamente diferente. Figo considera que Infantino ha hecho justo lo contrario de lo que prometió cuando asumió el cargo.

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El exjugador también ha asegurado que el presidente de la FIFA “ha perdido el apoyo de su equipo directivo, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA”.

“Es demasiado tarde para salvar su dignidad”

Figo no pide una rectificación ni un cambio de rumbo. “Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir”, ha acusado el portugués. “Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora”, ha terminado. Horas después de la publicación de la carta, Figo volvió a insistir en su petición a través de sus redes sociales.

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